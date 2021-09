Koronaviruspotilaiden hoitojaksot teho-osastoilla ovat pitkiä. Keskimääräinen hoitojakso kestää 11 vuorokautta.

HS kertoi lauantaina 46-vuotiaasta rokottamattomasta suomalaismiehestä, joka kuoli heinäkuussa koronataudin seurauksiin.

Valtaosa teho-osastoilla hoidettavista koronapotilaista on rokottamattomia. Tilanne turhauttaa hoitohenkilökuntaa.

”Olemme hoitaneet syksyn aikana edelleen koronapotilaita, ja käytännössä kaikki ovat olleet rokottamattomia. Kun tiedämme, että rokotteita on saatavilla, jokainen tehohoitoon päätyvä rokottamaton tuntuu turhalta”, tehohoidon ylilääkäri Tero Varpula Jorvin sairaalasta sanoo.

Suomessa on hoidettu teho-osastolla koronaviruksen takia lähes tuhatta henkilöä. Heistä kymmenen oli sairastunut täydestä rokotesarjasta huolimatta. Yhden rokoteannoksen jälkeen tehohoitoon joutuneita oli 41.

Tehohoitopotilaista lähes 60 prosenttia on ollut pääkaupunkiseudulla.

Alle 60-vuotiaiden ja yli 60-vuotiaiden osuudet ovat pysyneet lähes koko epidemian ajan lähes samanalaisina, mutta kesän jälkeen alle 60-vuotiaiden osuus on kasvanut merkittävästi.

Myös yhä suuremmalla osalla (57 prosenttia) tehohoitopotilaista ei ole mitään merkittävää pitkäaikaissairautta. Huomionarvoista on myös se, että vaikka ylipaino altistaa koronainfektion vaikealle muodolle, noin joka neljännellä tehohoitoon joutuneella ei ole ollut pitkäaikaissairautta eikä potilas ole ollut lihava.

Varpula on huolissaan tehohoitohenkilökunnan jaksamisesta. Koko terveydenhuollon hoitoketjussa on hoitajapulaa ja myös teho-osastoilla on jatkuvasti hoitajapulaa.

”Melko monet asiantuntijat esittävät, että rokottamattomien määrä on niin iso, että jatkossakin koronapotilaat kuormittavat teho-osastoja”, Varpula sanoo.

Covid-19-tehohoitoa koordinoivan toimiston tuoreimmassa raportissa nostetaan esille sama huoli.

”Jos rokottamattomien osuus väestöstä pysyy merkittävänä, ja epidemia leviää tämän väestönosan keskuudessa, tehohoidon tarve voi kasvaa huomattavasti”, raportissa kirjataan.

Tällä hetkellä teho-osastojen tilanne on rauhallinen, Varpula korostaa. Keskiviikkona maan kaikilla teho-osastoilla oli hoidossa yhteensä 30 koronaviruspotilasta muiden tehohoitoa vaativien potilaiden lisäksi. Enimmillään koronapotilaita oli tehohoidossa huhtikuussa 2020, jolloin heitä oli 83.

Koronaviruspotilaiden hoitojaksot teho-osastoilla ovat pitkiä. Keskimääräinen hoitojakso kestää 11 vuorokautta.

”Kuolleisuus ei ole muuttunut rokottamattomien osalta, eli noin 15 prosenttia tehohoitopotilaista on menehtynyt tehohoidosta huolimatta”, Varpula kertoo.

Ne potilaat, jotka selviävät tehohoidon avulla, joutuvat elämään tautiin ja hoitoon liittyvien vaivojen kanssa.

”Jos osastolla makaa yli 11 vuorokautta, siinä ajassa lihasmassaa häviää ja voimat katoavat. Siitä toipuminen kestää useita kuukausia”, Varpula kertoo.

Itse tauti tuhoaa keuhkokudosta merkittävästi. Varpula kertoo, että Husissa on meneillä seurantatutkimus asiasta.

”Keuhkot ovat vaikeassa tautimuodossa melkoisen runnellut. Tiedämme ajan kanssa, kuinka pitkään ja kuinka peruuttamattomasti keuhkojen toimintakyky heikkenee”, Varpula sanoo.

Yhdysvalloissa rokottamattomat koronapotilaat ovat ylikuormittaneet useiden osavaltioiden teho-osastot. Viime kuussa The Washington Post uutisoi Alabamassa asuvasta sydänvaivoista kärsineestä miehestä, joka käännytettiin kymmenistä sairaaloista, jotka olivat täynnä koronapotilaita. Yhdysvalloissa on jopa keskusteltu muiden kuin koronapotilaiden hoidon priorisoimisesta.

”Suomessa ei käännytetä potilaita Yhdysvaltojen tapaan sairaalan ulko-ovelta. Koronapotilaiden määrä on jakautunut alueellisesti epätasaisesti, joten talvikuukausina jouduimme siirtämään jo tehohoitoon otettuja potilaita muille tehohoito-osastoille”, Varpula sanoo.