Tampereen Tammerkoski on tyhjennetty vedenalaisten korjaus- ja huoltotöiden vuoksi. Tuttuun tapaan pinnan alta on paljastunut kaikenlaista koskeen päätynyttä tavaraa, sillä esiin on tullut muun muassa sähköpotku­lautoja ja muovisia rakennus­työmaa-aitoja.

Tyhjennysten yhteydessä koskesta on löytynyt aiemminkin mitä eriskummallisimpia tavaroita sodanaikaisesta kranaatista polkupyöriin.

Tampereen sähkölaitos tekee omia kunnostustöitään sekä Finlaysonin voimalaitoksella että Keskiputouksen vesivoimalaitoksella tällä viikolla.

Kaupunki muun muassa poistaa Tammerkoskesta Hämeensillan alapuolisen väliaikaisen sillan ja korjaa rantamuureja.

Töiden ajan koski on kuivana Palatsinraitin sillan ja Ratinan suvannon väliseltä alueelta. Tampereen sähkölaitos muistuttaa, ettei kuivaan koskeen ole turvallista mennä.

Töitä tehdään vuorokauden ympäri ainakin alkuvaiheessa, ja kosken täyttäminen alkaa jälleen keskiviikkona 22. syyskuuta kello 12:n jälkeen.

Voin sähköpotkulaudat olivat päätyneet koskeen.

Työmaa-aidat paljastuivat tyhjennyksen yhteydessä kosken pohjalta.