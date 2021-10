Hailuodon vanhin tunnusmajakka Keskiniemen pooki vuodelta 1858 on rapistumassa. Väylävirasto ei antanut Majakkaseuralle lupaa tehdä kunnostustöitä.

Perämeren pookien eli tunnusmajakoiden rannikko on kansainvälisesti ainutlaatuinen ja jäljellä olevat majakat pitäisi Majakkaseuran mielestä nopeasti pelastaa. Väylävirasto ei antanut Hailuodon majakan kunnostamiseen talkoolupaa.

Keskiniemen tunnusmajakka Hailuodossa komeilisi nyt parhaimmillaan kesän talkoiden jäljiltä, jos Majakkaseuran suunnitelma olisi toteutunut.

Sen sijaan pooki kohtaa syksyn sateet rapistunein maalipinnoin ja lahonnein rakentein. Väylävirasto ei antanut talkoolaisille lupaa kunnostaa pookia, koska heiltä puuttuivat työturvallisuuskortit.

”Pettymys oli suuri. Meillä oli kaikki valmiina, mutterit laskettu ja rakennustelineet melkein tilattu, kun viraston päätös tuli”, sanoo Majakkaseuran puheenjohtaja Anne Björk.

Keskiniemen pooki Hailuodossa jäi kunnostamatta.

Paitsi pettymys, päätös oli seuralle yllätys. Takana oli muutama vuosi sitten tehty Keskiniemeä korkeamman Taskun pookin kunnostus talkootyönä Raahessa kaupungin valvonnassa. Kaupungin omistama tunnusmajakka korjattiin kuntoon ilman ongelmia.

Navigointitekniikan kehityttyä majakat ovat käyneet lähes tarpeettomiksi merenkululle. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita majakkavanhuksia halutaan periaatteessa suojella, mutta Majakkaseuran mielestä ei riittävästi.

Rannikon noin 14:stä jäljellä olevasta puurakenteisesta pookista suurin osa on valtion omistamia.

”Lähes kaikki valtion omistamat pookit ovat uhanalaisia, koska niiden ylläpito on havaintojemme mukaan lopetettu. Kunto heikkenee nopeasti”, sanoo Majakkaseuran aktiivi Pekka Väisänen.

Puurakenteisten tunnusmajakoiden eli pookien lisäksi Suomessa on yksi kivirakenteinen, jo vuonna 1757 rakennettu Lyökin pooki Uudenkaupungin lähellä sekä noin 20 vanhaa valomajakkaa. Valomajakoita on Suomessa vähän verrattuna Ruotsiin ja Norjaan. Niitä korvasivat valottomat pookit, joita rakennettiin erityisesti 1800-luvulla.

Majakkaseuran mukaan Suomen pookirannikko on ainutlaatuinen maailmassa. Väisäsen mukaan pookit ovat tyypillisiä Suomelle.

”Valomajakoita rakennettiin hitaasti ja haluttomasti. Purjehduskausi oli lyhyt ja Perämeri kiinni lokakuusta toukokuuhun”, kuvaa Väisänen.

Koska Suomen vanhat pookit ovat pääosin puuta, ne vaativat säilyäkseen enemmän vaivannäköä – lahonneiden rakenteiden uusimista ja säännöllistä maalausta.

Vaivannäkö talkoovoimin kuitenkin kiellettiin Keskiniemen pookilla Hailuodossa. Väylävirasto vetosi ja vetoaa yhä turvallisuuteen.

”Kun meidän kohteissa ollaan töissä, tietty määrämittainen työturvallisuus pitää täyttää”, sanoo Väyläviraston johtava asiantuntija Olli Holm.

”Vaikka kyseessä olisi talkooporukka, joka tekee töitä ilmaiseksi, emme tilaajana voi sen takia tinkiä turvallisuusvaatimuksista.”

Hailuodon talkoolaisilta puuttuivat työturvallisuuskortit, joita Holmin mukaan edellytetään nykyään kaikilta Väyläviraston toimijoilta. Kortin saa suorittamalla ja tenttimällä verkkokurssin.

”Kun korkealla työskennellään, turvallisuus on tärkeä asia. Emme halua, että ihmiset loukkaantuvat meidän työmaalla siksi, että laistoimme säännöistä”, Holm lisää.

Majakkaseuran Björk korostaa, että seura ei ollut tulossa vaativaan kohteeseen noviisina. Kunnostustyön turvallisuus oli tarkkaan mietittynä.

Seurassa onkin tultu lopputulokseen, ettei rapistuvilla majakoilla ole Väylävirastolle merkitystä. Viraston todellinen päämäärä on ainakin Majakkaseuran Väisäsen ja Björkin näkemyksen mukaan päästä kohteista eroon ja antaa ne muiden vastuulle.

Keskiniemen pookillakin olisi saanut pitää talkoot, jos Majakkaseura olisi hankkinut kohteen valtiolta itselleen.

Holm vahvistaa, että Väyläviraston pyrkimys on jo pitkään ollut se, että historialliset majakat ja pookit saataisiin luovutettua vastuullisille toimijoille.

”Ei nyt kenelle tahansa, mutta sellaisille, jotka pystyisivät pitämään niiden kunnosta systemaattisesti huolta.”

Keskiniemen pooki.

Väylävirastolle kohteet ovat Holmin mukaan ongelmallisia, koska kunnossapito nielee rahaa. Se on pois niistä varoista, joilla pidetään väyläverkkoa kunnossa.

Keskiniemen pookin kunnostuksen Majakkaseura olisi toteuttanut omilla varoillaan Hailuodon kunnan avustaessa käytännön asioissa. Rahaa oli varattu noin 20 000 euroa.

Valtion toteuttamana hanke maksaa todennäköisesti paljon enemmän.

Holmin mukaan Keskiniemi korjataan, jos rahoitus löytyy, valtion toimin vuonna 2023.

”Joitakin pookeja on pistetty kuntoon viime vuosina. Tilannetta kyllä seurataan, ja rakenteita tarkastellaan määrävälein”, Holm vakuuttaa.

Holm myöntää, että maalaustarvetta pookeissa on. Kun ollaan ulkomeren reunalla, olosuhteet ovat kuluttavat ja maali rapistuu huonoksi jo muutamassa vuodessa.

Estettä talkoiden järjestämiseen pookien hyväksi Holm ei sinänsä näe.

”Talkoolaisten on syytä olla yhteydessä meihin riittävän ajoissa, jotta kaikki vaatimukset ehditään käydä läpi ja tehdä asiat, joita talkootyönä toteuttaminen edellyttää”, hän korostaa.

Majakkaseurassa herätti hämmennystä, kun Väylävirasto teki kielteisen kunnostuslupapäätöksen yhteydessä tarjouksen, että seura voisi ostaa pookin.

Seura ei ole tähän asti omistanut yhtään majakkaa. Märketin majakassa Ahvenanmerellä Majakkaseura on valtion vuokralaisena ja pitää paikkaa kunnossa vuokralaisen roolissa.

”Meillä ei ole ollut tarkoitus kerätä kohteita omistukseemme. Tätä asiaa pitää nyt pohtia jäsenten kanssa”, toteaa Björk.

Väisäsen mielestä historiallisesti arvokkaiden kohteiden omistus pitäisi olla yhdellä valtion organisaatiolla.

”Jos omistus hajoaa, menetetään enemmän, koska ei ole osaamista ja koska ylläpidosta voi tulla taloudellinen taakka”, Väisänen pohtii.

Hailuodon kunta osti muutama vuosi sitten itselleen Marjaniemen majakan. Siinä kunta saattoi tehdä Väisäsen mielestä virheen.

”Mitä pieni kunta tekee sitten, kun sylissä on satojentuhansien [eurojen] remontti?” Väisänen kysyy.

Marjaniemen majakassa kunta on tehnyt tänäkin kesänä korjauksia.

”Näitä täytyy pitää kunnossa, ja jonkin verran niihin rahaa menee”, Hailuodon kunnanjohtaja Aki Heiskanen sanoo.

Keskiniemen pookin suhteen kunnalta ei ole Heiskasen mukaan tiedusteltu ostohalukkuutta.

”Kaikki vaihtoehdot on toki hyvä kartoittaa. Huonoin vaihtoehto on se, ettei kukaan ota näistä vastuuta”, Heiskanen toteaa.

Kunta kantaa huolta Keskiniemen pookin kunnosta. Kohde on näkyvästi esillä kunnan nettisivuilla, joiden kävijämäärien Heiskanen sanoo tänä kesänä lähes kolminkertaistuneen aiemmasta. Hailuodon matkailu on kovassa nosteessa.

Parantumassa on myös saarikunnan saavutettavuus, jos siltatyömaa saadaan pian käyntiin. Hankkeesta on tehty valitus, johon odotetaan päätöstä Vaasan hallinto-oikeudesta.

Pookien kohtalosta on käyty keskustelua myös Väyläviraston ja Museoviraston kesken.

”Ongelma on, ettei Museovirastollakaan ole rahoitusta, jolla majakoita ylläpidettäisiin”, toteaa Holm.

Museoviraston osastonjohtaja Mikko Härön mielestä Väyläviraston ei kovin herkästi pitäisi vanhoista merimerkeistä luopua.

”Hoito saattaa muutoksia odotellessa jäädä vajaaksi, mutta toisaalta kohteita myös kunnostetaan. Väylänpidon rahoja ei haluttaisi käyttää. Meidän mielestämme nimenomaan niitä pitäisi käyttää – ajatuksella, että kyse on valtion kokonaisvastuusta”, Härö sanoo.

Majakkaseura pelkää, että niin kauan kuin ratkaisua ei löydy, valtion omistamat puiset merimerkit saavat jatkaa tuhoutumista.

”Olen kiertänyt useimmat pookit, ja tiedän, että välittömästi uhanalainen on Keskiniemen lisäksi Laitakari Oulussa ja vaaravyöhykkeessä monet muut”, sanoo Väisänen.

”Keskiniemessä ulkolaudoitus on niin mätä ja reikäinen, että pookin arvokkain osa, sisälle pystyyn sidottu hirsinippu, on tuhoutumisvaarassa”, hän lisää.

Majakka-innostus on ollut viime vuosina vahvaa. Majakkaseuran jäsenmäärä on kasvanut, ja kysyntä seuran järjestämille majakkaretkille on ylittänyt odotukset.

”Kysyntää kotimaan meriteemaiselle matkailulle on, mutta ilman alkuperäisiä ja aitoja kohteita se ei voi onnistua”, korostaa Väisänen.

Ykskiven pooki.

Taskun pooki.

Ulkokrunnin pooki.

Ulkokrunnin pooki.

Isokraaselin pooki.

