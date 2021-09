Uudessa suosituksessa saatetaan hyödyntää THL:n aiemmin syyskuussa julkaisemaa ”riskipotentiaalin arviointitaulukkoa”, kertoo Markku Tervahauta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) maskisuosituksen päivitys tuskin valmistuu vielä tällä viikolla, kertoo pääjohtaja Markku Tervahauta.

”Tavoitteena on saada päivitys tehdyksi syyskuun loppuun mennessä”, hän arvioi HS:lle tekstiviestitse.

Uudessa suosituksessa saatetaan Tervahaudan mukaan hyödyntää muun muassa THL:n aiemmin syyskuussa julkaisemaa ”riskipotentiaalin arviointitaulukkoa”. Valmistelu on vielä kesken, hän lisää.

Taulukossa koronaviruksen tartuntariski on jaoteltu merkittävän, kohtalaisen ja vähäisen riskin tilanteisiin. Taulukko on osa hallituksen hybridistrategiaa, ja se on laadittu alueellisten viranomaisten päätöksenteon tueksi.

Olisi loogista, että uusi suositus perustuisi THL:n riskipotentiaalin arviotaulukkoon, sanoo Teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin.

”Mutta varmaksi ei tietenkään mitään voi sanoa ennen kuin päätös tulee ulos.”

Harlin on mukana Suomen Akatemian rahoittamassa Citizen Shield -tutkimus­hankkeessa, jonka tarkoituksena on varmistaa Suomen huoltovarmuus ja turvautuminen väestötasolla.

”Hanke yhdistää teknisiä ratkaisuja ja ihmisten käyttäytymistä. Pyrkimyksenä on löytää sellaisia ratkaisuja, joita ihmiset voisivat hyväksyä ja käyttää”, hän sanoo.

”Olemme muun muassa tutkineet, miksi maskia ei jossain tilanteessa haluta käyttää tai haluaisivatko ihmiset käyttää maskia pandemian jälkeen. On ilmennyt, että osa haluaisi.”

Suomalaisten yleinen käsitys ja ymmärrys maskien käyttämisestä on Harlinin mukaan varsin hyvällä tasolla.

Hän sanoo, että Suomessa on luotu edellytykset omaehtoiselle ja älykkäälle maskinkäytölle, sillä ihmiset ovat sisäistäneet maskin käytön perusteet. Näin on mahdollista toteuttaa uusi maskisuositus, joka voisi toimia esimerkiksi riskipotentiaalin perusteella.

”Suomessa voidaan mennä nyt eteenpäin suosituspohjalla”, Harlin sanoo.

”On parempi saada iso joukko suostuteltua käyttämään maskia tietyissä tilanteissa kuin antaa suoranainen käsky, joka kenties aiheuttaisi vastarintaa. Pakottamisella ei välttämättä saavutettaisi sen enempää kuin sisäistämisellä ja järkevällä toiminnalla.”

Maskin käyttö ja koronarokotteen ottaminen ovat Suomessa vapaaehtoisia mutta vahvasti suositeltuja.

”Virusta on kuitenkin tällä hetkellä joka puolella, ja me rokotetuthan olemme siltä suojautuneet”, Harlin sanoo.

”Suojavälineitä tutkineena sanoisin, että jos on rokottamaton eikä halua eristäytyä, ihan oman turvansa kannalta kannattaa kyllä käyttää maskia.”