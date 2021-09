Yhtiöiden mukaan rokote tuottaa tehokkaan immuunivasteen lapsille.

Pfizerin ja Biontechin koronarokote on kliinisten testien perusteella turvallinen myös 5–11-vuotiaille, kertoivat yhtiöt maanantaina.

Lääkeyhtiöt Pfizer ja Biontech kertoivat maanantaina, että niiden valmistama koronarokote on kliinisten testien perusteella turvallinen 5–11-vuotiaille. Yhtiöiden mukaan rokote tuottaa tehokkaan immuunivasteen lapsille, kertoivat uutistoimistot.

Yhtiöt hakevat rokotteelle viranomaislupaa piakkoin. Pfizer ja Biontech toimittavat tarvittavat tiedot viranomaisille Euroopan unionissa, Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa ”niin pian kuin mahdollista”.

Lapsille rokotetta annettaisiin vähemmän kuin yli 12-vuotiaille. Koehenkilöille annettiin kaksi kymmenen mikrogramman rokotetta kolmen viikon välein, kun ikäryhmää vanhemmille on annettu 30 mikrogramman annos.

Yhtiöiden mukaan rokotteen sivuvaikutukset olivat verrannollisia 16–25-vuotiaiden saamiin sivuvaikutuksiin. Yleisimpiä sivuoireita ovat olleet kipu ja pistospaikan turvotus sekä pääkipu ja kuume.

Yhtiöiden rokote on ensimmäinen laatuaan. Moderna on myös kehittänyt rokotetta 6–11-vuotiaille, mutta se on vielä koevaiheessa.

Pfizer ja Biontech testaavat nyt myös koronarokotteita alle kaksivuotiaille ja 2–5-vuotiaille.

Uutistoimisto AFP:n mukaan yhtiöiden rokotteita puolesta vuodesta 11-vuotiaille lapsille on ollut testattavana Yhdysvalloissa, Suomessa, Puolassa ja Espanjassa.

Lue lisää: HS:n korona­katsaus: Sairaala­potilaiden määrässä ei selkeää käännettä alaspäin, kakkos­rokotteiden antaminen hidastunut

Lue lisää: Rokottamattomat korona­potilaat turhauttavat teho-osastoilla – Ylilääkäri: ”Käytännössä kaikki ovat olleet rokottamattomia”