Pelkät flunssan oireet eivät enää ole alle 12-vuotiaille lapsille syy mennä koronatestiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päivitti maanantaina suosituksensa lasten koronavirustestaamisesta.

THL suosittelee, että alle 12-vuotias viedään koronavirustestiin, jos hänellä on oireita ja hänen tiedetään altistuneen laboratoriossa varmistetulle koronatapaukselle edeltävän kahden viikon aikana.

Lisäksi testiin pitää mennä, jos alle 12-vuotiaalla lapsella on oireita, ja perheessä on rokottamattomia 16 vuotta täyttäneitä tai henkilöitä, joiden immuunisuoja koronaa vastaan on puutteellinen.

THL suosittaa myös, että testi tehdään, jos lasta hoitava lääkäri arvioi sen tarpeelliseksi.

Rokottamattomien ja oireisten yli 12-vuotiaiden on syytä hakeutua testiin aina, jos heillä on koronavirusinfektioon sopivia oireita.

Jos flunssaoireet vaivaavat, niitä pitää kuitenkin jäädä potemaan kotiin eikä mennä kouluun tai päiväkotiin, THL suosittaa.

”Lieviä oireita voi hyvin jäädä seuraamaan kotioloihin ilman testaamista. Oireet ovat lieviä, kun lapsi on virkeä ja jaksaa leikkiä, vaikka hänellä olisikin esimerkiksi nuhaa, kuumetta tai yskää. Perheen ulkopuolisia kontakteja tulisi kuitenkin välttää, kunnes oireet ovat selvästi helpottaneet”, THL:n ylilääkäri Emmi Sarvikivi kertoo tiedotteessa.

Lapsi voi palata varhaiskasvatukseen tai kouluun, kun oireet ovat selvästi helpottaneet

Lapsi voi palata varhaiskasvatukseen tai kouluun, kun hän on selvästi paranemassa, vaikka oireet eivät olisikaan vielä kokonaan väistyneet. Koronan kuten muidenkin hengitystieoireiden tartuttavuus alkaa vähentyä, kun oireet helpottavat.

THL päivitti maanantaina myös ohjeitaan korona-altistumisten määrittelystä kouluissa, oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa samassa luokkahuoneessa tai vastaavassa tilassa oleskelua ei katsota koko ryhmän osalta automaattisesti altistukseksi. Näissä tilanteissa selvitetään varsinaisesti altistuneet eli ne, joiden kanssa koronavirustartunnan saanut on tosiasiallisesti ollut lähikontaktissa.

”Aiemmin kouluissa on varovaisuusperiaatteen perusteella asetettu kokonaisia luokkia tai ryhmiä karanteeniin altistumistilanteissa. Tartuntariski kouluissa on kuitenkin osoittautunut pieneksi”, kertoo Sarvikivi.

Hänen mukaansa lukuvuonna 2020–2021 yli 95 000 varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksissa altistuneesta vain 1,9 prosenttia sai tartunnan.

Muita samassa tilassa oleskelleita ei ole esimerkiksi istumajärjestyksen vuoksi yleensä tarpeen katsoa altistuneeksi.