Marraskuun alusta lähtien Yhdysvaltoihin pääsee matkalle, jos on saanut kaksi rokotetta. Lisäksi matkustajalla täytyy olla tuore negatiivinen koronatestitulos.

Yhdysvaltoihin viisumia tarvitsevat joutuvat edelleen varautumaan pitkiin odotusaikoihin päästäkseen viisumihaastatteluun lähetystöön Helsingissä. Tätä tilannetta eivät Yhdysvaltojen marraskuussa voimaan tulevat helpotukset matkustusrajoituksiin muuta.

”Käsittelemme edelleen ensimmäiseksi Yhdysvaltain kansalaisten passiasioita sekä muita asioita ja vasta heidän jälkeensä jonoon pääsevät viisumia tarvitsevat Suomen kansalaiset”, Suomen Yhdysvaltain-lähetystön tiedottaja William Couch sanoo.

Couchin mukaan jonossa on edelleen paljon ihmisiä, jotka ovat varanneet tapaamisaikansa jo kuukausia sitten.

Hän ei osaa vielä arvioida tarkasti sitä, milloin viisumiruuhka Helsingissä saadaan purettua.

Helsingin Sanomat on kertonut muiden muassa vaihto-opiskelijoista, jotka eivät ole päässeet lähtemään Yhdysvaltoihin viivästyneen viisumihaun takia.

Yhdysvaltain Helsingin suurlähetystössä iloitaan siitä, että runsaan kuukauden päästä suomalaisten matkustaminen Yhdysvaltoihin helpottuu huomattavasti.

Yhdysvaltoihin voi matkustaa ilman viisumia, jos täyttää tietyt maahantulon ehdot. Tuolloin matka saa kestää enintään 90 päivää, ja matkustajalla täytyy olla paluulippu tai jatkolippu kansainväliselle jatkolennolle ja biometrinen passi. Lisäksi koko maassa oleskelun ajaksi pitää olla varallisuutta.

Näiden matkustajien pitää kuitenkin hankkia ESTA-matkustuslupa.

William Couch kertoo, että USA:n lähetystöä on viime aikoina lähestyneet lukuisat suomalaiset, jotka haluaisivat syystä tai toisesta päästä matkustamaan Yhdysvaltoihin.

”Tämä on koskenut ihmisiä kaikilla elämän osa-alueilla, jotka ovat odottaneet mahdollisuutta matkustaa Yhdysvaltoihin. On liike-elämän edustajia, urheilijoita, kulttuurielämän edustajia ja ihmisiä, joilla on perhettä Yhdysvalloissa”, Couch sanoo.

Helsingissä asuva Sirpa Ahomaa kertoo odottavansa miehensä kanssa tiistai-iltapäivänä Helsinki-Vantaan lentokentällä lentoa Istanbuliin, mistä heidän on tarkoitus jatkaa matkaansa Los Angelesiin.

He joutuvat oleskelemaan vielä kaksi viikkoa Turkin Istanbulissa päästäkseen Yhdysvaltoihin. Turkki ei ole osa Schengen-aluetta tai EU-maa, joten sitä ei koske Yhdysvaltain matkustuskielto.

Marraskuussa poistuva maahantulokielto kuitenkin mahdollistaa Ahomaan kauan toivomat suorat lennot Yhdysvaltoihin Suomesta ja muista EU-maista.

”Olen niin helpottunut tästä päätöksestä. Meidän koko sukumme on onnellinen siitä, että voimme käydä tyttäreni luona.”

Ahomaa kertoo käyneensä ennen koronaa Yhdysvalloissa normaalisti 3–4 kertaa vuodessa. Viimeksi hän oli maassa vuoden 2020 alkuvuodesta.

Nyt hän haluaa päästä katsomaan lähiaikoina syntyvää lastenlastaan.

Hän kertoo lähettäneensä viime syksynä Suomen Yhdysvaltain-suurlähetystöön pyynnön matkustaa poikkeusluvalla Yhdysvaltoihin tytärtään avustamaan, mutta pyyntö evättiin.

”Olen ollut yhteydessä suurlähetystöön, mutta kukaan ei tiedä siellä, miten tämä asia toimii Yhdysvalloissa.”, hän sanoo.

Maahantulorajoitukset ovat olleet erittäin tiukat ja niistä on pidetty huolellisesti kiinni. Esimerkiksi Suomen Washingtonin suurlähetystön lehdistöneuvoksen Pasi Rajalan arvion mukaan tavallisen matkustajan on ollut vaikea päästä maahan riippumatta siitä, onko asia tärkeä vai ei.

Hän kertoo, että Suomi on osana EU:ta lobannut vahvasti rajoitusten purkamista.

"Rajoitukset ovat ihan oikeasti olleet tiukkoja. Tavallisella matkustajalla on ollut vaikeuksia päästä maahan riippumatta siitä, onko tärkeää asiaa vai ei”, Rajala sanoo.