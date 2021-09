Korona­rokotus­todistuksia on jäänyt tallentumatta Omakantaan esimerkiksi kirjaus­virheiden vuoksi: ”Olisi ollut aika ikävää huomata laiva­terminaalissa”

Helsinkiläinen Ruut Tolonen ei ole saanut rokotustodistustaan Omakantaan, vaikka toisesta rokotuksesta on viikkoja. Virheellisen kirjauksen vuoksi edessä on matka takaisin rokotuspisteelle.

Elokuun alussa koronarokotesarjansa toisella annoksella viimeistellyt helsinkiläinen Ruut Tolonen ei ole vieläkään saanut EU:n todistusta koronarokotteestaan Omakantaan.

”Jo ennen toisen annoksen saamista tiesin, että todistuksen kanssa saattaa tulla ongelmia, sillä rokotteen heinäkuussa saaneella ystävälläni oli ongelmia todistuksen saamisen kanssa. Hän selvitteli asiaa useamman viikon, ja lopulta kaupungilta ohjeistettiin häntä käymään rokotuspisteellä”, Tolonen kertoo.

Rokotuspisteellä asia saatiin korjattua käsin järjestelmään. Tolosen käsityksen mukaan ystävän toinen rokoteannos oli kirjattu järjestelmään väärin.

”Lisäksi tiedän ystäväni kautta useita helsinkiläisiä, joilla on sama tilanne.”

” ”Olisi ollut aika ikävää huomata vaikkapa laivaterminaalissa ettei todistusta löydy järjestelmästä.”

Tolonen kertoo katsoneensa Omakantaansa ensimmäisen kerran, kun hänen toisesta rokoteannoksestaan oli kulunut viisi päivää. Siinä ajassa todistuksen kuuluisi ilmestyä järjestelmään. Näin ei kuitenkaan Tolosen kohdalla käynyt.

Vaikka asia ei Toloselle tullut yllätyksenä, hän arvelee etteivät kaikki tule asiaa tarkistaneeksi.

”Jos en olisi kuullut ongelmasta ystäväni kautta, olisi ollut aika ikävää huomata vaikkapa laivaterminaalissa, ettei todistusta löydy järjestelmästä. Ei näköjään ole itsestään selvää, että se sinne ilmaantuu.”

Lisäksi Tolonen kertoo ihmetelleensä sitä, kuinka huonosti esimerkiksi verkosta löytyy ohjeistusta asiasta. Myöskään sellaista puhelinnumeroa ei ole, johon voisi soittaa ongelman korjatakseen.

”Koen sen aika turhauttavaksi, että pitäisi matkustaa toiselle puolelle kaupunkia rokotuspisteelleni Jätkäsaareen hoitamaan tätä asiaa. Se on kuitenkin varmaan silti edessä, sillä suunnittelen matkaa ulkomaille.”

Jos todistus ei kahden koronarokote­annoksen saamisen jälkeen muodostu Omakantaan tai siinä on virheellisiä tai puutteellisia tietoja, asia pitää palata korjaamaan rokotuspisteelle, vahvistaa digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikön johtaja Minna Saario sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM). Samoin ohjeistaa Helsingin kaupunki.

Todistusongelmat eivät pääosin johdu Kanta-palveluista vaan siitä, ettei rokotuspisteillä välttämättä tallenneta tietoja potilastieto­järjestelmiin oikein, jolloin ne eivät siirry Kantaan, Saario kertoo.

”Järjestelmät ovat eri tasoisia, eivätkä ne kaikin osin toimi THL:n antamien määrittelyjen ja ohjeistusten mukaisesti”, Saario sanoo.

”Tästä johtuen rokotusdatassa on ollut virheitä ja puutteita, eikä näissä tapauksissa todistus ole muodostunut Omakantaan oikein. Suurin osa näistä puutteista on kuitenkin korjattu.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut vuonna 2016 ohjeistuksen siitä, miten rokotustiedot tulee tallentaa, jotta ne ovat Kanta-yhteensopivia.

Ohjeistuksen mukaan järjestelmään tulee kirjata eri tietokenttiin muun muassa annetun rokotteen nimi, määrä ja rokotuksen päivämäärä.

Saarion mukaan todistus voi jäädä muodostumatta tai sen sisällöt voivat olla virheellisiä myös inhimillisten virheiden kuten näppäilyvirheiden vuoksi. Helsingin kaupungin mukaan ongelmat voivat johtua myös siitä, että henkilön tiedoista puuttuu esimerkiksi merkintä kotikunnasta.

Pääsääntöisesti potilastieto­järjestelmään tallennetut rokotustiedot tallentuvat samanaikaisesti tai lyhyellä viiveellä automaattisesti myös Kantaan.

Vaikka ongelmia koronarokotus­todistusten muodostumisessa on joka puolella Suomea, määrällisesti kyse on yksittäisistä todistuksista, arvioi liiketoiminnan asiantuntija Mari Holmroos Kelasta.

”Viimeisen kahden viikon ajalta rokotustiedoista 99,6 prosenttia on tallentunut [Kantaan] oikein. Samoin koronatesteihin perustuvissa sairastamis­todistuksissa muodostumis­prosentti on yli 99”, Holmroos kertoo.

”On toki yksittäisiä tapauksia, joissa todistusta ei muodostu ollenkaan tai se sisältää virheellistä tietoa. Eli ei järjestelmä ei ole aukoton.”

Kuntien välillä on eroja. Tällä hetkellä 15 kunnalla tai kuntayhtymällä rokotustodistusten onnistumisprosentti on alle 95, selviää THL:n rekisteristä. Rekisteri seuraa Omakantaan muodostuvien todistusten määrää. Koko Kanta-palveluihin tallennetuista koronarokotus­tiedoista kuitenkin vain alle yhdessä prosentissa on virhe, joka estää todistuksen muodostumisen.

”Toki myös kirjoitusvirhe todistuksessa on ongelma. Tiedot tulevat rokotuksen antajan näppäimistöltä, inhimillisiähän virheet ovat”, Holmroos sanoo.

Holmroos kertoo, että tietojen tallentamisessa on tapahtunut kevään ja kesän aikana merkittävää kehitystä. Hän muistuttaa, että kun rokotukset Suomessa aloitettiin, ei EU:n yhteisestä korona­todistuksesta ollut vielä päätetty. Näin oli epäselvää, mitä tietoja kustakin rokoteannoksen saaneesta tulisi järjestelmiin kirjata.

Kun asiaan tuli EU:sta selvyyttä, potilastietojärjestelmissä ja terveydenhuollon organisaatioissa tehtiin rokotusdatan massakorjausta, eli jo tallennettuihin tietoihin tehtiin muutoksia.

”Kun rokottaminen lähti isossa mittakaavassa liikkeelle, oltiin jo paremmassa vaiheessa.”

