Turun Ruissalossa jahdataan jo viidettä vuotta peuroja ja kauriita. Molempien eläimien kannat ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Suomessa aiotaan nyt ampua jopa satatuhatta valkohäntäpeuraa.

Metsästysseurue kokoontuu Turun Ruissalossa pari tuntia ennen auringonlaskua. Syy on selvä: valkohäntäpeurat ja metsä­kauriit liikkuvat aktiivisesti auringonlaskun aikaan.

Metsästysalue on poikkeuksellinen, mutta niin on saarikin luonnonsuojelualueineen. Suomen suurimmat yhtenäiset tammilehdot ovat kärsineet pienten hirvieläinten tekemistä vahingoista vuosia. Yksistään metsäkauriita saarella on moninkertaisesti kestävään eläinkantaan verrattuna.

Kauriskanta pyritään pitämään saarella noin 50 yksilössä, peurakanta nollassa.

Kokoontumispaikalle saapuu vähitellen kaksi kiväärimetsästäjää ja neljä jousimetsästäjää. Jousimiehet varmistavat taljajousiensa tarkkuuden ampumalla tauluun.

Metsästyksen johtaja Lasse Heimo sopii metsästäjien kanssa illan passipaikat. Tänään ei tarvitse arpoa paikkoja, sillä kivääreille on saarella yhdeksän passipaikkaa ja jousille kuusi.

”Niinä iltoina, kun paikalle tulee enemmän metsästäjiä, arvon paikat korttipakan avulla.”

Harri Rintala (oik.) sopi illan passipaikkansa metsästyksen johtajan Lasse Heimon kanssa.

Yksi jousimetsästäjistä on turkulainen Harri Rintala. Hän kertoo metsästävänsä niin kiväärillä kuin jousellakin.

”Pidän jousella metsästämisestä sen haasteellisuuden vuoksi. Eläin pitää saada parinkymmenen metrin etäisyydelle. Tunne on aivan erilainen kuin kiväärillä ampuessa.”

Ruissalossa ammuttiin viime vuonna 80 hirvieläintä, joista suurin osa oli metsäkauriita.

”Kauriiden ja peurojen kannat ovat niin hurjassa kasvussa, että vaikka saarelta ammuttaisiin kaikki eläimet kauden aikana, ensi kaudella saarella olisi uusi kanta, kun eläimet siirtyvät uiden saarelta toiselle”, Heimo sanoo.

Kannan vähentämiseen ei ole löydetty toista yhtä tehokasta keinoa. Vuosia sitten keskusteltiin mahdollisuudesta, että eläimiä nukutettaisiin ja kuljetettaisiin pois saarelta.

”Eihän sellaiseen operaatioon ole rahkeita. Ensinnäkin tänne tarvittaisiin eläinlääkäri ja porukat kuskaamaan eläimiä. Toiseksi: mihin eläimet vietäisiin? Jonkun toisen riesaksi.”

Metsästäminen luonnonsuojelualueella ihmetyttää osaa ulkoilijoista, joten passipaikkojen lähelle sijoitetaan varoituskylttejä.

Ruissalo ei ole ainoa paikka, jossa kärvistellään pienten hirvieläinten suuren määrän kanssa. Tänä syksynä ja kevättalvella Suomessa aiotaan ampua jopa ennätykselliset satatuhatta valkohäntäpeuraa.

Metsäkauriille ei tehdä kanta-arviota, eikä se vaadi pyyntilupaa, mutta metsästäjien ilmoittamien saalismäärien ja havaintojen perusteella kanta on kasvanut.

Peurojen ja kauriiden kantoja on yritetty jo vuosia saada pienenemään, sillä eläinten vaikutukset luontoon, metsätalouteen ja maatalouteen ovat paikoin merkittäviä.

Valkohäntäpeura on käytännössä vieraslaji, joka tuotiin Suomeen 1930-luvulla. Sitä ei kuitenkaan lasketa haitalliseksi vieraslajiksi. Saaliin laskennallinen kokonaisarvo on kymmeniä miljoonia euroja metsästys­kaudessa.

Miksi peurakanta jatkaa kasvamistaan?

Erikoistutkija Sami Aikio Luonnon­vara­keskuksesta kertoo, että kannan selviytymiseen vaikuttavat muun muassa leudot talvet. Jos maassa ei ole lunta, ruoan saanti on verrattain helppoa.

Toinen kantaan vaikuttava seikka on metsästyksen liian vähäinen määrä. Viime metsästyskaudella kaadettiin ennätysmäärä peuroja, noin 80 000. Metsästyskauden jälkeen kanta oli arviolta 125 000, jossa on kasvua vuotta aiempaan kantaan noin 15 prosenttia.

Kannan rakenne on vahvistunut, ja luonnossa näkyy yhä enemmän peuranaaraita, jolla on mukana kolme vasaa.

Nyt käynnissä olevalle metsästyskaudelle kasvatettiin pyyntilupien määrää 23 prosenttia.

Peuroja ja kauriita voi metsästää jousella. Harri Rintala käyttää taljajousta, sillä jousen päiden epäkeskopyörät mahdollistavat pitkän tähtäysajan.

Harri Rintala kiinnittää turvavaljaat. Niitä tarvitaan, sillä passipaikkana ovat puun kylkeen kiinnitetyt tikkaat, joiden päässä on istuin. Se on noin neljän metrin korkeudessa.

Eläin ei havaitse korkealla istuvaa metsästäjää hajujen perusteella. Korkeus tuo myös turvallisuutta.

”Täältä ampumasuunta on aina alaspäin, joten nuoli etenee noin 35 metriä”, Rintala kertoo.

Passipaikan läheisyydessä on pieni kasa omenoita ja viljaa. Eläimet käyvät ruokailemassa noin neljän tunnin välein.

Ruissalossa houkutusruoan määrät ovat pieniä saaren luonteen vuoksi. Muualla metsästysseurat tuovat eläimille ruokaa jopa lavakaupalla.

Hirvieläinten talviruokinta jakaa mielipiteitä asiantuntijoiden ja metsästäjien keskuudessa.

Sami Aikio kertoo, että talviruokinnalla on vaikutuksia niin kannan kasvuun kuin sen kurissa pitämiseenkin.

”Kun ruokaa annetaan, se auttaa eläimen selviämiseen talvesta. Sen ei tarvitse liikkua paljon, ja ruokaa on tasaisen varmasti tarjolla. Toisaalta ruokinta kokoaa eläimet yhteen metsästystä varten.”

Peurojen ja kauriiden aiheuttamat liikenneonnettomuudet ovat moninkertaistuneet runsaan kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2010 onnettomuuksia kirjattiin noin 3 000. Viime vuonna onnettomuuksia oli yli 11 000.

Osa asiantuntijoista lopettaisi ruokinnan metsästyskauden päätyttyä. Suomen metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola muistuttaa, että ruokinnassa on käytetty vakiintunutta koodistoa.

”Nyrkkisääntö on ollut, että jos ruokinta aloitetaan syksyllä, sitä jatketaan kevääseen saakka. Samalla tavalla kuin kotitalouksissa jatketaan pikkulintujen ruokintaa talven läpi. Ruokintaohjeistuksia tulee toki voida päivittää”, Silpola kertoo.

Talviruokinnan lisäksi myös maataloudella voi olla positiivisia vaikutuksia eläinkantoihin. Nykyään merkittävä osa pelloista tarjoaa ruokaa eri eläimille koko talven yli, kun peltoja ei kynnetä esimerkiksi vesiensuojelun vuoksi.

Peurojen maataloudelle aiheuttamat vahingot ovat ohittaneet jo hirvivahingot. Vuonna 2010 valkohäntäpeurojen aiheuttamia vahinkoja korvattiin noin 8 000 eurolla. Toissa vuonna vahinkoja korvattiin noin 425 000 eurolla.

Suomen ympäristökeskus (Syke) on selvittänyt peurojen ja kauriiden vaikutuksia luontoon.

”Tiheän kannan alueilla laidunalueet muuttuvat heinävaltaisiksi, sillä eläimet suosivat kukkakasveja”, kertoo vanhempi tutkija Terhi Ryttäri Sykestä.

Kukkien lisäksi eläimet parturoivat mustikkakasvustot.

”Eläimet syövät keväällä mustikan vihreät versot, eikä mustikka pääse kukkimaan eikä marjomaan.”

Kauriseläimet syövät lisäksi puiden taimia ja hierovat sarviaan puiden runkoihin, jolloin ne vahingoittuvat.

Pieniin hirvieläimiin liittyy myös terveysuhka. Eläimet kuljettavat mukanaan puutiaisia eli punkkeja, jolloin ne ovat levinneet rannikkoseuduilta kohti pohjoista peura- ja kauriskantojen mukana.

Yksi syy siihen, että peurakanta on päässyt kasvamaan, liittyy peurojen määrän arviointiin. Perinteisesti metsästysseurat ovat arvioineet alueelleen metsästyksen jälkeen jääneen peurakannan kokoa, mutta kun peurapopulaatio kasvaa suureksi, arviointi on erittäin vaikeaa.

Riistakeskus kerää kanta-arviota varten tästä syksystä alkaen havaintotietoja peuroista.

”Kannan hallinta edellyttää, että meillä pitää olla entistä parempi tieto kannan tilasta. Nykyinen kanta-arvio ei ole antanut riittävän tarkkaa tietoa erityisesti paikallistasolle”, kertoo riistapäällikkö Jani Körhämö Riistakeskuksesta.

Metsästäjäliitto toivoo peuranmetsästäjien tekemän peurahavainnoinnin parantavan kanta-arvion tekemistä sekä helpottavan pyyntilupien tarpeen arviointia ja kannan kurissapitoa.

Ruissalossa liikkuu vähintään satoja metsäkauriita, jotka aiheuttavat tuhoja luonnonsuojelualueen luonnolle. Nämä kauriit kaadettiin tiistaina.

Valkohäntäpeuran metsästykseen tarvitaan pyyntilupa. Sellaisen saa yleensä vain, jos hakijalla on 500 hehtaaria yhtenäistä metsästysaluetta. Käytännössä lupia siis haetaan metsästysseuroille.

Seuroissa lupia jaetaan yleensä tasaisesti kaikille jäsenille. Tämä voi jarruttaa kaatojen määrää.

”Seurojen sisäiset säännöt voivat estää kaatoja. Katsotaan, että jäsenet eivät voi ampua kuin tietyn määrän peuroja kaudessa”, Lasse Heimo kertoo.

Seuraan pääseminenkin voi olla vaikeaa, ja osa seuroista on rajannut mukaan otettavien metsästäjien määrää.

Julkiseen keskusteluun onkin noussut tasaisin väliajoin vaatimuksia pyynti­lupa­järjestelmän poistamisesta.

Niin Riistakeskus kuin Metsästäjäliittokin haluavat pitää kiinni pyyntilupa­järjestelmästä. Riistapäällikkö Körhämö korostaa, että pyyntilupa toimii myös velvoitteena metsästysseuralle ja lupien käyttöä seurataan.

”Pyyntiluvan poistaminen tuskin lisäisi metsästyksen määrää, sillä se ei varmaankaan toisi maagisesti metsiin uusia metsästäjiä.”

Metsäkaurista on voinut metsästää ilman lupaa vuodesta 2005 alkaen. Kauriskannan pelättiin jopa kuolevan sukupuuttoon luvanvaraisuuden poistuttua.

Kaadot eivät kuitenkaan lisääntyneet, mutta luvan myöntäjä menetti ainoan työkalunsa kannan rakenteen määrittelyyn.

”Metsästäjät ampuvat kaikkein mieluiten uroksia, sillä niiden sarvista saa hienon trofeen seinälle. Tämän seurauksena hyvässä lisääntymisiässä oleva kaurisnaaras­populaatio on lisääntynyt”, Lasse Heimo kertoo.

Ruissalossa metsästäjille on tarkat säännöt. Tässä vaiheessa kautta on kaadettava vasoja.

”Myöhemmin kaudella siirrymme ampumaan naaraita ja viimeksi ehkä pukkeja. Näin eläinkanta pysyy parhaiten kurissa”, Harri Rintala kertoo.

Tänä syksynä peuranmetsästäjät voivat käyttää jahdissa yötähtäimiä ja keinovaloa, joiden käyttö on sallittua poikkeusluvalla.

Lue lisää: Paraisilla ajetaan kymmeniä hirvieläinkolareita, ja valko­häntäpeurojen metsästyksessä on käytössä myös keinovalo: ”Kaatolupia enemmän kuin ehdimme käyttää”

Syy keinovalon käyttöön on kaatomäärän ennätysmäinen tavoite.

”Me haimme vastoin hyvää metsästysetiikkaa ja kansainvälisiä sopimuksia poikkeus­lupaa poikkeustilanteen hoitamiseen”, Metsästäjä­liiton Silpola sanoo.

Yli 270 metsästysseuraa on tähän mennessä hakenut poikkeusluvan keinovalon käyttöön.

Ruissalossa ei käytetä keinovaloa, sillä metsästyksen aiheuttamat häiriöt pyritään pitämään minimissä.

Tiistain metsästys ei tuottanut Harri Rintalalle saalista, sillä paikalle käveli ryhmä sienestäjiä.

”Kaunis sää oli vetänyt saarelle paljon ulkoilijoita. Sienestäjät olivat niin kovaäänisiä, että päätin lopettaa etuajassa.”

Kaadetut ruhot käsitellään Ruissalossa. Lasse Heimo on kouluttanut Ruissalossa kymmenet metsästäjät ruhonkäsittelyyn.

Seurueen yksi metsästäjä kaatoi kolme kaurista: emon ja kaksi vasaa.

Harri Rintala aikoo tulla passiin taas seuraavana iltana. Säätiedotus on luvannut vähän sadetta, joten saarella on toden­näköisesti vähemmän ulkoilijoita.

”Jos saaliin saamattomuudesta rupeaa hermoilemaan, silloin pitää vaihtaa lajia. Eläimet tekevät mitä huvittavat, ja kaato on tuurista kiinni. Keskiviikkona uudestaan.”