Poliisihallitus yhtenäisti maksun perimistä vuosi sitten antamallaan ohjeella. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunta on huolissaan siitä, että erityisesti vähävaraisten ihmisten kynnys pyytää apua poliisilta nousee.

Lähisuhdeväkivaltaa pelkäävän pitäisi saada taloudellisesta tilanteestaan riippumatta poliisipartio turvakseen, kun hän hakee tavaroitaan tekijän ja uhrin yhteisestä kodista.

Tätä mieltä on Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunta (Nape). Toimikunta on valtioneuvoston asettama.

Nape on kirjelmöinyt asiasta Poliisihallitukseen. Taustalla on Poliisihallituksen ohje lokakuulta 2020. Siinä teroitetaan, että poliisin virka-apu yksityiselle henkilölle on pääsääntöisesti maksullista.

Nape on huolissaan siitä, että erityisesti vähävaraisten ihmisten kynnys pyytää apua poliisilta nousee.

”Nape katsoo, että turvallisuutta varmistaessaan poliisi tosiasiassa estää rikoksen toteutumisen tilanteessa, jossa väkivallan jatkuminen on todennäköistä lähisuhdeväkivallan dynamiikka huomioiden.”

Poliisihallituksen ohjeen tarkoituksena oli yhdenmukaistaa käytäntöä. Maksujen periminen eri puolilla maata on ollut vaihtelevaa.

Poliisihallituksen tilastoista ei suoraan näy, kuinka paljon maksuja on peritty.

”Näppituntuma on kuitenkin se, että näitä laskutetaan aika vähän”, kertoo poliisitarkastaja Konsta Arvelin Poliisihallituksesta.

Hänen mukaansa kaikki virka-aputuotot ovat tänä vuonna olleet noin 590 000 euroa, mutta valtaosa niistä liittyy virka-apuun toisille viranomaisille.

Vastauksessaan Napelle Poliisihallitus huomauttaa, että poliisin perustehtävistä on säädetty poliisilaissa. Laissa on myös säädetty, milloin poliisi voi antaa virka-apua joko muille viranomaisille tai yksityisille ihmisille.

”Poliisi voi antaa virka-apua yksityiselle henkilölle, jos se on välttämätöntä tämän laillisiin oikeuksiin pääsemiseksi, ja oikeuden loukkaus on ilmeinen. Virka-avun antamisen edellytyksenä on lisäksi, että yksityistä henkilöä estetään pääsemästä oikeuksiinsa.”

Virka-apu on kuitenkin maksullista. Esimerkiksi poliisipartion apu – kaksi poliisia ja virka-auto – maksaa 165 euroa tunnissa. Hinta on omakustannushinta eli poliisi ei pyri saamaan voittoa virka-avusta.

Tuomioistuimissa on jonkin verran oikeuskäytäntöä siitä, milloin poliisi voi antaa virka-apua. Vuonna 2002 korkein hallinto-oikeus päätti, että taloyhtiöllä oli oikeus saada poliisin virka-apua päästäkseen huoneistoon kosteusvauriokartoitusta varten, kun asunnon haltija oli yrittänyt estää pääsyn.

Poliisin virka-apu on ollut maksullista vuodesta 1994, mutta aluksi se koski vain viranomaisia. Vuonna 2010 maksullisuus laajeni koskemaan yksityisiä.

On tilanteesta kiinni, onko lähisuhdeväkivallan uhrin tavaroiden nouto maksullista vai ei. Jos hengen ja terveyden vaara on konkreettinen, kyseessä on maksuton poliisitehtävä. Jos käynti kotona onnistuu ilman, että väkivallan tekijä on paikalla, kyseessä on maksullinen virka-aputehtävä.

”Poliisin turvaava virka-apu ei ole enää virka-apua, jos poliisin pitää puuttua väkivallan tekijän tai rikoksesta epäillyn lainvastaiseen tai rikolliseen toimintaan, jotta lähisuhdeväkivallan uhri saa turvallisesti haettua henkilökohtaisia tavaroitaan.”

Tällöin tehtävä muuttuu maksuttomaksi. Varsinkin erilaiset kotihälytys- ja perheväkivaltatehtävät ovat poliisin perustehtäviä, Poliisihallitus huomauttaa.

Lähisuhdeväkivallan uhrilla on Poliisihallituksen mukaan aina mahdollisuus saada poliisilta virka-apua, jos sen edellytykset ovat olemassa.

”On totta, että tieto virka-avun maksullisuudesta saattaa estää vähävaraista lähisuhdeväkivallan uhria pyytämästä apua.”

Poliisihallitus pohtiikin, pitäisikö toimikunnan ehdotukset ottaa huomioon valtion maksuperustelaissa.

”Huolta siitä, että virka-avun maksullisuus voi tuntua kohtuuttomalta ja nostaa lähisuhdeväkivallan uhrin kynnystä pyytää apua, on hyödytöntä ilmaista poliisille, jolla ei ole asiassa harkintavaltaa. Tällaisten epäkohtien korjaamiseksi tulee pyrkiä muuttamaan viranomaisten toiminnan maksullisuutta koskevaa lainsäädäntöä.”