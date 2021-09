Etätyösuositus päättymässä: Yrityksissä halukkuus palata toimistolle on lisääntynyt, mutta lähi­työn tulevaisuus on epävarma

Vaikka etätyösuositus poistuisi, paluuta pandemiaa edeltävään aikaan ei ole, kertovat niin OP, Accenture kuin Elinkeinoelämän keskusliitto.

Accenture Suomen markkinointitiimissä työskentelevät Riina Virtanen (vas.) ja Rebekka Teerijoki työskentelivät yrityksen Helsingin toimistolla keskiviikkona. Virtanen kertoo työskennelleensä koronavirusepidemian aikana joustavasti toimistolla ja kotona. Lähityössä hänen mielestään on luontevaa hoitaa muun muassa kohtaamisia. Etänä hän hoitaa mielellään itsenäistä keskittymistä vaativat työt.

Etätyösuositus koronaepidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla on voimassa syyskuun loppuun saakka. Monet yritykset ovat jo alkaneet valmistautua laajempaan lähityöhön palaamiseen.

Täysin varmaa ei kuitenkaan vielä ole, etteikö uutta etätyösuositusta annettaisi ensi viikolla.

”Hybridistrategia kytkeytyy pitkälti 80 prosentin rokotekattavuuteen”, muistuttaa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osastopäällikkö Raimo Antila.

Hallitus tiedotti syyskuun alussa, että pyrkimyksenä on valtakunnallisista rajoituksista ja kattavista suosituksista luopuminen, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan tai kaikilla yli 12-vuotiailla on ollut mahdollisuus ottaa molemmat rokoteannokset. Osasta rajoituksia, kuten kahden metrin turvaväli­vaatimuksesta, on kuitenkin luovuttu jo ennen rokotustavoitteen saavuttamista.

Tähän mennessä toisen rokoteannoksen on saanut 12 vuotta täyttäneistä suomalaisista 67,2 prosenttia. HS:n laskurin mukaan 80 prosentin kattavuus saavutetaan kahdeksan viikon rokotusvälillä 17. lokakuuta ja 12 viikon rokotusvälillä 14. marraskuuta.

Antila kertoo, että STM ja valtiovarainministeriö (VM) pyrkivät tekemään esityksensä etätyösuosituksen jatkosta mahdollisimman pian. Asiaa käsitellään parhaillaan ministeriöissä.

Työpaikoilla tunnelma etätyön muutoksen suhteen on toisaalta odottava.

Pankki- ja vakuutusryhmä OP:n henkilöstöjohtaja Hanna-Kaisa Länsisalmi kertoo, että ryhmätasolla OP:n lähityö­prosentti on tällä hetkellä 46 prosenttia.

”Enimmillään työntekijöistämme noin 60 prosenttia on ollut etänä. Lähityön osuus on vaihdellut tilanteen ja toimipisteen mukaan. Olemme huomioineet myös alueellisesti vaihtelevan koronatilanteen ja noudattaneet paikallisten viranomaisten suosituksia”, Länsisalmi kertoo.

”Osa työtehtävistä on huoltovarmuus­kriittisiä toimintoja, jotka liittyvät esimerkiksi maksu- ja rahaliikenteen varmistamiseen, niitä ei ole edes voinut tehdä etänä. Samoin konttorit ovat olleet pandemiankin aikana auki.”

Nyt OP kuitenkin on hiljalleen valmistautunut lähityöhön palaamiseen. Siirtymää on jo aloitettu.

”Nyt kun rokotuskattavuus on parempi ja yhteiskunta muutenkin avautuu, olemme kannustaneet ihmisiä tulemaan toimistolle.”

Päätös toimistolle tulemisesta tehdään tiimeittäin. Länsisalmen mukaan on oleellista, että tiimeissä suunnitellaan missä tilanteissa kasvokkaisesta näkemisestä on hyötyä ja päätetään etä- ja lähityöpäivät sen mukaisesti.

”Puhumme hybridityön yhteisistä periaatteista. Tarkoituksena on miettiä, millaista työtä teemme kun rajoituksia ei enää ole. Haluamme edistää etätyön, virtuaalisen yhteistyön ja kasvokkain tehtävän työn yhdistelmää.”

Asiantuntijayritys Accenturessa etätyökäytäntöjä oli otettu käyttöön jo ennen koronapandemiaa.

”Meillä on ollut jo ennen pandemiaa hyvin joustavat työjärjestelyt”, kertoo Accenture Suomen HR-johtaja Marja Hyvärilä. Hyvärilä asuu itse Turun saaristossa Paraisilla ja kävi ennen pandemiaa noin kaksi kertaa viikossa yrityksen toimistolla Helsingissä.

Etätyösuosituksen mahdollinen poistuminen ei siis muuttaisi yrityksen nykytilannetta dramaattisesti. Se saattaisi kuitenkin ennakoida palaamista jonkin verran suurempaan määrään lähityöntekoa.

”Se on sellainen liukuma lähemmäs entistä. Mutta uskon, että etätyön määrä tulee lisääntymään [verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan]”, Hyvärilä kertoo.

Accenture Suomen HR-johtajan Marja Hyvärilän mukaan lähityötä tekevien osuus yrityksessä on noussut syksyn aikana, ja noin 20–30 prosenttia työtekijöistä haluaa tällä hetkellä työskennellä toimistotiloissa. ”Oletamme, että ihmisten halukkuus tulla toimistolle on kasvanut. He voivat itsenäisesti päättää, miten töitä tekevät”, kertoo Hyvärilä. Kuvassa toimistossa keskiviikkoiltapäivällä työskentelleet Riina Virtanen (oik.) ja Rebekka Teerijoki.

Konsulttiyrityksessä kuitenkin myös asiakasyritysten lähi- ja etätyökäytännöt vaikuttavat siihen, missä Accenturen työntekijät tekevät työtään.

”Heidän maailmoissaan on tapahtunut yhtä lailla muutosta kuin meillä.”

Hyvärilä arvelee, että vallitseva suhtautuminen koronaepidemiaan ja tautitilanteeseen vaikuttaa siihen, kuinka moni ihminen haluaa tulla lähityöhön. Accenturella on koko epidemian ajan ollut myös mahdollisuus tulla toimistolle, siitä on vain tullut ilmoittaa etukäteen. Se käytäntö Accentureen jää, vaikka etätyösuositus poistuisikin. Yritys on myös tarjonnut työntekijöilleen ilmaiset koronan kotitestit.

”Mitä enemmän sairauden uhkakuva poistuu yhteiskunnasta; se on isoin asia, joka tulee muuttamaan toimistolle tulemisen halukkuutta”, sanoo Hyvärilä.

”Isoissa suomalaisyrityksissä on jo pitkään valmistauduttu siihen, mikä hybridityön­tekemisen malli tulee olemaan. Kun [etätyö]suositus poistuu, varmasti ne tullaan silloin viimeistään käynnistämään”, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtava asiantuntija Markku Rajamäki.

”On yrityksiä, jotka ovat jo nyt alkaneet liikkua siihen suuntaan.”

EK:n johtava asiantuntija Markku Rajamäki toivoo, ettei uutta etätyösuositusta annettaisi ensi viikolla päättyvän suosituksen jatkoksi. Kuva vuodelta 2020.

Rajamäki kertoo yleisen tunnelman työnantajien keskuudessa olevan, että aika etätyösuosituksen päättymiselle on tullut. Hän toivoo, ettei suositusta enää viime hetkellä päätettäisi jatkaa syyskuun jälkeenkin.

Niin sanotussa tietotyössä, kuten toimisto-olosuhteissa, on Rajamäen mukaan joka tapauksessa helppo hallita pieniäkin tartuntariskejä. Lisäksi rokotuskattavuus on nousussa ja yli puolet työssä käyvistä on joka tapauksessa työskennellyt lähityössä läpi pandemian.

Käytäntöjä voidaan myös muuttaa työpaikoilla, jos tilanne sitä vaatii.

”Ei se voi olla kiveen kirjoitettu, etteikö sitä voisi tarvittaessa muuttaa.”

Rajamäki kertoo, että käytännön strategiat tullaan päättämään työpaikkakohtaisesti ennemmin kuin toimialakohtaisesti.

”Aika monesta paikasta kuuluu, että tiimit itse päättävät, mikä tiimeille on parasta. Yrityksillä on yleisiä linjauksia, esimerkiksi ettei ole liikaa ihmisiä paikalla pienissä tiloissa”, sanoo Rajamäki.

” ”Etätyön osuus jäänee kuitenkin suureksi.”

Täysin paluuta entiseen, pandemiaa edeltävään aikaan, Rajamäki ei kuitenkaan näe tapahtuvan lokakuussa – tai tulevaisuudessakaan.

”Suurin osa yrityksistä palaa lähityöhön jossain määrin. Mutta etätyön osuus jäänee kuitenkin suureksi”, hän sanoo.

Helsingin kaupungin henkilöstöpolitiikan johtaja Asta Enroos kertoo, että etätyösuosituksen päättyessä Helsingissä siirrytään monipaikkaiseen työhön. Tämä tarkoittaa vaihtelevaa lähi- ja etätyötä.

”Työpaikkakohtaisten ratkaisujen etsiminen mahdollistuu. Silti iso raami ja ohjeistus tulee olemaan kaikille sama”, Enroos sanoo.

Ennen lopullisen päätöksen tekemistä kaupungilla odotetaan vielä valtiohallinnon kansallisen etätyösuosituksen muutoksia.

”Lähtökohta on kuitenkin se, että kun koronatilanne tässä normalisoituu, ei etätyölle ole enää epidemiologisia perusteita.”

Lisäksi päätöksissä otetaan huomioon epidemiatilanteen kehitys ja rokotuskattavuus.

Kaupungin koronaryhmä on varautunut tekemään päätöksensä etätyö­suosituksen lakkauttamisesta jo ensi viikon kokouksessaan, jos valtiohallinnon suunnalta suosituksia tulee.

Enroos muistuttaa, että kaupungin noin 39 000 työntekijästä vain noin 8 000 on ylipäätään voinut tehdä koronavirus­epidemian aikana laaja-alaisesti etätöitä.

”Monelle etätyösuosituksen muutos ei tuo arkeen muutosta.”