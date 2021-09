Ekosäätiö palkitsi torstaina Pekka Kuusi -palkinnolla myös maanviljelijä ja ympäristövaikuttaja Ilkka Herlinin ja ilmastotutkija Tero Mustosen.

Viime vuosina Heli Saavalainen on perehtynyt työssään erityisesti luonnon monimuotoisuuteen ja ilmastonmuutokseen.

Ekosäätiö on myöntänyt arvostetun Pekka Kuusi -ympäristöpalkinnon Helsingin Sanomien pitkäaikaiselle kotimaantoimittajalle Heli Saavalaiselle ansioituneesta ympäristötietoisuuden ja vastuullisuuden herättämisestä.

Pekka Kuusi -palkinnon saivat torstaina myös maanviljelijä ja ympäristövaikuttaja Ilkka Herlin ja ilmastotutkija Tero Mustonen.

Herlin palkittiin uurtavasta työstä Itämeren suojelemiseksi ja kestävien maa- ja metsätalouskäytäntöjen kehittämiseksi. Mustonen puolestaan sai palkinnon merkittävästä perinteisen luontotiedon välittämisestä ja pohjoisen luonnonmaiseman ennallistamistyöstä.

Saavalainen on työskennellyt Helsingin Sanomissa vuodesta 1989. Suurimman osan työvuosistaan Saavalainen on omistanut ympäristöjournalismille.

”On hienoa olla ensimmäinen toimittaja, joka saa kestävän kehityksen palkinnon. Tämä korostaa median roolia paitsi tiedonvälittäjänä, myös ympäristökeskustelun herättäjänä, ylläpitäjänä ja aktiivisena osallistujana”, Saavalainen sanoo.

Palkinnon myöntämisperusteissa todetaan, että Saavalainen on tehnyt uraauurtavaa työtä erityisesti Itämeren tilan seurannassa ja raportoinnissa. Ekosäätiön mukaan Saavalaisen kirjoituksilla katsotaan olleen merkittävä vaikutus esimerkiksi siihen, että Venäjän suurin lannoiteyhtiö myönsi laajamittaiset fosforipäästöt ja korjasi toimintansa epäkohtia.

Lisäksi perusteluissa kerrotaan, että Saavalaisen työlle on ollut tunnusomaista paneutua ympäristöongelmiin perusteellisesti ja tiedepohjaisesti. Ekosäätiön mukaan Saavalainen nostaa ympäristöongelmista ja niiden seurauksista esiin monipuolisesti eri näkökulmia, minkä ansiosta lukijalle jää tilaa muodostaa asioista omat johtopäätöksensä.

Saavalainen on saanut aiemmin myös muun muassa Suomen Luonnonsuojeluliiton Kultainen Sulka -lehdistöpalkinnon edelläkäyvästä ympäristöuutisoinnista Helsingin Sanomissa.

”Luonnon monimuotoisuus on perusta sille, että tuleville sukupolville voidaan tarjota hyvät elämisen mahdollisuudet. Luonto kuitenkin köyhtyy vauhdilla, ja monimuotoisuus hupenee. Kaikki tämä linkittyy tietenkin myös ilmastonmuutokseen”, Saavalainen muistuttaa.

Saavalainen korostaa, ettei ympäristöjournalismi ole erillinen saareke mediakentässä, vaan ilmastonmuutoksen ja luontokadon teemojen pitäisi kattaa läpileikkaavasti kaikki elämän ja yhteiskunnan osa-alueet.

”Kyse ei ole mistään viherpiperryksestä vaan kovista uutisista. Nämä asiat ja aiheet liittyvät vahvasti esimerkiksi politiikkaan ja talouteen sekä valtioiden välisiin suhteisiin”, Saavalainen sanoo.

Saavalaisen mielestä kaikkein palkitsevinta ympäristöjournalismin tekemisessä on ollut nähdä, kuinka ympäristöaiheet ovat vihdoin nousseet marginaalista keskeiseksi osaksi yhteiskunnallista keskustelua.

”Henkilökohtaisesti kiitollista on ollut, että olen pystynyt omalta pieneltä osaltani vaikuttamaan asioihin pitämällä niitä esillä julkisessa keskustelussa. Olen esimerkiksi kirjoittanut paljon juttuja Itämerestä, ja nyt on hienoa saada kirjoittaa siitä, että Suomenlahti on elpymässä”, Saavalainen sanoo.