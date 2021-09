Lahjakortteja jakaa paikallisille ensimmäisen rokoteannoksen ottajille Kuhmon Osuuspankki. Myös Kajaanin Yrittäjät ja Kajaanin Kauppiasyhdistys palkitsevat rokotteenottajia kahvilalahjakortein.

Kainuussa pyritään rohkaisemaan asukkaita koronarokotteen ottamiseen erilaisin tempauksin.

Talkoisiin on liittynyt esimerkiksi Kuhmon Osuuspankki, joka lahjoittaa 20 euron arvoisen lahjakortin, jolla voi ostaa esimerkiksi pizzaa tai polttoainetta, kaikille kuhmolaisille ensimmäisen rokoteannoksen ottajille.

”Kuhmossa alle 40-vuotiaiden aikuisten rokotusosuus on vielä alle 70 prosenttia ja haluamme tällä kannustaa kaikkia ottamaan koronarokotukset", tiedottaa toimitusjohtaja Martti Pulkkinen.

Kampanjaan on varattu 1 000 rokoteannosta, ja rokotuspiste sijaitsee aivan pankin vieressä.

Kainuun pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari kertoi Iltalehdelle, että erityisesti nuorten aikuisten miesten rokotusinto on ollut matala. Koukkari toivoo bensarahan houkuttelevan nuoria piikin ottoon.

”Kyllä tässä pieni talvisodan hengen maku on aistittavissa. Hoidetaan homma pakettiin yhdessä. Rokotetta on, rokottajia on ja nyt on myös porkkanaa. Ei muuta kuin olkapää paljaaksi ja paikalle”, kannustaa Koukkari.

Koukkari uskoo tempauksen olevan ensimmäinen kerta, kun ”kansanterveyttä edistetään polttoaineen voimalla.”

Myös Kainuun maakuntakeskuksessa Kajaanissa yritykset ovat lähteneet mukaan rokotuskampanjaan.

Perjantaina Kajaanissa vietetään Yritysten yö-tapahtumaa, jossa Kajaanin Yrittäjät ja Kajaanin Kauppiasyhdistys tarjoavat kaikille tapahtuman pop up -rokotepisteessä rokotteen ottaneille kahvilakupongin, tiedottaa Kainuun sote.

Rokotteita saa Kajaanissa muutenkin monista muistakin avoimista rokotuspisteistä.

”Ilman yritysten aktiivista osallistumista emme tavoittaisi ihmisiä heidän arkitoimissaan. Kauppojen yhteydessä olevat niin sanotut pop-up -pisteet ovat helppo tapa käydä rokotuksissa. Myös muu yhteistyö yritysten kanssa on ollut erinomaisen sujuvaa koko pandemian ajan”, sanoo Koukkari tiedotteessa.