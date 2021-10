Anneli Vaittinen (edessä oik.) oli vain 15-vuotias lähtiessään Lappeenrannasta Mikkeliin lottakomennukselle Päämajan alaiselle viestiosastolle. Kuva on otettu hänen työpaikallaan Tuukkalan kasarmialueella kesällä 1944.

Nyt 93-vuotias lappeenrantalainen Anneli Vaittinen muistelee lottakomennustaan Päämajan salakirjoitus- ja viestiliikenne­toimistossa Mikkelissä.

Huippusalaista. Sitä oli lappeenrantalaisen Anneli Vaittisen työ kesällä 1944.

Vaittinen oli 15-vuotias pikkulotta, kun hänet lähetettiin jatkosodan viimeisenä ja ratkaisevana kesänä vuonna 1944 töihin Mikkeliin, jossa sijaitsi Päämaja. Työpaikka oli sodanjohdon ytimessä: Päämajan alaisella viestiosastolla salakirjoitus- ja viesti­liikenne­toimistossa.

Nyt 93-vuotias Vaittinen istuu olohuoneessaan Lappeenrannassa. Hän on lupautunut muistelemaan lottakesäänsä 1944 Mikkelissä, sillä yhä vähemmän on naisia kertomassa tuosta ajasta.

Jäljellä olevien lottien keski-ikä on 97 vuotta. Lotta Svärd -järjestön perustamisesta on tänä vuonna kulunut tasan sata vuotta. Nykyinen Lotta Svärd -säätiö juhlii merkkivuottaan etenkin tänä viikonloppuna.

Lappeenrannan naapurissa Lauritsalassa kasvanut Anneli Vaittinen, tuolloin Paltasalo, liittyi 13-vuotiaana vuonna 1941 pikkulottiin, Lotta Svärdin nuorisojärjestöön.

Toukokuussa 1944 hän työskenteli rauta- ja taloustarvikeliikkeessä Lappeenrannassa, kun hänet kutsuttiin paikalliseen lottatoimistoon ja määrättiin lottakomennukselle Mikkeliin. Vaittinen oli jo aiemmin lupautunut lähtemään, jos tarve tulisi.

Nyt Päämajassa podettiin työvoimapulaa. Pian Vaittinen ja kaksi muuta pikkulottaa olivat jo matkalla päämajakaupunkiin.

Mikkelin Päämajan alaisuudessa työskenteli tuhatkunta ihmistä, joista oli naisia runsas neljännes. Naisista enemmistö oli lottia.

Vaittinen ja lappeenrantalaistyttö määrättiin viestiosaston salakirjoitus- ja viesti­liikenne­toimistoon. Työpaikka oli vanhalla kasarmialueella Tuukkalassa, muutaman kilometrin päässä keskustasta.

Nykyään 93-vuotias Anneli Vaittinen asuu Lappeenrannassa miehensä kanssa. Hän kirjoittaa muistojaan talteen tietokoneella.

Ensimmäisenä tehtävänä oli opetella viestinnässä käytettävät suomen aakkosten nimet: aarne, bertta, celsius ja niin edespäin. Tyttöjen piti oli luoda kirjaimista koodiavaimia, joiden avulla pystyttiin kommunikoimaan salaisesti.

”Me olimme vain yksi pieni osa sitä. Viisaammat sitten tekivät niistä sanoja. Se oli palapeliä, kokonaan eri kieli, joka vaihtui koko ajan. Koodiavaimia tarvittiin jatkuvasti lisää”, Vaittinen kertoo.

”Eihän mikään rintamavyöhyke olisi onnistunut mitenkään, jos ei olisi ollut tätä suojaa, että tietoja pystyi vaihtamaan.”

Salaiseksi merkityt paperit tuhottiin polttamalla.

Taitavana konekirjoittajana Vaittinen lisäksi tuurasi ajoittain toimistopäällikön sihteeriä.

Salakirjoitukseen liittyvä työ oli vaativaa ja vastuullista. Sodan loppuvaiheessa työntekijöistä oli pulaa, joten oli tavallista, että nuoria tyttöjäkin määrättiin vaativiin tehtäviin.

Työpäivien aikana viestiosastolla käsiteltiin paljon tietoja, joita ei kerrottu kotirintamalle.

”Tiesimme asioita, joita ei lehdessä sanottu. Sinne tuli tietoja tärkeistä asioista. Kuulimme, kun niistä puhuttiin. Rintaman liikkeistä, käytettävissä olevista joukoista tai vihollisen asemista”, Vaittinen sanoo.

”Niistä ei saanut puhua. Se oli itsestään­selvyys.”

Lottia työssään viestikeskus Lokin luolastossa Mikkelin keskustassa. Anneli Vaittisen työpaikka viestiosastolla sijaitsi Tuukkalan vanhalla kasarmialueella muutaman kilometrin päässä keskustasta.

Vaittinen asui lottakomennuksensa ajan Mikkelin keskustassa lottien asuntolassa. Työmatkoja varten oli järjestetty linja-autokuljetukset. Lotat vietiin puoli kahdeksaksi Tuukkalaan, jossa oli aamiainen. Heidät tuotiin takaisin kaupunkiin iltaruokailun jälkeen viideltä.

”Emäntä antoi meille monesti mukaan näkkäriä, Koskenlaskija-juustoa, voinappeja ja teepusseja, että saatoimme illalla keittää kämpillä iltasaikkaa.”

Työviikkoon kuului kuusi työpäivää ja yksi kiertävä vapaapäivä. Lotat saivat työstään palkkaa. Myös 15-vuotiaan työetuihin kuuluivat savukeaskit, jotka Vaittinen lähetti kasvattiveljelleen rintamalle tai myi Mikkelissä.

Mikkelissä Päämajassa työskenteli myös Puolustusvoimain ylipäällikkö, marsalkka Mannerheim. Anneli Vaittinen muistaa kolme kertaa, jolloin hän kohtasi Mannerheimin.

Kerran Vaittinen oli viettämässä vapaapäiväänsä Mikkelin torilla, kun tuli ilmahälytys. Hän lähti suojaan viestikeskus Lokin luolastoon. Vaara ohi -merkkiääni tuli kuitenkin Vaittisen ollessa vasta luolan suulla.

”Marski itse tuli luolastosta pois. Hän tervehti ensin, taputti minua olkapäälle ja sanoi, että ’kaikki on hyvin, niillä oli kiire jotain muuta paikkaa tuhoamaan’. Kiitteli ja toivotti hyvää päivänjatkoa.”

Toisen kerran Vaittinen tapasi Mannerheimin Kaijanniemen uimarannalla. Pikkulotat olivat lähteneet eväsretkelle uimarannalle jo aamuvarhain, jotta saivat hyvät paikat rannalta. Vähän matkan päässä oli lapsia leikkimässä.

Pian rannalle ratsasti Mannerheim adjutanttinsa kanssa. Aamuratsastus kuului Mannerheimin rutiineihin.

”He pysähtyivät siihen lasten kohdalle. Marski katseli niitä lapsia vähän aikaa ja sanoi, että ’ovat niin iloisia ja huolettomia’. Hän kääntyi katsomaan meitä mutta oli samalla omissa ajatuksissaan. Viipuri oli jo menetetty”, Vaittinen muistelee.

Kolmannessa kohtaamisessa Vaittinen sai käytännön esimerkin Mannerheimin tarkkuudesta. Mannerheim huomautti erästä majuria siitä, ettei tämä ollut tervehtinyt lottia ohittaessaan heidät.

”Marsalkka sanoi, että ’majuri ei tervehtinyt lottia’. Majuri pyörähti heti ympäri ja tervehti”, Vaittinen kertoo ja naurahtaa.

”Mekin sitten armollisesti nyökkäsimme majurille. Marsalkalle niiata niksautimme.”

Kenraalimajuri Ekbergin 50-vuotispäivä Mikkelin Tuukkalassa 20. heinäkuuta 1944. Anneli Vaittinen, silloinen Paltasalo, on vaaleahiuksinen nuori nainen, joka istuu lottapuvussa kahvikuppi kädessä pöydän oikealla puolella (pöydästä toinen oik.).

Kesällä Neuvostoliiton suurhyökkäys eteni Kannaksella. Vaittisen työpaikallakin puhuttiin jo, että viestiosasto siirrettäisiin ehkä Ruotsin puolelle Haaparantaan.

”Joku lohdutti, että siellä saamme suklaata”, Vaittinen muistelee.

Syyskuussa solmittiin välirauha. Anneli Vaittinen oli seuraamassa Mikkelissä, kun saksalaiset sotilaat marssivat ja lähtivät kaupungista.

Muutamia päiviä sitä ennen hän oli todistanut myös sota-ajan ihmissuhteisiin liittynyttä draamaa. Lottien asuntolassa nuorinta eli Vaittista pyydettiin toimittamaan itkuisen lotan jäähyväiskirje saksalaisten sotilaiden asuntolaan. Siellä kirjeen otti vastaan niin ikään itkuisen näköinen saksalaissotilas.

Rauhansopimus määräsi lottajärjestön monien muiden järjestöjen tapaan lakkautettavaksi. Vaittisen mukaan lottien piti poistaa asustaan lottamerkit ja päähineestä kokardi mutta itse pukua sai pitää.

Pian Neuvostoliiton valvontakomissio saapui myös Mikkeliin.

”Emme pelänneet oikeastaan pommituksiakaan, mutta valvontakomissiota pelkäsimme”, Vaittinen muistelee.

”Pari kolme kertaa näimme heitä Mikkelissä kadulla. Eivät he reagoineet meihin mitenkään, mutta me pelkäsimme kovasti. Olimme niin nuoria.”

Yhden erityisen pelottavan hetken Vaittinen muistaa hyvin. Hän oli elokuvissa, jonne saapui myös valvontakomissio. Kun valot himmenivät, takana ollut suomalainen nuori mies huusi kovalla äänellä ”saatanan ryssät”. Sali hiljeni. Pian valot syttyivät ja ylhäällä ollut sotapoliisi lähti liikkeelle.

”Me säikähdimme, että joudumme kaikki linnaan. Takanamme penkissä istui kolme venäläistä upseeria. Keskimmäinen nousi ylös, nosti kätensä ja sanoi venäläisellä aksentilla ’ei hätää, me ymmärtä suomalainen sotilas, kaikki hyvin’. Tuli taas ihan hiljaista. Kaikki olivat niin ällistyneitä ja tietysti helpottuneita”, Vaittinen kertoo.

”Sitten valot himmenivät ja elokuva alkoi. Mutta en kyllä muistanut elokuvan alusta mitään, kun pelästyimme niin kovasti.”

Ryhmäkuva Tuukkalassa 20. heinäkuuta 1944 kenraalimajuri Ekbergin syntymäpäiväjuhlassa. Kuvassa Ekberg omaisineen sekä viestiosasto I:n päällystöä ja naishenkilökuntaa. Anneli Vaittinen, silloinen Paltasalo, on lottapuvussa oleva vaaleahiuksinen nuori nainen eturivissä äärimmäisenä vasemmalla.

Viestiosaston työntekijät kotiutettiin vaiheittain. Vaittisen vuoro tuli marraskuun 24. päivänä. Hän oli täyttänyt pää­maja­komennuksensa aikana 16 vuotta.

Vaittinen palasi Lappeenrantaan. Lotta­manttelista hän teetti itselleen lämpimän ulsterin seuraavaksi talveksi.

Vaittinen palasi muutamaksi vuodeksi töihin rauta- ja taloustarvikeliikkeeseen. Hän perusti perheen ja työskenteli erilaisissa kaupallisen alan tehtävissä.

Lapsuuden teatteriharrastuksesta tuli lopulta palkkatyö: Vaittinen työskenteli teatterissa iltanäyttelijänä parinkymmenen vuoden ajan ennen eläkkeelle jäämistään.

Nyt Anneli Vaittinen elää miehensä kanssa Lappeenrannan keskustassa. Pariskunnalla on neljä lasta, kahdeksan lastenlasta ja kuusi lastenlastenlasta.

Vaikka Vaittisella on ikää 93 vuotta, hän on miehensä omaishoitaja, käy kaupassa, kokkaa ja leipoo sekä käyttää tietokonetta ja äly­puhelinta. Hän on onnellinen, että lottien tekemästä työstä ollaan taas ylpeitä.

”Ilman lottia ja kotirintaman naisia olisi ollut lähes mahdoton yltää niihin suorituksiin, jotka auttoivat meitä säilyttämään itsenäisen Suomen. Olen iloinen, että olen saanut elää sen ajan”, Vaittinen sanoo ja haluaa vielä lähettää terveisiä.

”Toivon, että tulevat sukupolvet pitävät edelleen huolta isänmaastamme.”

Lähteet: Lotta Svärd -säätiö, Lottamuseo, Sodan ja rauhan keskus Muisti