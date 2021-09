Suomen pelastusalan keskusjärjestön vanhempi asiantuntija Ilpo Leino painottaa etenkin toimivien ja riittävien palovaroittimisen sekä alkusammutus­välineiden hankkimista.

Helsingissä on syttynyt kuluneen viikon aikana kaksi tulipaloa, joissa osa rakennuksen asunnoista on vaurioitunut pahasti.

Tapulikaupungissa myöhään keskiviikkona syttyneessä rivitalo­palossa talon viidestä asunnosta kaksi paloi täysin ja kolme muuta kärsivät erilaisia vesivaurioita. Lisäksi yksi ihminen loukkaantui.

Vesalassa syttyi tuleen maanantaina myöhäisillasta seitsemän asunnon rivitalo. Ainakin kolme asuntoa vaurioitui pahasti.

Poliisi epäilee molempia tulipaloja tahallaan sytytetyiksi.

Oman kodin paloturvallisuuden kohentamisessa tärkeintä on hankkia toimivat palovaroittimet ja alkusammutus­välineet, sanoo vanhempi asiantuntija Ilpo Leino Suomen pelastusalan keskusjärjestöstä (Spek).

Spek suosittelee sijoittamaan varoittimet kaikkiin makuuhuoneisiin ja eteiseen, sillä näin tulee suojattua nukkujat ja reitti ulos. Minimi on yksi varoitin 60 neliömetriä kohden.

”Lähtökohdaksi kannattaa ottaa se, että ei mieti vain paljonko neliöitä on, vaan tarkastelee kotia laitteiden mahdollisen syttymisen kannalta. Myös siellä, missä on paljon sähkölaitteita, on palovaroitinkin paikallaan, sillä sähkölaitteet ovat yksi yleinen huoneistopalojen syttymissyy”, Leino sanoo.

Varoittimien toimivuus tulisi tarkastaa kuukausittain.

Sammutuspeitteet ja käsisammuttimet tulisi sijoittaa helposti saataville.

”Sammutuspeite on hyvä joka kodin väline esimerkiksi keittiön läheisyyteen. Sillä saa vaikkapa kattilasta leimahtaneen rasvapalon sammumaan, jos kattilan kansi ei riitä.”

Lisäksi Leino painottaa, että liettä tulisi aina käyttää valvotusti.

Nestesammuttimella voi sammuttaa muun muassa sähköpalot. Leinon mukaan se on myös hyvä apu palossa, jonka sammuttamiseen peite ei riitä.

Käsisammutinta ei jokaisessa kodissa ole, ja syyksi Leino arvelee hieman kalliimpaa hintaa.

”Lisäksi ihmiset voivat hieman jännittää osaavatko he käyttää sammutinta, sillä se on hieman peitettä teknisempi laite. Erona on esimerkiksi se, että käsisammuttimella ei mennä yhtä lähelle liekkejä kuin peitteellä.”

Sammutuspeite, käsisammutin ja palovaroitin ovat kotitalouksien turvavälineitä tulipalojen varalta.

Jos asunnossa syttyy tulipalo, on alkusammutukseen syytä ryhtyä välittömästi.

Leino korostaa, että alkusammutuksessa on kyse palon ensihetkistä eli muutamista minuuteista. Jos omat sammutus­toimenpiteet eivät onnistu, huoneisto alkaa täyttyä savulla, näkyvyys katoaa ja ilmaan leviää myrkyllistä savua.

”Jos tilannetta ei saa haltuun ja on sellainen tunne, että pärjäänköhän tässä tilanteessa, pitää huolehtia omasta turvallisuudesta ja lähteä ulos turvaan.”

” ”Jos oven kautta ei voi poistua, pitäisi olla mietittynä vaihtoehtoinen reitti kuten ikkuna tai parveke.”

Turvallisuutta parantaa, jos tuntee poistumisreitit ja vaihtoehtoiset reitit tulipalotilanteessa.

”Kaikki varmaan osaavat käyttää ulko-ovea, mutta jos oven kautta ei voi poistua, pitäisi olla mietittynä vaihtoehtoinen reitti, kuten ikkuna tai parveke.”

Omakoti- rivi- ja kerrostaloissa erona on esimerkiksi se, pääseekö vaihtoehtoisesta reitistä maan kamaralle.

”Pientaloissa voi siirtyä tikkaita pitkin turvaan. Kerrostalossa ei haluta, että ihmiset alkavat kavuta 15 metristä tikkaita pitkin alas. Siinä tilanteessa on ihan sallittua odottaa esimerkiksi parvekkeella pelastuslaitosta.”

Lisäksi kannattaa tutustua etukäteen taloyhtiön pelastussuunnitelmaan, josta selviää esimerkiksi kokoontumispaikat.

Jos omassa kodissa syttyy tulipalo tai asunto kärsii vaikkapa naapurissa syttyneen tulipalon aiheuttamista vahingoista, vahinkoja kattaa kotivakuutus.

”Kotivakuutuksia on eri laajuisia asteikolla: suppea, perus ja laaja. Suppeassakin on useimmiten paloturva”, kertoo johtava asiantuntija Petri Mero pankkien ja vakuutusyhtiöiden etujärjestö Finanssiala ry:stä.

Asukkaan vastuulla oleva kotivakuutus kattaa huoneistojen irtaimen omaisuuden kuten sohvan ja television ja tietyt pintarakenteet.

Muut varsinaisen rakennuksen rakenteet, kuten hissit, seinät ja katot, kuuluvat taloyhtiön kontolla olevaan kiinteistövakuutukseen.

”On tärkeää, että asukas ottaa kotivakuutuksen, koska kiinteistövakuutus ei korvaa hänen omaisuudelleen tapahtuvia vahinkoja tulipalossa.”

Vakuutusehtoihin kannattaa tutustua tarkasti. Niihin sisältyy suojeluohjeita, joilla tarkoitetaan tavallisimpia varotoimenpiteitä, joilla vahingon synty pyritään estämään tai sen laajuutta pienentämään.

Toimenpiteitä voi olla esimerkiksi tulisijan, avotulen ja kynttilöiden polttaminen valvotusti. Suojeluohjeen laiminlyönti voi vähentää maksettavaa korvausta.