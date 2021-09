Ulkomailla koronavirus­rokotteen saaneet suomalaiset eivät vieläkään saa rokotuksistaan merkintää Omakantaan. Tilanteeseen ei ole Espoon kaupungilta luvassa apua.

Ulkomailla koronavirus­rokotteen saaneet suomalaiset eivät vieläkään saa rokotuksistaan merkintää Omakantaan. Näin he eivät myöskään voi saada EU:n yhteistä koronarokotus­todistusta.

Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikön johtaja Minna Saario sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM) vahvistaa, että Omakantaan ei voi tällä hetkellä kirjata muualla syntyneitä tietoja. Tämä koskee esimerkiksi koronarokotteen saamista Ruotsissa. Lukumäärä­arviota tapausten määrästä Suomessa ei Saarion mukaan ole.

Pohjois-Ruotsissa korona-aikana asunut suomalainen Riitta Tiainen, 65, on yksi omituiseen rokotustodistuksettomaan välitilaan jääneistä.

”Olen virallisesti rokottamaton, vaikka olen kahdesti EU:n hyväksymällä rokotteella rokotettu”, hän sanoo.

HS on nähnyt Tiaiselle laaditun ruotsalaisen terveyskeskuksen paperisen rokotus­todistuksen. Tiainen on rokotettu Pfizerin ja Biontechin Comirnaty-rokotteella. Ensimmäisen annoksensa hän sai huhtikuun lopulla ja toisen kesäkuun alussa. Ruotsinkielistä rokotustodistusta hän on näyttänyt muun muassa ylittäessään rajan Suomeen.

”Jos en heti pääse Suomessa käymään esimerkiksi teatterissa, ei haittaa. Mutta jos tilanne jatkuu, olen sidottu Ruotsiin ja Suomeen. Ilman EU:n rokotustodistusta matkustaminen muualle on lähes mahdotonta.”

Suomessa Tiaisen kotikunta on Espoo. Hän kertoo saaneensa kunnan terveys­keskuksesta rokotuksen osalta kahdenlaista viestiä.

Kun kevättalvella selvisi, että suomalaiset rokotetaan kotikunnassaan, Tiainen selvitti oman rokotuksensa laitaa. Koska korona-aikana kehotettiin välttämään matkustamista, hän selvitti voisiko rokotteen saada Ruotsissa. Yllättäen rokotus omassa ruotsalaisessa kunnassa onnistui.

”Sain rokotuksia varten väliaikaisen henkilötunnuksen, mutta koska en asu Ruotsissa virallisesti, en voi saada EU-todistusta täältä”, Tiainen kertoo.

Niinpä hän soitti Espoon terveyskeskukseen.

”Kerroin saaneeni ensimmäisen annoksen ja että toinenkin on mahdollista saada. Sieltä sanottiin, että voin ottaa molemmat, ja on todella hyvä, että rokotutan itseni Ruotsissa. Lisäksi sovimme, että tulen kesän aikana näyttämään paperisia rokotustietoja asemalla Omakantaan kirjaamista varten.”

Heinäkuussa Tiainen suuntasikin lomareissulle Suomeen pitkän tauon jälkeen. Terveysasemalla vastassa oli kuitenkin ikävä yllätys: tietoja rokotuksesta ei voinutkaan kirjata järjestelmään.

”Kyllä minua ystävällisesti kohdeltiin siellä, pahoiteltiin asiaa ja kovin yritettiin sitä selvittää.”

Lopputulos ei kuitenkaan muuttunut. Syyksi ilmoitettiin, että ”Suomi ei hyväksy ulkomailla annettuja rokotuksia”.

” ”Ymmärtäisin jos minut olisi rokotettu Vladivostokissa Sputnikilla.”

Espoon kaupungin terveyspalvelujen johtaja Markus Paananen pahoittelee, jos terveyskeskuksesta on annettu vääriä ohjeita. Jos Tiainen oltaisiin ohjeistettu tulemaan toista annosta varten Espooseen, hänellä olisi nyt todistus.

”Jos saa ensimmäisen annoksen ulkomailla ja toisen Suomessa, todistuksen voi saada Suomesta”, Paananen sanoo.

Tiainen ei tiedä, miten hänen kuuluisi tilanteessa toimia saadakseen todistuksen: ottaa Suomessa kaksi rokotusannosta lisää vai mitä?

”Maalaisjärkeni ei tätä ymmärrä. Ymmärtäisin jos minut olisi rokotettu Vladivostokissa Sputnikilla tai kiinalaisella rokotteella Venezuelassa. Mutta minut on rokotettu EU:n hyväksymällä rokotteella Ruotsissa ja se ei kelpaa”, Tiainen sanoo.

”Olen varma, että minunlaisia väliinputoajia on enemmänkin.”

Omakannasta saatava virallinen EU:n koronarokotustodistus paperisena tulosteena ja pdf-tiedostona puhelimessa.

Ainakin yksi vastaavassa tilanteessa oleva on Ruotsissa asuva Maija Berndtson, joka kuvaili HS:n mielipide­kirjoituksessa elokuun lopulla saaneensa rokote­annoksensa Ruotsissa ja jääneensä sen jälkeen Suomessa ilman rokotus­todistusta.

Nyt Berndtson vastaa puhelimeen Lontoosta, jossa hän on vierailulla sukulaistensa luona. EU:n yhteistä rokotustodistusta hänellä ei silti vieläkään ole – lupaavia uutisia kylläkin.

”Kävin kirjeenvaihtoa Hälsomyndighetenin kanssa noin kuukauden verran. Juuri ennen reissuun lähtöä sain kuulla saavani passin”, Berndtson sanoo.

Sen mahdollistaa ”samordningsnummer” eli veroviraston antama numero, jonka Berndtson on saanut Ruotsissa työskentelemisen vuoksi. Ruotsalaista henkilö­tunnusta hänellä ei siis ole.

”Suomesta viranomaisilta en asiassa saanut apua, enkä pyytänytkään. Valitsin taisteluni.”

Espoon kaupungin Paanasen mukaan kyselyitä ulkomailla rokotuksensa saaneilta ja rokotus­todistusta kaipaavilta tulee Espoon kaupungissa noin viisi viikossa.

”Valitettavasti emme voi heitä tilanteessa auttaa.”

Helpotusta on syksyn mittaan kuitenkin tullut, sillä rokottautuminen omassa kotikunnassa ei ole enää välttämättä yhtä tiukkaa.

”Syksystä lähtien olemme toimineet niin, että olemme antaneet myös rokotuspisteille saapuneelle ulkopaikka­kuntalaiselle rokotuksen. Ajattelen, että se on yleisen edun mukaista toimintaa.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) linjauksen mukaan rokotustodistuksen saa lähtökohtaisesti siitä maasta, missä rokotus on annettu.

Suunnitteilla on kuitenkin muutoksia: THL, STM ja Kela valmistelevat teknistä toteutusta, joka mahdollistaisi EU:n koronarokotus­todistuksen myöntämisen entistä useammille. Käytännössä siis heille, jotka on rokotettu EU:n ulkopuolisissa maissa Euroopan lääkeviraston (EMA) hyväksymillä koronarokotteilla.

Kun järjestelmä on olemassa, kenties myös EU-maissa rokotetut voisivat saada todistuksen Suomessa.

Ongelmana on kuitenkin vielä EU-asetus. Tähän haetaan muun muassa Ylen mukaan ratkaisua STM:ssä.