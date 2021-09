Pankkitunnuksia yritetään kalastella muidenkin kuin pankkien nimissä. Poliisi kertoo, miten tällaisilta huijauksilta voi suojautua.

Verkkoon on ilmestynyt valesivustoja, jotka muistuttavat viranomaisten ylläpitämää Omakanta-terveystietopalvelua, kertoo keskusrikospoliisi (krp) Twitterissä.

Valesivustojen kautta rikolliset saattavat yrittää kalastella pankkitunnuksia. Omakantaan tunnistaudutaan antamalla pankkitunnukset. Pankkitunnuksia kysytään monissa muissakin vahvaa tunnistautumista vaativissa palveluissa.

Monet ihmiset ovat viime aikoina kirjautuneet omakantaan esimerkiksi hakemaan sähköistä koronatodistusta.

Poliisi kehottaa varovaisuuteen, kun kirjaudutaan pankkitunnuksilla sähköisiin palveluihin. Omakantaa muistuttavat valesivustot saattavat näkyä esimerkiksi hakukoneiden tuloksissa ylempänä kuin oikea Omakanta, poliisi kertoo.

Krp:n kyberrikosten torjuntakeskus ohjeistaa, ettei sähköisiin palveluihin kannata kirjautua linkkien tai hakukoneiden hakutulosten kautta. Palvelujen oikeat osoitteet kannattaa lisätä oman selaimen suosikkeihin, kyberkeskus ohjeistaa.

Krp tiedotti viikko sitten, että poliisi on perustanut valtakunnallisen tutkintaryhmän petos­rikollisuuteen puuttumiseksi. Tuolloin krp kertoi, että poliisi on viime kevään ja kesän aikana havainnut rikoskokonaisuuden, jossa on kalasteltu verkkopankki­tunnuksia väärinkäytöksiä varten.

Tuolloin kerrottiin, että pankkitunnuksia oli yritetty huijata pankkien nimissä. Kyse on samantapaisesta huijauksesta kuin esimerkiksi Omakannan nimissä tehdyissä petoksissa.

Tämän tyyppisissä rikoksissa tekotapa on krp:n mukaan kaksiosainen: