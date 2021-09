HS kertoi sunnuntaina, että Multia on yksi niistä harvoista kunnista, jotka ovat selvinneet tähän asti ilman yhtäkään tiedossa olevaa koronavirus­tartuntaa. Tilanne on nyt muuttunut.

Multian kunnanviraston työntekijällä on todettu koronavirustartunta ja useampi kunnan työntekijä on altistunut virukselle.

Tähän mennessä koronapandemiasta poikkeuksellisen vähäisillä tartunta­määrillä selvinneessä Multian kunnassa on todettu ainakin yksi koronavirustartunta ja useita altistumisia, kunta tiedottaa.

Keski-Suomessa sijaitsevassa kunnassa on päätetty varotoimenpiteenä perua kaikki kunnan yleisö­tilaisuudet toistaiseksi torstaista alkaen.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat.

HS kertoi sunnuntaina, että Multia on yksi niistä harvoista kunnista, jotka ovat selvinneet tähän asti ilman yhtäkään tiedossa olevaa koronavirustartuntaa.

Nyt Multian kunnanviraston työntekijällä on todettu koronavirustartunta ja useampi kunnan työntekijä on altistunut virukselle. Kunnanvirasto on päätetty pitää suljettuna ainakin perjantaihin saakka.

Myös multialaisessa Sinervän koulussa on todettu kolme altistumista, Multian tiedotteessa kerrotaan.

Lisäksi Multian Naisvoimistelijat on kertonut Facebook-päivityksessään, että sen viime lauantaina järjestämässä Zumba-tapahtumassa sekä maanantain kuntosalijumpissa on voinut altistua koronavirukselle.

