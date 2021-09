Poliisi on päättänyt esitutkinnan tapauksesta, jossa naisen epäillään surmanneen kaksi lastaan ja itsensä.

Oulun poliisi kertoo saaneensa valmiiksi esitutkinnan perhesurmasta, joka tehtiin viime tammikuussa Oulussa.

Esitutkinnassa poliisille vahvistui käsitys, että perheen äiti surmasi lääkkeillä kaksi lastaan ja itsensä, poliisi kertoo asiaa koskevassa tiedotteessa. Teon pääasiallisena motiivina poliisi pitää perheen äidin henkilökohtaista taloudellista tilannetta, josta hän ei ollut nähnyt ulospääsyä.

Nainen ja hänen yläkouluikäinen ja alle kouluikäinen lapsensa löytyivät kuolleina Oulun keskustassa sijaitsevan majoitusliikkeen huoneen sängyltä 25. tammikuuta. Heidät löysi majoitusliikkeen työntekijä.

Majoitusliikkeestä löytyi myös jäähyväiskirje sekä lääkepakkauksia ja ruiskuja. Uhreissa ei ollut muita väkivallan merkkejä.

Nainen oli lapsineen poistunut kotoaan autolla kaksi päivää aiemmin lauantaina. Heidän olinpaikkaansa ei tiedetty, ja heistä oli tehty katoamisilmoitus päivä kotoa poistumisen jälkeen sunnuntaina.

Poliisin käsityksen mukaan nainen surmasi lapsensa ja itsensä jo katoamispäivänä lauantaina illalla tai seuraavana yönä. Lääkkeet nainen oli poliisin mukaan anastanut työpaikaltaan aiemmin samana päivänä.

Nainen työskenteli oululaisessa terveydenhuoltoalan yksikössä, ja hänellä oli pääsy tilaan, jossa säilytettiin lääkkeitä.

Poliisin mukaan esitutkinta-aineisto on salassa pidettävää julkisuuslain ja kuolemansyyn selvittämisestä annettujen lakien nojalla.

Poliisi on tutkinut tapausta kahtena murhana ja kuolemansyyn tutkintana. Poliisi on nyt päättänyt esitutkinnan. Tapaus ei ilmeisesti ole etenemässä oikeuteen, koska murhista epäilty on kuollut.