Portugalissa on prosentuaalisesti eniten täysin rokotettuja. Maan väestöstä liki 85 prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta koronavirusta vastaan.

Tiedot käyvät ilmi Our Word in Datan keräämistä tiedoista.

Suomessa vastaava luku on noin 61 prosenttia. Luvut koskevat koko väestöä, ei ainoastaan 12 vuotta täyttäneitä.

Muita yli 80 prosentin rajapyykin yli päässeitä maita ovat Arabiemiirikunnat, Malta ja Islanti.

Täysin rokotettujen osuutta maailmalla pystyy jatkossa seuraamaan myös HS:n uudesta rokotusgrafiikasta:

Klikkaamalla sarakkeita ”1. annos, %” tai ”2. annos, %” grafiikan maita pystyy järjestelemään haluamaansa järjestykseen.

Lisäksi Hae maata -hakulaatikon avulla voi hakea rokotustiedot haluamastaan maasta.

Grafiikan löytää jatkossa myös koronatilannejutusta, johon on koottu kaikki HS:n päivittyvät koronagrafiikat.

Sairaalahoidossa oli maanantain tietojen mukaan 119 henkeä. Heistä tehohoitoa tarvitsi 25 henkilöä.

Sairaalahoitoa saavien määrä on nyt korkeampi kuin kertaakaan kevään jälkeen. Sairaalahoitoa tarvitsevien määrä on aiemmin tässä kuussa vaihdellut 91–111 hengen välillä.

Täysin rokotettuja 12-vuotta täyttäneitä oli sunnuntaina noin 69,0 prosenttia. Se on 2,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin viikko sitten.

Toisen annoksen rokotustahti on hieman hidastunut viime viikkoina. Toissa viikolla rokotuskattavuus nousi 2,7 ja sitä edellisellä viikolla 3,7 prosenttiyksikköä.

Koronatartuntojen ilmaantuvuus jatkaa laskuaan. Ilmaantuvuusluku oli maanantaina Suomessa noin 105, kun kaksi viikkoa sitten se oli noin 132.

Ilmaantuvuus tarkoittaa tartuntojen määrää 14 päivän aikana 100 000 asukasta kohti.

