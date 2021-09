Myös poliisikoulutuksen aloituspaikkoja todennäköisesti vähennetään.

Poliisi aloittaa yt-neuvottelut.

”Välitön arvioni nyt julkistetusta budjettipäätöksestä on se, että ensi vuonna poliisin henkilöstömäärä laskee 200–250 henkilötyö­vuodella”, sanoo poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen tiedotteessa.

Hänen mukaansa myös poliisikoulutuksen aloituspaikkoja mitä todennäköisimmin vähennetään. Kolehmaisen mukaan aloituspaikkojen vähentämisen vaikutukset näkyvät vasta kolmen vuoden päästä, joten ensi vuonna poliiseja jäänee työttömäksi.

Poliisin sopeuttamis­työryhmän puheenjohtajan, hallintojohtaja Anne Aaltosen mukaan tarkastelussa ovat esimerkiksi määräaikaiset virkasuhteet ja poistumien kautta vapautuvat virat sekä ”kaikki muut mahdolliset säästökohteet”.

Nopeita säästöjä yritetään hakea muun muassa ajoneuvo-, varuste- ja polttoaine­hankinnoista.

Neuvottelujen taustalla on maanantaina julkistettu valtion talousarvio­esitys, jossa poliisille on myönnetty 807,9 miljoonaa euroa. Tänä vuonna käyttö on arviolta 838 miljoonaa.

Sitä seuraavien vuosien rahoituskehys on edelleen laskeva.

Lue lisää: Poliisin määrä­rahat ovat ensi vuoden budjetissa viime vuotta korkeammalla tasolla, kertoi Saarikko – Poliisi­järjestöt: Alijäämä on edelleen 30 miljoonaa euroa

Sopeuttamissuunnittelun lähtökohtana ovat hallitusohjelman painotukset ja talousarvion kohdennukset sekä poliisin strategia ja arvot.

Kolehmaisen mukaan poliittiset päätökset toteutetaan tinkimättä. Ensi vuodelle kohdennettu lisärahoitus muun muassa harva-alueiden näkyvyyteen ja ihmiskaupan torjuntaan toteutetaan täysimääräisesti.

Lue lisää: Poliisiylijohtaja: Uutta ihmis­kauppa­ryhmää uhkaa jo lakkauttaminen – sisäministerin mielestä on kestämätöntä, jos työ loppuu kuin seinään

"Poliisin strategian mukaisesti pyrimme priorisoimaan erityisesti kiireelliset hälytyspalvelut, rikosten ja häiriöiden estämisen ennalta sekä vakavimpien rikosten torjunnan”, hän sanoo tiedotteessa.

Liikennevalvonnasta poliisi joutunee hänen mukaansa tinkimään.

Lue lisää: Taas väännetään poliisin rahoista