Suomessa kehitetyn korona­rokotteen ihmis­kokeiden on määrä alkaa ensi vuoden alussa

Rahoituksen turvaamisen lisäksi suomalaisrokotteen markkinoille saamisen kynnyksenä on Euroopan lääkeviraston hyväksyntä.

Helsingin yliopiston virologian professori Kalle Saksela on mukana kehittämässä nenäsumutteena annettavaa koronarokotetta, joka voisi tulla markkinoille aikaisintaan ensi vuonna.

Suomalainen koronarokotetta kehittävä Rokote Laboratories Finland oy valmistautuu järjestämään vuodenvaihteen jälkeen rokotteen ihmiskokeet.

Suomalaisyhtiön rokote toimisi ensisijaisesti tehosterokotteena niille, jotka ovat jo saaneet esimerkiksi kaksi rokotetta tai sairastaneet koronataudin.

Rahoitus tulee riittämään rokotteen ensimmäisen ja toisen vaiheen ihmiskokeisiin, kertoo Helsingin yliopiston virologian professori ja rokotteen kehittämisessä mukana oleva Kalle Saksela.

Yhtiö sai heinäkuussa yhdeksän miljoonan euron rahoituksen rokotteensa jatkokehittämistä ja kliinisiä kokeita varten. Rahoitus koostui Business Finlandin myöntämästä 5,5 miljoonan euron lainasta sekä 3,5 miljoonan pääomasijoituksesta, jonka tekivät Ferring Ventures SA, Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja Suomen Kulttuurirahasto.

Epäselvää on hänen mukaansa vielä se, miten rokotteen teho osoitetaan Euroopan lääkeviraston (Ema) hyväksymällä tavalla.

”Vielä pitää saada lopullinen yhteisymmärrys siitä, miten teho osoitetaan rokotteelle, jonka pääasiallinen käyttö on tehoste, eikä rokottamattoman populaation suojaaminen.”

Lopullinen tieto rokotteen tehosta saadaan vasta ihmiskokeiden kolmannesta vaiheesta, jossa on yleensä mukana tuhansia tai jopa kymmeniätuhansia ihmisiä.

Suomalaisrokotteen kohdalla perinteinen kolmas vaihe tuskin silti tulee Sakselan mukaan kysymykseen, sillä rokottamattoman kontrolliryhmän käyttö olisi nykytilanteessa epäeettistä.

Rokotteen tehoa voidaan hänen mukaansa mitata esimerkiksi verestä löytyvien merkkiaineiden avulla pienemmällä ihmisjoukolla.

”Toinen, työläämpi ja hankalampi tie on se, että verrataan tehoa rokotteeseen, joka on sen hetkinen standardi. Tällaisen tutkimuksen huono puoli on se, että se vaatii suuremman koejoukon kuin perinteinen plasebo-koe.”

Rokotteen osalta käymättä on vielä myös ihmiskokeiden ensimmäinen ja toinen vaihe, joka vaatii joitain satoja ihmisiä. Heidän rekrytointinsa ei Sakselan mukaan tule olemaan ongelma.

Kolmannen vaiheen ihmiskokeisiin tarvittavan rahoituksen hankkimista tulee Sakselan mukaan ryhtyä jo valmistelemaan. Tätä tulee hänen mukaansa helpottamaan nykyisten sijoittajien yhteydet kansainvälisiin pääomasijoittajiin ja lääketeollisuuteen sekä yrityksessä pian työnsä aloittava toimitusjohtaja.

”Luulisin, ettei rahoituksen löytäminen ole niin hankalaa sitten kun sen aika koittaa”, Saksela toteaa.

Nenäsumutteena annettava rokote on Sakselan mukaan toimintaperiaatteeltaan samantyyppinen kuin muutkin tällä hetkellä käytössä olevat koronarokotteet.

Etuna on kuitenkin se, että rokotevaste saadaan paikallisesti hengitysteiden limakalvoille, mikä voi vakavan sairauden lisäksi estää viruksen leviämistä ja etenkin lievää tautia paremmin kuin lihakseen pistetyt rokotteet.

Suomalaisrokote perustuu adenovirus-teknologiaan, jota käyttää rokotteessaan myös muun muassa Astra Zeneca -yhtiön rokote, jota on varjostanut sen mahdollinen yhteys harvinaiseen veren hyytymishäiriöön.

Sakselan mukaan hyytymishäiriö on nykytiedon valossa yhdistetty lihakseen piikitettävään rokotteeseen, eikä ole syytä olettaa, että ongelmaa olisi myös nenäsumutteen kohdalla.

Vaikka Saksela on toiveikas kolmannen vaiheen rahoituksen suhteen, sen toteuttaminen sekä lopulta myyntiluvan saaminen tulee viemään aikaa, jos sinne asti päästään.

”Parhaassakin tapauksessa rokotteen markkinoille tulo voisi mennä pitkälle ensi vuoteen.”