Enää syyttäjä ei tarvitse uhrin suostumusta nostaakseen syytteen, jos laiton uhkailu on tehty uhrin työn tai luottamustehtävien takia.

Laiton uhkaus muuttuu perjantaina osittain virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi. Syyttäjä ei enää tarvitse uhrin suostumusta syytteen nostamiseen, kun uhkaus on tehty uhrin työtehtävän tai julkisen luottamustehtävän vuoksi.

Muutoksen tavoitteena on puuttua esimerkiksi virkamiehiin, tutkijoihin ja toimittajiin kohdistuneeseen järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen. Muitakin toimia ilmiön suitsimiseksi on harkinnassa oikeus- ja sisäministeriöissä.

Uudistuksen odotetaan lisäävän oikeuteen päätyvien juttujen määrää. Tämän takia Syyttäjälaitos ja tuomioistuimet ovat saaneet yhteensä 677 000 euron lisämäärärahan.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) on aiemmin todennut, että poliisit, syyttäjät ja tuomarit joutuvat yhä useammin uhkailun ja maalittamisen kohteiksi. Tämä on hänen mielestään erittäin vaarallista koko demokratian toimivuuden kannalta.

Monien mielestä uudistus on askel oikeaan suuntaan, mutta se ei riitä alkuunkaan.

”Nyt voimaan tullut lainsäädäntömuutos on kuin heittäisi pari sangollista vettä tulipaloon. Toki se osoittaa yhteiskunnan halua puuttua asiattomaan uhkailuun, mutta on ainoana keinona auttamattoman tehoton”, toteaa Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja Marika Valjakka.

Lakimiesliitto laatii maalittamisesta omaa säännöstä rikoslakiin, kuten moni muukin. Asiaa selvittänyt selvityshenkilö kuitenkin tyrmäsi idean vajaa vuosi sitten.

Viime vuosina tuomioistuimissa on käsitelty useita järjestelmällisiä häirintä- ja uhkailutapauksia, joissa kohteina on ollut esimerkiksi virkamiehiä ja toimittajia. Näkyvin tapaus on ollut Ylen toimittajaan kohdistunut järjestelmällinen maalittaminen. Siinä pääsyytetty Ilja Janitskin sai vuoden ja kymmenen kuukautta ehdotonta vankeutta.

Pirkanmaan käräjäoikeus puolestaan tuomitsi toukokuussa Rajat kiinni! -aktiivin Marco de Witin puolen vuoden ehdolliseen vankeuteen laajassa maalittamisjutussa.

Oikeuden mukaan de Wit oli vuosina 2018–2019 maalittanut virkamiehiä netissä. Kohteina oli yhteensä 20 poliisia, syyttäjää ja tuomaria. De Wit tuomittiin kolmestatoista kunnianloukkauksesta ja kolmesta törkeästä kunnianloukkauksesta.

Ehdotonta vankeutta maalittamisesta tuomittiin tammikuussa nelikymppiselle miehelle. Mies uhkaili sähköpostiviesteissään omaa asiaansa käsitelleitä tuomareita, syyttäjiä, haastemiehiä ja poliisia erilaisella väkivallalla. Tuomiosta ei ole aiemmin kerrottu julkisuudessa.

Miehen kohteina olivat muiden muassa apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden laamanni Ilkka Lahtinen.

Uhkailu alkoi syksyllä 2018 sen jälkeen, kun Lahtinen oli tuominnut miehen laittomasta uhkauksesta.

Lahtiselle lähti parin vuoden aikana yli 80 epäasiallista viestiä. Osa niistä sisälsi uhkauksia esimerkiksi ampumisesta, räjäyttämisestä, myrkyttämisestä ja pään irti leikkaamisesta. Lisäksi mies uhkasi räjäyttää käräjäoikeuden.

Samantyyppisiä väkivaltafantasioita alkoi sinkoilla myös muille virkamiehille. Kohteiksi joutuivat käräjätuomari ja aluesyyttäjä, jotka käsittelivät miehen saamaa syytettä vainoamisesta. Apulaisvaltakunnansyyttäjä joutui kohteeksi, koska hän ei suostunut muuttamaan alaisensa syytepäätöstä.

Lisäksi kohteina oli muita asiaa käsitelleitä virkamiehiä – kaksi käräjäoikeuden haastemiestä ja miestä kuulustellut vanhempi konstaapeli – sekä miehen entinen puoliso.

Eräässä viestissään mies ilmoitti haluavansa tuomion useasta murhasta.

Lopulta mies sai syytteen viestittelystään. Häntä syytettiin muun muassa laittomista uhkauksista, vainoamisista ja virkamiehen väkivaltaisista vastustamisista.

Oikeudessa mies yritti selittää, että viestit olivat vain kriittisiä hänen rikosasiansa hoitoa kohtaan. Tosiasiassa kenelläkään ei ollut syytä pelätä mitään.

Miehen vakuuttelun tehoa vähensi se, että hän oli tehnyt uhreistaan nettihakuja ja etsinyt heistä tietoa. Eräässä viestissään mies ilmaisi, että hänellä on tietoa aluesyyttäjän asuinalueesta ja puolisosta.

Mies myönsi, että viestittely meni yli. Hän oli kertomansa mukaan alkanut elää omassa maailmassaan eikä ymmärtänyt sitä, miten ihmiset kokevat asioita.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus suhtautui uhkailuihin vakavasti. Näin olivat tehneet myös uhrit, ja osa heistä oli tehnyt toimia turvallisuutensa suojaamiseksi.

Oikeuden mukaan mies pyrki vaikuttamaan rikosasiansa käsittelyyn eli yritti pakottaa virkamiehet lopettamaan jutun käsittelyn. Syyttäjälle mies myös tarjosi rahaa, jos syytteestä luovuttaisiin.

Miehen toiminta oli sinnikästä, pitkäkestoista, uhkaavaa ja erittäin moitittavaa, sillä se oli kohdistunut virkatehtäviä hoitaneisiin virkamiehiin, oikeus huomautti.

”Virkamies hoitaa virkatehtäviään virkavastuulla eikä hänellä ole mahdollisuutta valita, kenen asioita hän hoitaa, minkä lisäksi virkamiehen ratkaisutoimintaa ohjaavat vahvasti lait ja asetukset. Nyt kyseessä olevien virkamiesten tehtävänä on toteuttaa oikeusvaltion perusperiaatteita ja varmistaa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutuminen”, oikeus huomautti.

Mies sai vuoden ja kymmenen kuukautta vankeutta. Vankeus määrättiin ehdottomaksi muun muassa rikosten vakavuuden takia. Aiemmin miehelle ei ollut tuomittu vankeusrangaistuksia.

Asian käsittely jatkuu Helsingin hovioikeudessa.