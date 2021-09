Avi on pyytänyt Siun soten hallitukselta selvitystä työvoimatilanteen korjaamisesta lokakuun loppuun mennessä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston (avi) mukaan Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä (Siun sote) on lääkärityövoiman vajausta ja haasteita saada palkattua ammattitaitoista henkilökuntaa kaikkiin toimipisteisiin.

Avi antoi Siun sotelle perusterveydenhuoltoa koskevan valvontapäätöksen tiistaina. Valvonta oli käynnistetty keväällä.

Siun sote on kuitenkin ryhtynyt toimenpiteisiin lisähenkilöstön palkkaamiseksi, avi kertoo. Avi on pyytänyt Siun soten hallitukselta selvitystä työvoimatilanteen korjaamisesta lokakuun loppuun mennessä.

Myös hoitoon pääsyssä on puutteita, avi lisää. Lisäksi lakisääteisten neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja on supistettu ja tarkastuksia on jouduttu siirtämään. Avin mukaan Siun soten tulisi kiinnittää huomiota siihen, että hoitoon pääsy toteutuu lainmukaisesti.

Tutkimustulosten tulkinnassa ja tuloksista asiakkaille tiedottamisessa on myös ilmennyt viiveitä. Avin mukaan diagnostisten tutkimustulosten arvioinnin tulisi jatkossa tapahtua asianmukaisesti ilman tarpeetonta viivettä. Lisäksi useiden muistutusten käsittelyajat ovat liian pitkiä, ja avi huomauttaa, että muistutuksiin vastaaminen toteutuu jatkossa lainmukaisesti.

Itä-Suomen aluehallintovirasto käynnisti valvonnan maaliskuussa, kun Pohjois-Karjalan mediassa oli kirjoitettu alueen lääkäripulasta ja siitä seuraavista hoitoon pääsyn ongelmista sekä lääkäreiden kuormittuneisuudesta. Aviin oli tullut myös alueen väestöltä epäkohtailmoituksia ja yhteydenottoja hoitoon pääsyn ongelmista.