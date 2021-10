Suomi on selvinnyt koronapandemiasta verrattain paremmin kuin naapurimaat Ruotsi ja Viro. Näin voi sanoa ainakin, jos verrataan koronaviruksesta johtuvien kuolemien määrää. Ruotsissa ja Virossa koronavirukseen on kuollut suhteessa paljon enemmän ihmisiä kuin Suomessa.

Toisaalta esimerkiksi Norjassa koronakuolemien ilmaantuvuus on ollut hyvin samankaltaista kuin Suomessa.

Suomi on pärjännyt hyvin myös muissa kansainvälisissä vertailuissa. Heinäkuussa Suomi sijoittui ykköseksi saksalaislehti Der Spiegelin vertailussa, jossa arvioitiin 154 maan selviytymistä koronaviruspandemiasta. Vertailussa maat pisteytettiin ylikuolleisuuden, rajoitusten, taloudellisten vaikutusten ja ensimmäisten rokoteannosten perusteella.

Koronavirus saapui toden teolla Suomeen maaliskuussa 2020. Siitä eteenpäin kevät oli poikkeusten aikaa: julkiset kokoontumiset kiellettiin, museot, teatterit, kirjastot ja ravintolat suljettiin, koulut laitettiin etäopetukseen ja Uudenmaan rajat suljettiin.

Tiukat rajoitukset näyttivät tepsivän, sillä kevään kuluessa koronaviruksesta johtuva sairaalahoidon tarve laski nopeasti.

Pandemia ja rajoitukset eivät ole kohdelleet eri aloja tasapuolisesti. Ravintolat on suljettu hallituksen päätöksellä kahdesti: ensin keväällä 2020 ja vielä uudestaan seuraavana keväänä.

Myös tapahtuma-alalla korona-aikaan on mahtunut pettymys toisensa perään. Rajoituksia on välillä lievennetty ja sitten taas kiristetty. Silloinkin rajoitukset ovat olleet lieviä, on alalla jännitetty, miten ihmiset uskaltavat palata takaisin teattereiden, konserttisalien ja urheilukenttien katsomoihin.

Kaupan alalla pandemian vaikutukset ovat olleet kaksijakoiset. Koteihinsa eristäytyneet suomalaiset ovat innostuneet ruuanlaitosta, puutarhanhoidosta ja remontoinnista, mikä on näkynyt ruoka- ja rautakaupoissa sekä kodintarvike- ja sisustusliikkeissä. Sen sijaan esimerkiksi muotikauppa menetti liikevaihdostaan lähes neljänneksen vuonna 2020.

Koronapandemia ja siihen liittyvät rajoitukset tarkoittivat monelle lomautuksia ja jopa irtisanomisia. Työllisten määrä väheni keväällä 2020, mutta on vähitellen noussut takaisin pandemiaa edeltäviin lukuihin.

Koronapandemia käytännössä pysäytti matkustajalentoliikenteen, kun maat sulkivat rajojaan. Helsinki-Vantaan lentokenttä hiljeni, ja kansainväliset turistit kaikkosivat.

Kun ulkomaille ei ollut asiaa, innostuivat suomalaiset mökkeilyistä. Viime ja toissa kesänä mökkejä varattiin enemmän kuin koskaan aiemmin. Myös mökkikaupoilla riitti väkeä.

Moni oli odottanut, että vuotta 2021 olisi jo voitu viettää, jos nyt ei ilman koronavirusta, niin ainakin harmonisessa yhteiselossa sen kanssa. Toisin kuitenkin kävi. Joulua ja uutta vuotta suositeltiin viettämään lähipiirissä, ja maaliskuussa puhuttiin jopa liikkumisrajoituksista. Sairaalahoidon tarve kasvoi jälleen.

Samaan aikaan kuului myös hyviä uutisia: ensimmäiset rokote-erät saapuivat Suomeen vuoden 2020 viimeisinä päivinä ja rokotukset käynnistettiin saman tien. Ensin rokotettiin terveydenhuollon henkilöstöä, riskiryhmäläisiä ja ikääntyneitä. Kesällä valtaosa yli 60-vuotiaista oli saanut jo kaksi rokoteannosta.

Loppukesästä uusien koronavirustartuntojen määrä alkoi taas kasvaa, mutta sairaalahoidon tarve oli nyt vähäisempää kuin epidemian aiemmissa vaiheissa.

Nyt noin 70 prosenttia yli 12-vuotiaista on Suomessa rokotettu. Rokotustahti on hieman hidastunut, mutta tavoitteena on, että 80 prosentin rokotekattavuus saavutettaisiin syksyn aikana.