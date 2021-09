Ympäristöjournalismi on lehden toivotuinta aineistoa. Läheinen luontosuhde yhdistää suomalaisia.

Helsingin Sanomissa alkaa tänään ilmestyä digitaalinen HS Ympäristö -sisältökokonaisuus, jonka avulla lukijat löytävät tuoreimmat ja kiinnostavimmat uutiset sekä taustoittavat ilmiöjutut ympäristöstä, ilmastonmuutoksesta, luonnosta ja retkeilystä.

Uudistus on osa sisältöpanostusta, jossa lehti keskittyy tänä syksynä ja tulevana vuonna ympäristöjournalismiin aikaisempaa vahvemmin.

Tavoitteenamme on tarjota luotettavaa, riippumatonta ja havainnollista tietoa kaikkien suomalaisten arkeen vaikuttavista muutoksista.

Ympäristökokonaisuudesta vastaava tuottaja Piia Elonen on aiemmin työskennellyt muun muassa ilmastokirjeen­vaihtajana sekä talouden ja politiikan toimituksen esihenkilönä. Elonen tarkastelee sisältöaluetta monimuotoisena kokonaisuutena, jossa esillä ovat niin ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät tuoreimmat uutiset kuin luonnon tarjoamat oivallukset ja luontoelämyksetkin. HS Ympäristöä tehdään läpi koko lehden toimituksen. Työhön osallistuu muun muassa HS:n tiedetoimitus, jossa tehdään Tiede Luonto -lehteä.

Lehden ympäristöpainotus kertoo suomalaisten läheisestä luontosuhteesta. Ympäristöjournalismi on yksi lukijoiden eniten toivomista aihepiireistä. Kun HS kysyi yleisöltä keväällä, mihin uuden teemakirjeen­vaihtajan tulisi keskittyä, äänestyksen voitti ylivoimaisesti luontokato.

Niinpä nimitimme syyskuusta alkaen toimittaja Petja Pellin seuraamaan luonnon köyhtymistä, sen seurauksia ja siihen liittyviä ratkaisuja. Pellin kiinnostava työtehtävä on siis osa HS Ympäristö -kokonaisuutta.

Sisältöuudistuksella on tärkeitä tavoitteita. Niistä yhtenä olennaisimmista on tuottaa entistä havainnollisempaa ympäristöjournalismia digitaalisia kerrontatapoja ja datajournalismia hyödyntäen. Erityisesti tämä koskee isoja ja vaikeasti hahmottuvia globaaleja kysymyksiä ja niiden esittämistä oikeissa mittakaavoissa. Niin ilmastonmuutos kuin luontokatokin etenevät nopeasti, mutta yksilön on niitä on silti vaikeaa hahmottaa arjessa.

Tutkitun tiedon oikea-aikaisella ja havainnollisella esittämisellä on myös tärkeä rooli ratkaisujen löytämiselle suurissa globaaleissa kysymyksissä. Uskomme siihen, että tiedolla on merkittävä rooli hallinnan tunteen kasvattamisessa: huolestuttavien kehityskulkujen korjaaminen ei voi olla yksilöiden valintojen varassa vaan lopultakin merkittävimmät muutokset tehdään kansainvälisillä poliittisilla areenoilla, joissa Suomella on suunnannäyttäjänä kokoaan merkittävämpi rooli.

Usein sanotaan, että tieto lisää tuskaa. Punnittu ratkaisukeskeinen journalistinen tieto ympäristöasioista on sen sijaan vastaisku lamauttavalle ja ahdistusta tuottavalle ajatukselle siitä, että mitään ei olisi enää tehtävissä. Erityisesti on tarpeen pitää huoli siitä, etteivät lapset ja nuoret muserru alati kalvavien ympäristöhuolien alle, vaan näkevät myös ne konkreettiset toimenpiteet, joilla esimerkiksi ilmastokriisiä taltutetaan. Journalismin tehtävänä on tutkittuun tietoon nojaten arvioida kriittisesti ovatko toimenpiteet riittäviä.

Luontokatoa seuraava kirjeenvaihtaja Petja Pelli tiivisti ajatuksen seuraavasti.

“Uhkien silottelu olisi lukijoiden aliarviointia. Voi kuitenkin kirjoittaa uhkien lisäksi myös siitä, miltä luonnon kannalta kestävä tulevaisuus ja arki voisivat näyttää. Iso osa ratkaisuista on jo olemassa, eikä maailman pelastaminen tarkoita paluuta perunakuoppaan.”

HS Ympäristöä suunnitellessamme olemme niin ikään pohtineet lehden roolia sillanrakentajana eri näkemysten välillä. Ympäristöasiat yhdistävät, mutta myös jakavat suomalaisia. Syyskuun budjettiriihi osoitti, kuinka vaikeaa on sopia esimerkiksi hiilineutraaliuteen tähtäävistä toimenpiteistä.

Toisen aito ilmastoahdistus voi olla toiselle aitoa ahdistusta oman elinkeinon tulevaisuudesta. Jotta Suomen kaltainen pieni maa kykenee olemaan ympäristöasioissa edelläkävijä, vaatii se laajasti jaettua yhteisymmärrystä tavoitteista ja mikä tärkeintä: kuulluksi tulemisen tunnetta. Muussa tapauksessa on riski, että suomalaisia yhdistävää vahvaa luontosuhdetta yritetäänkin käyttää yhä enemmän eripuraa lietsovan identiteettipolitiikan välineenä.

Pandemian aikana monien suomalaisten suhde lähiympäristöönsä ja luontoon syveni merkittävästi. Matkailu keskittyi usein kotimaan upeisiin luontokohteisiin. Näihin vierailuihin sisältyi paljon uudenlaista iloa, oivalluksia ja pitkälle tulevaisuuteen kantavia muistijälkiä.

Ihminen on osa luontoa, siksi luonnosta huolehtiminen on kaiken hyvinvoinnin perusta. Hyvinvointivaltion roolia voidaan katsoa myös sitä vasten, millaisessa tilassa ympäristö siirtyy kustakin ajanjaksosta seuraaville sukupolville. Samaan aikaan, kun tieteellinen tieto osoittaa maapallon olevan monin eri tavoin uhattuna – jopa niin, että miljardien ihmisten asuinalueet voivat muuttua elinkelvottomiksi – teknologinen kehitys ja kasvava kansainvälinen huomio ympäristöasioihin luo toivoa paremmasta.

Tämä toivo yhdistettynä riittävän päämäärätietoiseen ja nopeaan kansainväliseen päätöksentekoon on välttämättömyys näinä kriittisinä vuosina.

“Kadotettua luontoa ei niin vain saa takaisin, vaikka kuinka tulisi katumapäälle. Ihminen on niin voimakas eläin, että se onnistuu muuttamaan jopa maapallon ilmastoa. Kaikki nämä ovat niin valtavia kohtalonkysymyksiä, ettei ainakaan oma mielikuvitukseni riitä keksimään tärkeämpiä aiheita kuin luonto ja ympäristö”, totesi ympäristökokonaisuuden vastaava tuottaja Piia Elonen elokuussa.

Tervetuloa HS Ympäristön pariin.