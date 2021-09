Ensimmäisiä rokoteannoksia otetaan nyt huomattavasti aiempaa vähemmän.

Suomi on ottanut tavoitteeksi, että valtakunnallisista rajoituksista ja kattavista suosituksista luovutaan, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan.

Tavoitteen saavuttaminen lokakuussa on yhä mahdollista, mutta se riippuu hyvin paljon ihmisten rokotusinnosta, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio.

Rokotekattavuus on hyvä 60 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä, jossa yli 90 prosenttia on ottanut ensimmäisen rokoteannoksen ja 86 prosenttia toisen rokoteannoksen. Rokotekattavuus on heikompaa nuorten ikäryhmässä.

”Esimerkiksi 20–35-vuotiaiden osalta ollaan vielä reilusti tavoitteesta jäljessä”, Kontio sanoo.

Myös 12–15-vuotiaista vasta alle 70 prosenttia on ottanut ensimmäisen rokoteannoksen.

THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio koronavirustilannetta koskevassa tilannekatsauksessa Helsingissä 23. syyskuuta.

Kontio kertoo, että Suomessa on havaittavissa, että rokotteiden ottamistahti on hiipunut.

”Etenkin ensimmäisen rokoteannoksen kohdalla on nyt havaittavissa, että niitä otetaan huomattavasti vähemmän”, Kontio sanoo.

Viime ja toissa viikolla otettiin viikon aikana ensimmäisiä rokoteannoksia hieman yli 20 000. Vielä kuusi viikkoa sitten ensimmäisiä rokoteannoksia pistettiin viikossa noin 100 000 annosta. Tosin tuolloin Suomessa oli juuri ulotettu rokotukset yli 12-vuotiaisiin, mikä osin selittää rokoteintoa.

Tätä ennen ensimmäisiä annoksia annettiin kuitenkin noin 65 000 annoksen viikkotahtia.

Myös toisia rokoteannoksia on annettu aiempaa vähemmän. Viime ja toissa viikolla niitä annettiin vain noin 120 000 viikossa, kun sitä aiemmin rokotteita pistettiin noin 170 000 rokotteen viikkotahtia.

Suomi sijoittuu rokotekattavuudessa yli 18-vuotiaiden osalta hieman eurooppalaisen keskiarvon yläpuolelle.

Koko väestöstä Suomessa ensimmäisen rokoteannoksen on ottanut liki 74 prosenttia ja toisen hieman yli 60 prosenttia.

Euroopassa on paljon maita, joissa rokotekattavuus ensimmäisen rokoteannoksen kohdalla on Suomea korkeampi. Esimerkiksi Portugalissa ensimmäisen rokoteannoksen on ottanut liki 88 prosenttia ja toisen 85 prosenttia väestöstä. Myös Espanjassa ensimmäisen rokoteannoksen on ottanut yli 80 prosenttia ja toisen 78 prosenttia väestöstä.

Suomea edellä ovat muun muassa kaikki Pohjoismaat. Tanskassa ensimmäisen annoksen on ottanut 77 prosenttia ja toisen 75 prosenttia väestöstä.

Ruotsi on Suomea jäljessä ensimmäisen annoksen osalta. Sen on Ruotsissa ottanut 70 prosenttia väestöstä. Toisen annoksen on Ruotsissa ottanut 64 prosenttia. Rokoteväli on Ruotsissa Suomea lyhyempi.

Suomessa rokotekattavuudessa on suuria alueellisia eroja. Saman sairaanhoitopiirin sisällä voi olla kuntien kesken eroja rokotustahdissa. Kontion mukaan niihin voi vaikuttaa osin se, miten kunnat ovat pystyneet nopeuttamaan rokotustahtiaan.

”Siihen taas vaikuttavat monet asiat, kuten se, miten paljon rokottajia on saatavilla”, Kontio sanoo.

Kontio muistuttaa, että rajoitusten purkamisen vaihtoehtoisena ehtona oli, että kaikilla yli 12-vuotiailla tulisi ainakin olla mahdollisuus ottaa molemmat rokoteannokset. Ihan tähän ei hänen mukaansa vielä kaikissa kunnissa ole päästy.

”Edellisellä soittokierroksella osasta kunnista ja sairaanhoitopiireistä arvioitiin, että kaikille on voitu tarjota rokotetta marraskuuhun mennessä”, Kontio sanoo.

THL selvittää Kontion mukaan kuntien tilannetta tarkemmin ensi viikolla.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila vastaa HS:lle sähköpostitse, että ministeriön ennusteen mukaan tavoiteltu 80 prosentin rokotuskattavuus kahdesti rokotettujen yli 12-vuotiaiden osalta saavutetaan todennäköisesti lokakuun loppuun mennessä.

Kaikilla yli 12-vuotiailla on ollut mahdollisuus saada molemmat rokotteet Varhilan mukaan ihannetilanteessa loka–marraskuun vaihteessa.

Varhila ei ota suoraan kantaa siihen, luovutaanko kaikista rajoituksista, kun kaikille yli 12-vuotiaille suomalaisille on tarjottu mahdollisuus ottaa molemmat rokoteannokset, jos se tapahtuu ennen 80 prosentin rokotekattavuuden saavuttamista.

Yhteiskuntaa on avattu ja tullaan Varhilan mukaan avaamaan samaan aikaan, kun kuljetaan kohti tavoiteltua rokotekattavuutta.

Hygieniasuosituksia, ravintolarajoituksia ja rajojen terveysturvallisuutta koskevia rajoituksia lukuun ottamatta suurimmasta osasta rajoituksia ollaan jo luovuttu tai tullaan luopumaan hänen mukaansa jo ennen 80 prosentin rokotekattavuutta.

Hallitus on jo aiemmin luopunut esimerkiksi tartuntatautilain kahden metrin turvavälivaatimuksesta. Myös valtakunnallinen etätyösuositus päättyy lokakuun puolivälissä.

Tartuntatautilain väliaikaisia maahantulorajoituksia sen sijaan aiotaan jatkaa hallituksen esityksen mukaisesti vielä vuoden loppuun saakka.

Hallituksen esittämää koronapassia ei Varhilan mukaan toivottavasti tulla tarvitsemaan, mutta sitä voitaisiin käyttää jatkossa mahdollisten alueellisten ja paikallisten rajoitustoimien yhteydessä.

Rokotekattavuuden parantamisen kannalta ongelma ei Varhilan mukaan Suomessa ole rokotteiden tai terveydenhuollon henkilöstön puute. Myös riittävä rokoteannosten välinen aika on nuorimpia ikäryhmiä lukuun ottamatta suurimmalta osalta kulunut.

Sen sijaan haasteena on se, etteivät ihmiset syystä tai toisesta ole ottaneet rokotteita toivotulla tavalla. Nuorten aikuisten lisäksi erityisesti maahanmuuttajataustaisten ryhmien saavuttamisessa rokotusten piiriin on Varhilan mukaan edelleen haasteita.