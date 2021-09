Lokakuun alku tuo mukanaan lisää höllennyksiä, mutta on voimassa yhä valtakunnallisia ja alueellisia suosituksia. HS listasi niistä oleellisimmat.

Torstaina astui voimaan kenties yksi arjen konkreettisimmista höllennyksistä, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi maskeja suositeltavan käytettäväksi enää ”oman harkinnan mukaan”. Lisäksi torstaina perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi, että ravintoloiden tanssi- ja laulukielto päättyy myös leviämisvaiheen alueilla.

Höllennysten taustalla on syyskuun alussa uudistettu hybridistrategia, jonka tavoitteena on avata yhteiskunta. Suomi on ottanut tavoitteeksi, että valtakunnallisista rajoituksista ja kattavista suosituksista luovutaan, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan. THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio arvioi syyskuun lopulla HS:lle, että tavoitteen saavuttaminen lokakuussa on yhä mahdollista.

Nyt koittava lokakuun alku tuo siis mukanaan höllennyksiä. Silti voimassa yhä valtakunnallisia ja alueellisia suosituksia. HS listasi niistä oleellisimmat:

Maskit ja etäisyydet

THL:n uuden suosituksen mukaan maskia tulee käyttää oman harkinnan mukaan.

”Suosituksen ydinviesti on, että suositellaan maskin käyttöä sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan”, sanoi THL:n ylilääkäri Otto Helve tiedotustilaisuudessa torstaina.

Maskin käyttöä suositellaan harkittavaksi etenkin, jos ei ole ottanut koronarokotetta. Lisäksi THL suosittelee maskin käyttämistä lisäksi erityisesti julkisessa liikenteessä ja tilaisuuksissa, joissa tartunnan riski on merkittävä.

Epidemian tason sijaan suositus perustuu nyt siis pääosin ihmisten omaan, tilannekohtaiseen harkintaan. Jokainen voi tehdä arviointia itse THL:n ”riskipotentiaalin arviointitaulukon” avulla. Taulukossa merkittävän riskin tilaisuuksia ovat muun muassa sisätilassa järjestettävät massakonsertit, urheilukatsomot sekä tanssiravintoloiden, klubien ja baarien sisätilat.

Maskisuositus koskee 12 vuotta täyttäneitä eli se ei pidä sisällään maskien käyttöä kouluissa.

Kahden metrin turvaväli­vaatimuksesta on luovuttu. THL suosittelee yhä huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta ja lataamaan puhelimeen Koronavilkku-sovelluksen.

Tilaisuudet, tapahtumat ja kokoontuminen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei uusimman tilannearvion perusteella jatka Uudenmaan kokoontumisrajoituksia enää lokakuussa.

Pääkaupunkiseudulla lopetetaan kuntien omien tilojen rajoitukset harrastuksissa ja liikunnassa. Esimerkiksi uimahalleissa, kuntosaleilla ja ryhmäliikunnassa ei enää rajata henkilömäärää puoleen. Suosituksia on kuitenkin yhä voimassa. Edelleen esimerkiksi suositellaan, että harrastusryhmä kokoontuu samassa kokoonpanossa, kontakteja toisten harrastusryhmien kanssa vältetään ja että harrastustoimintaan ei osallistuta flunssaoireisena. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja pitäisi ylipäätään välttää.

Myöskään muiden aluehallintovirastojen alueella ei ole lokakuun alussa voimassa kokoontumisrajoituksia.

Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset ovat yhä voimassa: Asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisuutta parantaakseen asiakkaille on tarjottava muun muassa mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja etäisyyden pitämiseen sekä tehostettava tilojen ja pintojen puhdistamista. Vaatimukset ovat näillä näkymin voimassa vuoden loppuun ja ne koskevat muun muassa kauppoja, kauppakeskuksia, liikuntatiloja, museoita, teattereita ja kirjastoja.

Mikäli epidemiatilanne heikentyy paikallisesti, kunnat ja aluehallintovirastot voivat tarvittaessa yhä määrätä kokoontumisrajoituksia omalle alueelleen. Lisäksi valmistelussa on valtakunnallinen hätäjarru­mekanismi, jonka avulla alueelliset ja paikalliset viranomaiset voitaisiin ohjata ottamaan käyttöön laajempia toimenpiteitä.

Ravintolat

Valtioneuvosto päätti torstaina ravitsemisliikkeitä koskevien rajoitusten kevennyksistä. Kiihtymisvaiheen alueilla kaikki anniskelu- ja aukioloaikoja koskevat rajoitukset poistuvat käytöstä. Myöskään perustason alueilla ei ole voimassa rajoituksia.

Leviämisvaiheen alueilla tanssi- ja laulukielto päättyy.

Leviämisvaiheessa ovat tällä hetkellä Husin alueelta: Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa sekä maakunnista Varsinais-Suomen, Etelä-Karjalan, Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnat. Näillä alueilla ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna aamuviidestä kello yhteen asti yöllä ja anniskelu on sallittu kello 7–24.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, saa olla käytössä sisätiloissa ja ulkotiloissa vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on vastaavasti sisä- ja ulkotiloissa käytössä vain 75 prosenttia asiakaspaikoista. Lisäksi kaikilla asiakkailla tulee olla sisätiloissa oma istumapaikka.

Etätyö

Valtakunnallinen etätyö­suositus loppuu Suomessa 15. lokakuuta. Valtiovarainministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) arvion perusteella tuolloin rokotuskattavuus olisi lähellä valtioneuvoston 80 prosentin tavoitetta. Paluu työpaikoille voidaan kuitenkin aloittaa jo aiemmin.

Muun muassa pääkaupunki­seudun koronakoordinaatio­ryhmä on ilmoittanut etätyö­suosituksen päättymispäiväksi 15. lokakuuta.

Vastuu terveys­turvallisuudesta siirtyy rajoituksen purkamisen jälkeen enemmän työpaikoille.

Testaaminen

Testaus- ja jäljitys­strategiaan tehtiin syyskuun puolivälissä muutos. Nyt testaaminen kohdistuu ensisijaisesti virukselle altistuneiden, rokottamattomien oireisten sekä vakavalle koronainfektiolle alttiiden henkilöiden testaamiseen.

STM:n mukaan tavoitteena on yhä, että testiin pääsee vuorokaudessa ja tulos valmistuu vuorokaudessa.

Syyskuun alussa THL päivitti koronatestiin hakeutumisen ohjeitaan. Testiin mahdollisimman nopeaa hakeutumista suositellaan oireisille, jotka eivät ole täysin rokotettuja tai sairastaneet varmennettua koronainfektiota viimeisen kuuden kuukauden aikana. Näitä kahta ryhmää koronatestaus ei pääsääntöisesti koske. Poikkeuksen tekee oireiset altistuneet ja jäljityksessä tunnistetut oireettomat altistuneet sekä muun muassa sote-työntekijät ja ikääntyneiden hoivakoti­yksiköt.

Alle 12-vuotiaiden ei tarvitse enää THL:n uusimpien ohjeiden mukaan hakeutua testiin pelkkien flunssan oireiden takia.

Matkustaminen

Koronavirus on edelleen suuri maailmanlaajuinen riski matkustusturvallisuudelle, muistuttaa ulkoministeriö. Ulkomailla koronatilanne voi eri maissa ja alueilla muuttua äkillisesti ja ennalta-arvaamattomasti. Terveydenhoito­palveluiden saatavuus voi olla rajoitettua, karanteeneja voidaan määrätä ja ulkona liikkumista voidaan rajoittaa.

THL suosittelee ulkomaille matkustaville täyden koronarokotus­suojan hankkimista ennen matkalle lähtöä.

Matkustamista Euroopassa vapauttaa EU:n yhteinen koronatodistus. Se sisältää todistuksen koronarokotuksesta, negatiivisesta koronatesti­tuloksesta sekä sairastetusta koronataudista.

Suomen rajoilla sisärajavalvonta päättyi heinäkuussa eli liikenne EU- ja Schengen-maista Suomeen on rajoituksitta sallittua. Ulkorajaliikenteen maakohtaiset rajoitukset jatkuvat.

Lisäksi kaikkia Suomeen saapuvia henkilöitä koskevat edelleen tartuntatautilain mukaiset velvoitteet ja terveysviranomaisten ohjeet. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomeen muista kuin matalan koronariskin maista saapuvien, vuonna 2005 tai sitä aiemmin syntyneiden, tulee pyydettäessä esittää koronatautiin liittyviä todistuksia ja/tai osallistua pakolliseen terveystarkastukseen.

