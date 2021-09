Tilastokeskuksen ennuste antaa osittaista suuntaa Suomen tulevaisuuden kannalta. Ennuste ulottuu vuoteen 2070 asti.

Ikäluokkien koko uhkaa pienentyä tulevina vuosikymmeninä entisestään. Suomessa syntyisi 2060-luvulla enää 40 000 lasta vuosittain. Näin kertoo Tilastokeskuksen torstaina julkaisema uusi väestöennuste.

Tilastokeskus julkisti nyt väestöennusteen, joka ulottuu vuoteen 2070 asti. Ennuste kertoo, mihin väestönkehitys johtaa, jos se jatkuu nykyisen kaltaisena. Siinä ei oteta huomioon esimerkiksi poliittisten päätösten vaikutusta.

Ennuste antaa Suomelle ainakin osittaista suuntaa yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta: Paljonko meitä on tulevaisuudessa? Miten huoltosuhde kehittyy? Riittääkö työikäisten suomalaisten määrä ylläpitämään hyvinvointiyhteiskunnan palveluja?

Tuore ennuste on linjassa verrattuna aiempiin arvioihin, jotka koskevat väestön keskittymistä, ikääntymistä ja vähentymistä.

Alla olevat grafiikat näyttävät, millaiselta Suomen tulevaisuus ennusteen mukaan näyttää.

Väkiluku kääntyy laskuun

Suomen väkiluku oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan elokuussa runsaat 5,5 miljoonaa – tarkalleen 5 545 179 asukasta.

Väestöennusteen mukaan Suomen väkiluku jatkaa kasvuaan vielä muutaman vuoden mutta kääntyy sitten laskuun vuonna 2034, jolloin maamme väkiluku olisi 5,6 miljoonaa. Vuonna 2050 väkiluku olisi jo tämänhetkistä pienempi.

Väestö ei ennusteen mukaan vähene tasaisesti kaikkialta Suomesta, vaan se keskittyy suurimmille kaupunkiseuduille.

”Vuonna 2040 väkiluku kasvaisi enää Uudenmaan ja Pirkanmaan maakunnissa sekä Ahvenanmaalla, eli vielä tällä hetkellä kasvussa olevat Varsinais-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa kääntyisivät lasku-uralle”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Markus Rapo sanoo tiedotteessa.

Syntyvyys jatkuu alhaisena

Syntyvyyden lasku alkoi Suomessa vuonna 2010, ja syntyvyys on laskenut jopa neljänneksellä kymmenessä vuodessa.

”Jos nyt jäädään tasolle, jolla syntyvyydessä tällä hetkellä ollaan, se tarkoittaa vääjäämättä väkiluvun kääntymistä laskuun”, Rapo tiivistää.

Rapo pitää keskustelua korona-ajan vauvabuumista liioiteltuna. Syntyvyyden lasku pysähtyi viime vuonna ensimmäistä kertaa yhdeksän vuoden jälkeen, mutta Rapon mukaan yksi vuosi ei riitä muuttamaan isoa kuvaa.

Lue lisää: Suomen vauva­buumi on niin poikkeuksellinen, että erot muihin maihin yllättivät tutkijankin: ”Tämä on todella hämmentävää”

Kuluva vuosi on neljäs perättäinen, kun maassamme syntyy alle 50 000 lasta. Nämä ikäluokat ovat synnyttäjiä 30 vuoden kuluttua, Rapo muistuttaa.

Tilastokeskus arvioi, että yksi suomalainen nainen synnyttäisi keskimäärin 1,45 lasta.

Jos syntyvyys pysyy matalalla tasolla pitkään, heijastuvat sen vaikutukset kauas tulevaisuuteen. Aluksi vaikutus näkyy syntyvien lasten määrässä, mutta pidemmällä ajalla myös synnytysikäisten naisten määrässä.

Kuolleiden määrä ylittää syntyneiden määrän

Jo vuosi 2016 oli sotavuosien jälkeen ensimmäinen, jolloin Suomessa kuoli enemmän ihmisiä kuin syntyi.

Vuosi 2021 näyttää olevan kuudes perättäinen vuosi, jolloin ihmisiä kuolee enemmän kuin syntyy.

”Se on historiallisesti poikkeava tilanne”, Rapo sanoo.

Edellisen kerran Suomessa kuoli enemmän ihmisiä kuin syntyi talvisodan jälkeisenä aikana vuonna 1940 sekä vuonna 1918 kansalaissodan aikana.

”Ne ovat aiemmin liittyneet johonkin kriisiin. Nyt sama tapahtuu ihan normaalissa tilanteessa. Sillä on oma vaikutuksensa ikärakenteeseen”, Rapo sanoo.

Havaitulla syntyvyyden tasolla Suomessa olisi vuonna 2040 enää 15 kuntaa, joissa syntyneiden määrä on kuolleiden määrää suurempi. Matala syntyvyys näkyy nopeasti nuorten määrän laskuna.

Ennusteen mukaan Suomessa kuolee vuoden 2060 loppuun mennessä 700 000 ihmistä enemmän kuin syntyy, jos syntyvyys pysyy nyt havaitulla tasolla.

Entistä harmaampi Suomi

Matala syntyvyys näkyy nopeasti nuorten määrän laskuna. Ennusteen mukaan alle 15-vuotiaiden määrä olisi vuoden 2060 lopussa lähes 200 000 nykyistä pienempi. Seurauksena on entistä harmaampi Suomi.

Viimeisten vuosikymmenten aikana ihmisten elinikä on pidentynyt. Etenkin miesten elinikä on kasvanut. ”Koronavuoden aikana miesten elinajan pidentyminen polki hetken paikallaan, mutta ei ole viitteitä siitä, etteikö se jatkaisi pidentymistä”, Rapo sanoo.

Oheinen grafiikka näyttää sata vuotta täyttäneiden suomalaisten määrän kasvun.

Huoltosuhde heikkenee

Lasten vähenemisen takia työikäisiä on tulevaisuudessa entistä vähemmän eläkeikäisiin verrattuna. Se on ongelma, koska jonkun pitäisi maksaa työllään eläkkeet.

Työikäisen väestön määrässä pitkittyvä matala syntyvyys näkyy 2040-luvulta eteenpäin ja heijastuu myös väestölliseen huoltosuhteeseen.

”Viimeisen kymmenen vuoden aikana työikäinen väestö on vähentynyt noin 140 000 henkilöllä. Seuraavan 20 vuoden aikana työikäisten määrän ennustetaan vähenevän vajaalla 80 000 henkilöllä. Tämän jälkeen matala syntyvyys kiihdyttäisi jälleen työikäisen väestön määrän laskua. 2050–2060-luvuilla meillä olisi ennusteen mukaan työikäistä väestöä 300 000 nykyistä vähemmän”, Rapo kertoo.

Niin sanotulla väestöllisellä huoltosuhteella tarkoitetaan alle 15-vuotiaiden ja vähintään 65-vuotiaiden määrää sataa työikäistä kohti. Mitä suurempi luku on, sitä enemmän ”huollettavia” yhdellä työssä käyvällä laskennallisesti on. Luku ei ota huomioon sitä, kuinka moni työikäisistä on todellisuudessa mukana työelämässä.

Grafiikat näyttävät dramaattisen muutoksen huoltosuhteessa. Vuonna 2021 huoltosuhteen keskiarvo olisi 62,5. Uuden ennusteen mukaan vuonna 2040 luku olisi 67,3. Yhä useammalla alueella huoltosuhteen keskiarvo ylittäisi kuitenkin yli sadan.

Koronaepidemian vaikutukset vähäisiä

Puolitoista vuotta sitten alkaneella koronaepidemialla vaikuttaa olevan vain vähän vaikutusta nyt julkaistuun väestöennusteeseen.

Koronavuosi toi pieniä muutoksia esimerkiksi maan sisäiseen muuttoliikkeeseen. Esimerkiksi Helsingissä ja Espoossa kuntien välinen nettomuutto oli tappiollista.

Väestöennusteessa muutokset näkyvät Rapon mukaan ennusteen luonteen mukaisesti sillä painoarvolla, jonka yksi vuosi viiden vuoden tarkastelujaksolla saa.

”Koronavuosi on yksi vuosi muiden vuosien joukossa. Kun otetaan huomioon viimeisen viiden vuoden kehitys, sillä on oma pieni painoarvonsa. Jos nyt havaittu muuttoliikekehitys jatkuisi muutaman vuoden eteenpäin, seuraava ennuste voisi näyttää huomattavasti toisenlaisia aluekehityslukemia”, Rapo toteaa.