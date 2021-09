Todistaja ilmoitti hovioikeudelle häneen kohdistuneista vaikuttamis­yrityksistä.

Poliisi on kuullut syyttäjän pyynnöstä Saara-nimellä tunnettua naista uudelleen todistajana viime viikolla.

Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion murhajutun todistaja ”Saara” on peruuttanut aikaisempia Aarnion kannalta myönteisiä lausuntojaan. Hän kertoo antaneensa lausunnot kokemansa ulkopuolisen painostuksen ja vaikuttamisyritysten jälkeen.

Noin vuosi sitten Saara muutti aiempia kuulustelulausuntojaan murhasta syytetyn Aarnion kannalta myönteisemmiksi. Hän kertoo nyt, että taustalla vaikutti kahden henkilön – lakimiehen ja toimittajan – toiminta.

Poliisi on kuulustellut Saaraa syyttäjän pyynnöstä uudelleen todistajana viime perjantaina.

Vuosaaren palkkamurhajutun käsittely on parhaillaan kesken Helsingin hovioikeudessa. Saaraa on määrä kuulla siellä todistajana myöhemmin.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi joulukuussa Aarnion murhasta elinkautiseen vankeuteen. Tuomion mukaan Aarnio tiesi etukäteen murhasuunnitelmasta, mutta ei poliisina estänyt lokakuussa 2003 tehtyä henkirikosta.

Julkisuudessa Saaraksi kutsuttu nainen on entinen prostituoitu, jonka tarinasta Helsingin Sanomat kertoi ensimmäisen kerran vuonna 2013.

Lue lisää: Prostituoitu: Tiivis yhteydenpito poliisipomoon kesti vuosia.

Saaran kertomukset vaikuttivat aikanaan osaltaan siihen, että Helsingin huumepoliisin silloisesta päälliköstä Jari Aarniosta alkoi huume- ja virkarikostutkinta.

Sittemmin Aarnio tuomittiin vankeuteen törkeistä huume- ja virkarikoksista. Oikeus myös totesi, että Saaralla ja Aarniolla oli seksisuhde.

Saaralla on kytkös myös Vuosaaren palkkamurhaan. Se tapahtui hänen asunnossaan.

Saara kertoi alun perin palkkamurhajutun poliisikuulusteluissa todistajana muun muassa, että hän oli ennen henkirikosta jälleenvuokrannut asunnon rikollispomo Keijo Vilhuselle Jari Aarnion kehotuksesta. Lisäksi hän sanoi, että Aarniolla oli avaimet asuntoon.

Vuosi sitten hän kuitenkin pyörsi näitä puheitaan Aarniolle edullisella tavalla. Uudessa kertomuksessaan hän pysyi myös, kun häntä kuultiin todistajana Helsingin käräjäoikeudessa.

Lue lisää: Avaintodistaja pyörsi puheensa Jari Aarnion toiminnasta palkka­murhan aikana.

Saara lähetti runsas viikko sitten Helsingin hovioikeudelle sähköpostin, jossa hän kertoi useiden henkilöiden yrittäneen vaikuttaa hänen kertomukseensa tapahtumista.

Sähköpostin lähettämisen jälkeen keskusrikospoliisi suoritti syyttäjän pyynnöstä lisätutkinnan.

Lisätutkinnan kuulustelussa Saara nimesi etenkin kaksi henkilöä, jotka pyrkivät hänen mukaansa vaikuttamaan hänen kertomukseensa ennen käräjäoikeuskäsittelyä. Toinen heistä on lakimies ja toinen toimittaja.

Saara kertoi olleensa yhteydessä toimittajan kanssa vuodesta 2019. Toimittaja on Saaran käsityksen mukaan Aarnion ystävä.

Seuraavana vuonna Saara tutustui omien sanojensa mukaan toimittajan kautta myös lakimieheen.

Saaran mukaan toimittaja kehotti häntä toimimaan lakimiehen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi toimittaja väitti Saaran mukaan, että eräät Saaran kokemat ongelmat olivat keskusrikospoliisin aiheuttamia.

Lakimies kehotti Saaran mukaan häntä kiistämään aiempia kuulustelulausuntojaan muun muassa siitä, että Aarniolla oli avain murha-asuntoon ja että hän oli kehottanut vuokraamaan asunnon Keijo Vilhuselle.

Todellisuudessa Aarniolla oli Saaran mukaan avain.

Saara muutti kertomustaan lakimiehen kehottamalla tavalla myöhemmissä kuulusteluissa ja käräjäoikeuden käsittelyssä.

Lisäksi lakimies kehotti Saaran mukaan väittämään, että keskusrikospoliisi ja tutkinnanjohtaja painostivat häntä sanomaan tiettyjä asioita aiemmissa kuulusteluissa.

”Muistan vielä, että sanoin [lakimiehelle], että sehän on laitonta. Hän sanoi, että noh sehän on pientä, jos sinulle tulee pieni sakko, että se on pääasia, että Aarnio ei saa elinkautista”, Saara sanoi tuoreessa kuulustelussa.

Saara kertoi olleensa tuolloin ahdingossa ja helposti vedätettävä. Hän koki omien sanojensa mukaan lakimiehen toiminnan painostukseksi.

Lakimies osallistui Saaran mukana poliisikuulusteluun, mutta ei toiminut Saaran virallisena avustajana käräjillä. Saaran mukaan lakimies lupasi auttaa häntä muissakin asioissa, mutta muuta palkkiota hänelle ei luvattu kertomuksen muuttamisesta.

Lakimies ja toimittaja kiistävät HS:lle painostaneensa Saaraa tai yrittäneensä vaikuttaa hänen kuulustelulausuntoihinsa.

”Kuulen tällaisista väitteistä ensimmäistä kertaa. Väitteet eivät pidä millään tavalla paikkansa. Olen toiminut ainoastaan hänen tukihenkilönään”, lakimies sanoo.

Palkkamurhajutun yhtenä syyttäjänä toimiva valtionsyyttäjä Mikko Männikkö ei halua kommentoida, voivatko Saaran uudet kuulustelulausunnot johtaa uusiin rikosepäilyihin.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Saara väittää jonkun toimittajan yrittäneen vaikuttaneen hänen kertomuksiinsa.

Saara teki vajaa vuosi sitten tutkintapyynnön Helsingin Sanomien toimittajasta, jonka haastattelupuhelut hän kertoi kokeneensa painostaviksi. Poliisi ei aloittanut asiasta esitutkintaa.