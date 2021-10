Rajoitusten toinen puoli on vanhusten kokema yksinäisyys.

Koronaepidemiaan liittyvillä torjuntatoimilla on ollut ikäihmisille kivulias kääntöpuolensa, läheisten tapaamisia koskevat rajoitukset.

Vanhusten hoivakodit ovat selviytyneet koronapandemiasta tartuntojen ja kuolemien määrän osalta hyvin.

Näin on siitä huolimatta, että muutamissa hoivakodeissa on puolentoista viime vuoden aikana ollut laajoja tartuntaryppäitä ja niissä on kuollut useita ikääntyneitä asukkaita.

Esimerkiksi Oulussa saattohoito-osastolla koronavirus pääsi viime keväänä leviämään laajalle, ja 19 saattohoidossa ollutta potilasta kuoli.

”Siihen nähden, että koronavirus on kaikkein ikääntyneimmille todella vaarallinen tauti, hoivakodit ovat pärjänneet hyvin”, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Tuija Leino sanoo.

THL:N tilastojen mukaan Suomessa oli keskiviikkoon mennessä kuollut covid-19-tautiin 651 yli 80-vuotiasta. Yhteensä Suomessa koronavirus on aiheuttanut 1 089 ihmisen kuoleman.

THL tilastoi koronakuolemaksi kuoleman, joka tapahtuu 30 päivän sisällä potilaalta otetun positiivisen koronatestin jälkeen.

”Joukossa voi olla kuolintapauksia, joista on vaikea sanoa, oliko koronavirus pääasiallinen kuolinsyy vai aiheuttiko kuoleman esimerkiksi vakava perustauti”, Leino sanoo.

Koronaviruksen leviämisen torjunta on onnistunut hyvin, mutta sillä on ollut ikäihmisille kivulias kääntöpuolensa.

”Rajoituksilla hoivakodeissa on ollut myös sydäntäsärkeviä vaikutuksia, kun vanhukset eivät esimerkiksi ole päässeet tapaamaan läheisiään”, Leino sanoo.

Nyt läheiset pääsevät vierailuille hoivakoteihin, elleivät asukkaat ole karanteenissa.

Helsingin kaupungin omissa hoivakodeissa 70 vanhusta on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin vuoden 2020 maaliskuun jälkeen. Kuolemat painottuvat vuodelle 2020, jolloin rokotteita ei ollut vielä käytössä.

Lisäksi Helsinki ostaa hoivapalveluita yksityisiltä yrityksiltä ja järjestöiltä, joiden Helsingin-yksiköissä koronatautiin on koko pandemian aikana kuollut 66 ikäihmistä.

Helsingin omissa hoivakodeissa on 2 300 paikkaa, ja ostopalveluhoivakodeissa Helsingissä on 2 100 paikkaa.

Tartuntoja Helsingin kaupungin hoivakodeissa on ollut 240, eli hieman useampi kuin joka kymmenes asukas on saanut koronatartunnan. Ostopalveluyksiköissä tartuntoja on tähän mennessä todettu 205.

Hoiva-alan yritys Attendo kertoo, että sen hoivakodeissa on koko pandemian aikana kuollut 36 ikäihmistä. Tartuntoja hoivakotien asukkailta on testeissä löydetty 156. Tartuntaluvussa on mukana myös mielenterveys- ja päihdekuntoutujia, kehitysvammaisia ja vammautuneita.

Attendon hoivakodeissa Suomessa asuu noin 12 000 asukasta, joista 9 000 on hyvin huonokuntoisia ikäihmisiä. Se on Suomen suurin yksityinen hoiva-alan yritys, joka tuottaa kunnille ostopalveluna vanhusten hoivapalveluja.

”Kun rokotukset viime talvena alkoivat, huomasimme, että yhä useampi tartunnan saanut parani eikä sairastunut vakavaan taudinmuotoon, saati menehtynyt. Meillä on myös ollut tiukemmat koronaturvallisuustoimet, mitä viranomaiset edellyttivät”, Attendon viestintäjohtaja Susanna Paloheimo sanoo.

Attendossa viesti koronataudin rajuudesta kulki yrityksen ruotsalaisilta kollegoilta Suomeen, mikä nopeutti varautumista.

”Se oli nimenomaan työntekijöidemme onnistuminen, sillä he suojasivat sinnikkäästi asukkaita ja suojautuivat myös itse koronataudilta”, Paloheimo sanoo.

Hän on tyytyväinen THL:n linjaan siitä, että kaikkien hoivakodeissa asuvien ja heitä hoitavien tulisi saada kolmas rokote.

Suomessa asuu noin 50 000 ikäihmistä ympärivuorokautisissa hoivakodeissa. Heistä noin puolet asuu kuntien omissa hoivakodeissa ja puolet ostopalvelua tuottavien yritysten, säätiöiden ja järjestöjen hoivakodeissa.

Suomessa oli THL:n mukaan koko koronapandemian aikana keskiviikkoon mennessä todettu 144 555 koronatartuntaa. Määrä on hieman suurempi kuin Jyväskylän kaupungin asukasluku.

Toinen suuri yksityinen hoivayritys Esperi kertoo, että sen hoivakodeissa on koronatautiin koko pandemian aikana menehtynyt 25 henkilöä koko Suomessa. Asukkailla on ollut 103 tartuntaa.

Esperin hoivakodeissa koronatautiin kuolleet ovat olleet iäkkäitä, ja heistä suurin osa oli saattohoidossa. Tammikuun 2020 ja syyskuun 2021 välillä Esperin hoivakodeissa oli yhteensä noin 10 000 asukasta, mutta määrä sisältää myös vammaiset ja mielenterveysyksiköiden asukkaat.

”Asukkaitamme ja työntekijöitämme on testattu erittäin matalalla kynnyksellä: kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä koko pandemia-aikana asukkaita 1 560 kertaa ja työntekijöitä 1 170 kertaa. Taistelu koronavirusta vastaan jatkuu”, sanoo Esperin laatujohtaja Eeva Ketola.

Ketola kertoo, että Esperin hoivakodeissa on kaikin voimin koetettu tehdä korona-arjesta inhimillisempää.

”Pandemian alussa meillä oli käytössä treffibusseja, -ikkunoita ja -kontteja, jotta pystyisimme järjestämään turvallisia tapaamisia läheisten kanssa”, Ketola sanoo.