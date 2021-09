Turkistarhaajat odottivat jo kovasti käyttölupaa rokotteelle. Koronatorjunnan tiloilla uskotaan helpottuvan.

Suomen turkiselinkeino lähtee ensimmäisenä toimijana Euroopan unionissa rokottamaan eläimiä koronaa vastaan.

Suomen tarhaminkit saavat rokotteen, joka on kehitetty Suomen turkiseläinten kasvattajain liitto FIFURin ja Helsingin yliopiston tutkijaryhmän yhteishankkeessa.

Ruokavirasto myönsi rokotteelle lääkelain mukaisen ehdollisen käyttöluvan torstaina. Ruokavirasto valvoo eläinlääkintätoimintaa Suomessa.

Lupaa oli turkiselinkeinon piirissä kovasti odotettu. FIFURin tutkimusjohtaja Jussi Peura arvioi rokotteen olevan erittäin hyvä lisä siihen koronatorjunnan kokonaisuuteen, jota turkistarhoilla on toteutettu kohta kaksi vuotta.

FIFUR aloitti koronaviruksen eläinrokotehankkeen loppusyksystä 2020 Helsingin yliopiston uhkaavien infektiotautien tutkijaryhmän kanssa.

Lähtölaukauksena toimivat Peuran mukaan tapahtumat Tanskassa, jossa jouduttiin viime syksynä lopettamaan jopa 17 miljoonaa turkistarhojen minkkiä eläimistä ihmisiin levinneiden koronavirustartuntojen vuoksi.

”Asiaan oli lähdettävä hakemaan ratkaisua. Markkinoilla ei ollut rokotetta, joka suojaisi eläimiä. Päätimme, että sitä täytyy lähteä itse kehittämään”, sanoo Peura.

Tähän mennessä myös Yhdysvalloissa paikallinen viranomainen on myöntänyt luvan kokeelliselle rokotteelle ja siellä on annettu tähän mennessä yli kolme miljoonaa minkkirokotusta.

Venäjällä on hyväksytty venäläinen koronarokote eläimille, mutta tarkkaa tietoa ei ole, onko sitä vielä otettu käyttöön turkiseläimillä.

Euroopan unionin alueella suomalaiset minkit tulevat olemaan ensimmäisiä eläimiä, joita rokotetaan koronaa vastaan.

FIFUR:in rokotteella on ehdollinen käyttölupa nyt vain Suomessa. Kansainvälisesti rokote vaatii kussakin maassa oman vastaavan lupakäsittelyn tai EU-tasolla kaupallisen myyntiluvan.

Koronavirusrokote voidaan Peuran mukaan tulevaisuudessa liittää osaksi turkiseläinten omaa rokoteohjelmaa, jos valmisteelle haetaan myyntilupaa ja saadaan se.

Koronavirus aiheuttaa minkille samantyyppisiä oireita kuin ihmiselle.

”Koska virus voi tarttua eläimen ja ihmisen välillä, eläimiä rokottamalla suojataan sekä ihmisiä että eläimiä itseään”, kertoo Peura.

Rokotehanke on turkisalan rahoittama. Tavoitteena on, että vuodenvaihteeseen mennessä suurin osa Suomen tarhaminkkikannasta on rokotettu. Rokotetta annetaan kaksi annosta.

Turkiseläimistä minkit ja suomensupit, kuten myös muun muassa kissaeläimet ja valkohäntäpeurat on todettu alttiiksi Covid-19-virukselle. Sen sijaan turkiseläimistä esimerkiksi ketuilla ei ole todettu koronavirusta.

Turkistiloilla on noudatettu Peuran mukaan tiukkoja varotoimia jo pitkään. Tiloilla on tehty myös seurantatutkimusta Ruokaviraston toimesta muutaman viikon välein viime syksystä lähtien.

”Tilat ovat olleet käytännössä lock downissa eli kaikki liikenne on pidetty minimissä”, Peura sanoo.

Euroopan komission päätöksen mukaiset eläintestaukset EU-maiden minkki- ja Suomessa myös suomensupitiloilla jatkuvat maaliskuulle 2022 saakka.

Tähän mennessä noin 7 000 näytettä suomalaisilta tiloilta on tutkittu, ja kaikki ovat olleet negatiivisia.

”Käytännössä seurantatutkimus perustuu itsestään kuolleisiin eläimiin. Jos tilalla ei ole kuolleisuutta, eläinlääkäri ottaa elävistä eläimistä nielunäytteen. Molempia on käytetty”, kuvaa Peura.

Suomalaisilla turkistarhoilla minkkejä on noin 800 000 eläintä. Pääkasvatuseläin Suomessa on kettu, joita on noin 1,2 miljoonaa.

Minkkien rokotuksista on kertonut aiemmin Maaseudun Tulevaisuus.