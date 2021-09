Esimerkiksi kaikista Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tehohoitopotilaista neljäsosa on koronaviruspotilaita.

Koronavirus kuormittaa erikoissairaanhoitoa ja tehohoitoa edelleen merkittävästi, ja tilanne saattaa jatkua samanlaisena jopa yli talven ja alkukevään.

Näin arvioi johtaja Pasi Pohjola sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM).

”Näin voi hyvin käydä, varsinkin jos rokotuskattavuus jää alhaiseksi”, hän kertoo HS:lle.

Tehohoitoa ja erikoissairaan­hoidon vuodeosastoja kuormittavat erityisesti rokottamattomat, joiden keskuudessa suurin osa tartunnoista todetaan.

Esimerkiksi kaikista Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tehohoitopotilaista neljäsosa on koronaviruspotilaita.

Rokottamattoman 20–79-vuotiaan riski joutua sairaalahoitoon on THL:n mukaan ainakin 17-kertainen täyden rokotussuojan saaneeseen nähden. HS on kertonut aiemmin, kuinka tilanteeseen on turhauduttu teho-osastoilla.

Tilanteen koheneminen vaatisi Pohjolan mukaan sekä rokotus­kattavuuden merkittävää kasvua että tapausmäärien vähenemistä.

Keskiviikkona erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla oli koronaviruksen vuoksi 52 ihmistä ja tehohoidossa 25 ihmistä.

Tehohoidon tarve on kasvanut alkusyksyn aikana. Hoidettavien ikäjakauma sekä vuodeosastoilla että tehohoidossa on Pohjolan mukaan varsin laaja. Ikäjakauma alkaa 20-vuotiaista.

Vaikka niin sanottu ilmaantuvuusluku eli todettujen tartuntojen määrä 100 000:ta asukasta kohden viimeisten kahden viikon aikana ei ole enää THL:n koronavirus­seurannan painopiste, se kertoo viiveellä tulevien viikkojen sairaalahoidon tarpeesta. Tällä hetkellä luku on noin sata.

Torstaihin mennessä yli 12-vuotiaista suomalaisista oli täysrokotettu 70,2 prosenttia. Hallituksen tavoite yhteiskunnan avaamisen kannalta on 80 prosenttia.

Riittääkö 80 prosenttia siihen, että sairaalahoidon kuormitus vähenisi merkittävästi?

”Kyllä se ainakin vaikuttaa siihen selvästi. THL:n skenaariot lähtevät siitä, että se on se taso, jolla hoidon tarvekin vähenee. Se on tietysti riippuvainen siitä, mikä epidemiatilanne muuten on”, Pohjola sanoo.

Suurin huoli liittyy Pohjolan mukaan siihen, että tapausmäärät lähtisivät nousemaan ennen kuin rokotekattavuus on tavoitellulla tasolla. Silloin olisi odotettavissa myös sairaalahoidon tarpeen kasvua.

Kansallisen tavoitteen on arvioitu täyttyvän loka–marraskuun vaihteessa.

80 prosentin rokotus­kattavuudella ei saavuteta esimerkiksi laumasuojaa tai suojaa rokottamattomille, huomautti myös THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio tiedotus­tilaisuudessa torstaina.

Kontio kuvaili rokotustilannetta ”varsin hyväksi”, mutta hän toivoi sekä vanhempien että nuorempien ikäryhmien ottavan edelleen rokotteita.

”Edelleen alueittain on varsin suuria eroja. Ahvenanmaan 78 prosentista kahdella annoksella Etelä-Pohjanmaan 65 prosenttiin”, Kontio sanoi tilaisuudessa.

Pohjola muistuttaa, että tehohoidon ja erikoissairaanhoidon kuormitus saattaa vaikuttaa muun sairaanhoidon toteutumiseen.

Samasta puhui myös esimerkiksi STM:n osastopäällikkö Taneli Puumalainen tiedotustilaisuudessa.

”Pitkittyessään tämä tilanne on oikeastaan hankala”, Puumalainen sanoi.

”Ei meillä niitä sairaalapaikkoja ole rajattomasti. Tämä vaikuttaa merkittävästi siihen, mikä on kykymme hoitaa muita sairauksia ja hoitovelkaa, jota on päässyt muodostumaan pandemian aikana.”

Puumalainen korosti, että pandemia ei ole ohi. Asiantuntijat kehottivat erikseen myös vanhempia ikäryhmiä, kuten 40 ja 50 vuotta täyttäneitä, hakemaan edelleen rokotteita.