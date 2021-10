Tamperelais­saunalla on käyty keväästä asti nänni­kiistaa – Aktivistit haluaisivat saada saunoa ylä­osattomissa, seura vetoaa ”normaaleihin siveys­­normeihin”

Näsijärven rannalla sijaitsevan kylpylän omistaa Tampereen kaupunki, mutta sen hoidosta vastaa uimaseura Tatu Tampere. Toiminnanjohtajan mielestä vaatimukset ovat normaalien siveysnormien mukaiset.

Tampereella Rauhaniemen kansankylpylällä on käyty jo pitkään kiistaa nänneistä. Kyse on siitä, kuka saa saunoa yleisenä saunana ja uimapaikkana tunnetussa paikassa ilman yläosaa ja kuka ei.

”Henkilökunnan naisiksi olettamat yläosattomat henkilöt häädetään saunalta”, sanoo Meri-Maija Näykki, joka on on niin sanottu nänniaktivisti ja feministisen aktivistiyhteisön Cult Cunthin jäsen.

Ryhmä ajaa niin sanottua nännitasa-arvoa ja järjestää tissiflashmob-tapahtumia, joissa esiinnytään yläosattomissa. Ryhmä on tunnettu muun muassa vuoden 2019 Linnan juhlien jatkoilta, missä yksi aktivisteista näytti paljaan rintansa suorassa lähetyksessä.

Näsijärven rannalla sijaitsevan kansankylpylän omistaa Tampereen kaupunki, mutta hoidosta vastaa uimaseura Tatu Tampere. Tatun toiminnanjohtaja Juho Allonen kertoo, että kylpylän järjestyssääntöjen mukaan jokaisen tulee saunoa uimapuku päällä.

”Ihan normaalit siveysnormit huomioiden naisilla tulee olla yläosa peitettynä ihan samalla tavalla kuin uimahalleissa. Sääntö on selvä.”

Jos kieltäytyy pukemasta yläosaa, pyydetään kohteliaasti poistumaan paikalta, Allonen kertoo. Tämän jälkeen voidaan lähinnä kehottaa poistumaan uudelleen.

Tamperelainen Näykki kertoo käyneensä Rauhaniemessä useamman vuoden ajan avannossa ja saunomassa.

”Saunassa olen katsonut, kun mies­oletetut ovat ilman yläosaa, ja ajatellut, että olisi aika paljon kivempaa saunoa, kun ei tarvitsisi verhota yläosaa muoviin. Keväällä totesin, että nyt saa riittää.”

Kesäkuun alussa Näykki ja kolme muuta kipusivat ensi kerran lauteille ilman yläosaa. Hetken kuluttua saunavalvojan lähettämä nais­oletettu hengenpelastaja saapui tuomaan viestin saunojille. Yläosa piti pukea.

”Vetosimme siihen, että meillä on uimapuvut.”

Hengenpelastaja välitti sanaa edestakaisin nelikon ja mies­oletetun saunavalvojan välillä. Lopulta joukon mennessä uimaan saunavalvoja saapui paikalle ja kehotti heitä poistumaan.

”Argumentit olivat sen suuntaisia, että onhan täällä lapsiakin. Ei lapsia tuntunut asia kiinnostavan.”

Cult Cunth on tehnyt asiasta valituksen tasa-arvo­valtuutetulle. Lausunnossa todetaan, että naisten rinnat koetaan miesten rintoja intiimimmäksi alueeksi ja uima-asut mukailevat tätä ajatusta, eli kyse on vallitsevista säädyllisyys­säädöksistä. HS on nähnyt lausunnon.

Cult Cunth on ollut yhteydessä myös Tampereen kaupunkiin.

”Heidän kantansa on, että kaupungin rannalla kaikki saavat olla yläosattomissa sukupuoleen katsomatta. Saunan käytäntöihin he kuitenkaan eivät voi vuokran­antajana puuttua”, Näykki kertoo.

Tampereen kaupungilta vahvistetaan tiedot.

Cult Cunth järjesti heinäkuussa tissiflashmobin kaupungin rannalla Rauhaniemessä.

”Se sujui todella hyvin, teimme myös kävijäennätyksen.”

” ”Kuulkaas leidit, meillä on sellaiset säännöt, että nyt pitäisi pukea yläosat päälle.”

Rauhaniemen kylpylässä joidenkin mielipiteet yläosattomuudesta eivät ole muuttuneet. Sen sai Näykki todeta, kun hän syyskuun lopulla suuntasi saunalle ystävänsä Vappu Raappanan kanssa. Raappana ei ole Cult Cunthin jäsen.

Ystävykset ehtivät saunoa noin tunnin ajan. Kolmannella jäähdyttelykierroksella saunavahti saapui kertomaan, että heistä on valitettu.

”Työntekijä lähestyi meitä ja sanoi, että ’kuulkaas leidit, meillä on sellaiset säännöt, että nyt pitäisi pukea yläosat päälle’”, Raappana kertoo.

Hän sanoo olleensa ymmällään: miten yläosan pukeminen häntä koskettaa?

”Muunsukupuolisena minut väärin­sukupuolitettiin tilanteessa naiseksi.”

Seurasi parikymmentä minuuttia kestänyt sääntöjen läpikäymisen tuokio, jonka ajan Raappana ja Näykki palelivat syyssäässä uima-asuissaan. Muut saunalla olleet katsoivat vierestä.

”Lopulta sain kysyttyä, miksi yläosavaatimus koskee minua, vaikken ole nainen. Työn­tekijä vastasi, ettei hän ota kantaa mielipideasioihin. En pidä asiallisena sitä, että kenenkään sukupuolta oletetaan, mutta vielä asiattomammaksi tilanne meni, kun sukupuoleni ilmoitettiin olevan mielipideasia.”

Raappana koki tilanteen nöyryyttäväksi ja häpäiseväksi.

”Tilanteessa valittajan arvio sukupuolestani oli merkityksellisempi kuin omani.”

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän oletetun sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja suku­puolen ilmaisun vuoksi. Raappana on tehnyt tilanteesta valituksen tasa-arvo­valtuutetulle.

Allosen mukaan ei ole Tatun tehtävä määrittää kenenkään sukupuolta.

”Käsittääkseni Suomessa digi- ja väestötieto­virastoon on kirjattu tieto sukupuolesta. Uskon, että jokainen ihminen tietää, mihin sukupuoleen kuuluu”, hän sanoo.

”Jos ihminen on syntyjään [fyysisiltä ominaisuuksiltaan] nainen, määritelmän puolesta mies ja käy miesten pukuhuoneessa, näkisin, että häntä koskevat miesten pukeutumissäännöt.”

Rauhaniemessä on kaksi sekasaunaa ja pukuhuoneet miehille ja naisille. Allosen mukaan toivetta kolmannesta vaihtoehdosta ei ole esitetty.

”Koska saunalla on neljä pukuhuonetta, joista kaksi on kesäkäytössä, olisihan sitä mahdollista järjestellä.”

Raappanan mielestä Tatun sukupuolen binäärisyyteen keskittyvä jaottelu on syrjivä.

”Itseltäni pukuhuoneen vaihtaminen miesten puolelle onnistuu, jos sen jälkeen saan saunoa omasta mielestäni asianmukaisessa saunavarustuksessa, mutta se ei asiaa ratkaise. Enemmänkin sanoisin, että on helvetin iso ongelma, että kolmatta vaihtoehtoa ei ole. Lähettäisin heille siitä toiveen, jos paikassa vielä kävisin”, hän sanoo.

”Mutta en niin tee. Koska sukupuoltani ei heille ole olemassa, en voi olla olemassa heille kuluttajanakaan.”