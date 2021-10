Kaksi huumekokonaisuutta paljastui FBI:n avulla Pohjois-Suomessa ja Jyväskylän alueella: ”Tapaus on poikkeuksellisen laaja”

FBI pääsi käsiksi eri maissa toimivien rikollisten salattuun viestinvaihtoon.

Poliisi on saanut valmiiksi esitutkinnat kahdesta huumerikoskokonaisuudesta Pohjois-Suomessa ja Jyväskylän alueella. Poliisi luonnehtii Pohjois-Suomen tapausta poikkeuksellisen mittavaksi.

Sekä Pohjois-Suomen että Jyväskylän alueen rikoskokonaisuudet kytkeytyvät Yhdysvaltojen liittovaltion poliisin FBI:n johtamaan kansainväliseen Greenlight-operaatioon. Siinä FBI pääsi käsiksi eri maissa toimivien rikollisten salattuun viestinvaihtoon.

Suomen viranomaiset hyödynsivät viestitietoja tutkinnoissaan.

Helsingin Sanomat uutisoi FBI:n operaatiosta kesäkuussa: Viranomaiset saivat taas alamaailman suosimasta viestipalvelusta selville mittavia rikosepäilyjä: Suomessa otettiin lähes sata ihmistä kiinni.

Pohjois-Suomen tapauksessa huumeita on tuotu Meri-Lapin ja Oulun alueelle, josta niitä on levitetty muualle pohjoiseen. Aineiden katukauppa-arvo oli poliisin mukaan 6–7 miljoonaa euroa.

”Tapaus on koko Suomen ja etenkin Pohjois-Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen laaja, ja sen paljastuminen vaikuttaa uskoakseni välillisesti Pohjois-Suomen rikostilanteeseen laajemminkin. Poliisi on esitutkinnan aikana selvittänyt, että Pohjois-Suomeen on toimitettu viiden miljoonan euron edestä amfetamiinia ja yli miljoonan euron edestä muita huumausaineita”, sanoo keskusrikospoliisin rikoskomisario Jukka Nurmenniemi tiedotteessa.

Esitutkinnan mukaan Pohjois-Suomeen on toimitettu lähes neljäkymmentä kiloa amfetamiinia, josta saatiin takavarikoitua 16 kiloa. Lisäksi alueelle on poliisin mukaan viety kokaiinia, ekstaasia, mdma:ta, Subutexia ja marihuanaa.

Syyttäjä nosti torstaina syytteet 32 henkilöä vastaan muun muassa törkeistä huumausainerikoksista, ampuma-aserikoksista ja törkeistä rahanpesurikoksista.

Rikoksista epäillyt henkilöt ovat pääosin kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Jyväskylän seudulla vaikuttaneen rikollisryhmän epäillään puolestaan hankkineen ja levittäneen Suomeen noin kilon kokaiinia, noin viisi kiloa amfetamiinia, tuhansia ekstaasitabletteja ja noin 24 000 Subutex-tablettia vuosina 2020–2021.

Poliisin mukaan Jyväskylän seudun rikollisryhmä on toiminut osana kansainvälistä rikollisryhmää. Pääepäiltyjä on kolme.

Poliisi löysi esitutkinnan yhteydessä myös useita kannabiskasvattamoja ja takavarikoi haulikon, kaksi pistoolia ja 3D-tulostimella valmistetun ampuma-aseen.