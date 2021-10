Tanssi- ja laulukielto poistui nyt useilla alueilla. Ravintolaelämä vilkastui Oulussakin, missä on saanut tanssia ja laulaa jo aiemmin.

"Uskon, ettei koronarajoitusten aika palaa enää ravintoloille. Rokotekattavuus on jo niin korkea. Voi sanoa, että kivi putosi sydämeltä”, makustelee Oulussa sijaitsevan karaokebaari Peppersin ravintolatoimen päällikkö Krista Tammi.

Kun hallitus kertoi, että laulu- ja tanssikielto päättyy useilla alueilla, vilkastui Tammen mukaan ravintolaelämä Oulussakin. Tosin Oulun seudulla on ollut jo jonkin aikaa lupa tanssia ja laulaa ravintoloissa.

"Kun etelässä saatiin nyt sama vapaus, siitä oli isot otsikot. Täälläkin ihmiset kuvittelevat, että vasta nyt tuli lupa. Lokakuun ensimmäinen perjantai oli Peppersissä parhaita myyntipäiviä pitkään aikaan”, Tammi naurahtaa.

Tammi, kuten koko ravintola-ala Suomessa, on odottanut rajoitusten purkua hartaasti ja pitkään. Joillakin on pinna palanut.

"Kyllä lomautuksia on ollut. Meilläkin oli välillä lomautettuna koko henkilökunta paitsi minä. Mutta Pohjois-Pohjanmaalla koronarajoitukset ovat kuitenkin olleet ravintoloissa lievempiä kuin etelässä”, Tammi vertaa.

Hän ei myöskään ole kuullut paikallisten kilpailijoiden lopettamisista tai konkursseista.

”Silti alalla aika moni yrittäjä on varmasti joutunut ottamaan lisälainoja. Etelässä tilanne on tässäkin mielessä pahempi.”

Kuopiossa ravintolapäällikkö Emppu Paananen kertoo havainneensa korona-aikana muutoksen siinä, ketkä ravintoloihin ovat tulleet.

"Vanhempaa väkeä on ollut vähemmän kuin ennen. Porukka on ollut kuppiloissa keskimäärin melko nuorta”, Vararengas oy:n Bar Nousun ja Bar Laskun sekä Henkan Saunan ravintolapäällikkö Paananen tuumii.

Tammi sanoo havainneensa saman ilmiön. Asiaa voi selittää osin se, että vakavan koronataudin riski on nuorilla pienempi kuin iäkkäämmillä.

Pohjois-Savossa ravintoloiden aukiolo- ja asiakas­määrä­rajoitukset poistuivat perjantaina.

"Olimme varautuneet jonkinlaiseen ryntäykseen, mutta perjantain ilta olikin aika rauhallinen.”

Paanasen mukaan ravintoloissa tilanne on keikahtanut nopeasti päälaelleen työvoiman osalta.

"Koronasulkujen alettua jouduimme vähentämään ja lomauttamaan henkilökuntaa merkittävästi. Tosi moni työntekijämme on vaihtanut kokonaan alaa. Nyt alalla on hyvin selvä työvoimapula. Varsinkin osaavaa porukkaa on vaikeaa saada pestattua.”

Mitä voi tehdä päälle iskeneessä työvoimapulassa?

"Meillä ainakin on kovat rekrykampanjat menossa alan oppilaitoksissa. Lisäksi olemme asiakkaina useissa henkilöstönvuokrausfirmoissa.”

Pääkaupunkiseudulla odotettiin kuppiloihin kuhinaa, kun karaoke ja tanssiminen nyt vapautuivat. Ravintoloiden asiakkaita olikin liikkeellä, mutta torilla tavataan -luokan riehaa ei syntynyt.

”Väki oli liikkeellä myöhempään ajankohtaan yöllä kuin aiemmin. Molemmin puolin puoltayötä oli vilkasta, mutta ryntäystä ei baareihin perjantaina ja lauantaina syntynyt”, kertoi Helsingin poliisin yleisjohtaja, komisario Juha Haapalainen STT:lle.

Helsingissä esimerkiksi Eerikin Kulma -pubista kerrottiin, että karaoken paluun odotetaan tuovan lisää asiakkaita, mutta vasta viiveellä.

Sekä Tammi että Paananen toteavat, että korona-aika on saanut heidän yrityksensä tekemään pysyvämpiäkin sapluunamuutoksia, uusimaan liikeideaansa.