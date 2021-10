Alkava viikko on ajan­kohtaan nähden peräti lämmin, mutta keski­viikkona tapahtuu käänne epä­vakaisempaan suuntaan

Kun muualla Suomessa satelee vettä, voi Enontekiössä, Utsjoella ja Inarissa tulla lauantaina jo lunta.

Lokakuun ensimmäinen kokonainen viikko näyttää sään puolesta lauhalta, ajankohtaan nähden peräti lämpimältä, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Kokko.

Sadetta ei maanantaina ole juurikaan tarjolla maan itäpuolella sijaitsevan korkeapaineen vuoksi. Poikkeuksen tekevät Pohjanmaan länsirannikolle Vaasan tienoille ennustetut sateet. Päivä on kuitenkin maassa enimmäkseen poutainen, joskin itäisimmässä Suomessa Pohjois-Karjalassa pilvinen.

Päivälämpötila on etelässä 13–14 astetta, muualla Suomessa 10–13 astetta.

Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista tai navakkaa. Voimakkaimmillaan se on länsirannikolla. Ilmatieteen laitos on antanut varoitukset Selkämerelle 19 metriä sekunnissa puhaltavasta kaakkoistuulesta, joka voi mahdollisesti olla vaarallinen huviveneille.

Tiistain vastaisena yönä säässä tapahtuu käänne epävakaisempaan suuntaan, kun Suomen itäpuolinen korkeapaine antaa periksi saapuvalle sadealueelle.

”Pohjois-eteläsuuntainen, koko Suomen ylitse kulkeva sadealue liikkuu maan yli hitaasti yön ja sitä seuraavan päivän aikana”, Kokko sanoo.

Tätä sadealuetta seuraa keskiviikkona etelästä nouseva toinen sadealue. Päivän sadekertymät eivät kuitenkaan ole Kokon mukaan erityisen suuria. Eniten vettä satanee maan lounaisosassa. Lisäksi keskiviikko näyttää ennusteissa tuuliselta: puuskissa tuuli voi puhaltaa 15 metriä sekunnissa.

Epävakaisuudesta huolimatta sää on kuitenkin edelleen verrattain lämmin. Lämpömittarin lukemat näyttävät yhä 10–13 astetta. Kokon mukaan nämä lämpötilat jatkuvat myös viikon loppuun.

Lapissa Enontekiössä, Utsjoella ja Inarissa voi sen sijaan voi tulla jo lunta. Lauantain vastaisena yönä asteet laskevat alueella pakkasen puolelle ja jäävät päivälläkin nollan tuntumaan.

Siinä missä ilma Lapissa on kylmää ja kuivaa, muualla Suomessa epävakaisuus ja sateinen sää jatkuu alkuviikon ennusteiden valossa myös loppuviikon ajan.