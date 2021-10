Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut suurimmissa kaupungeissa, mutta epidemian vaikutus nähdään ehkä vasta pitkällä tulevaisuudessa, arvioi lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen.

Koronaepidemian aiheuttamat ongelmat lastensuojelussa ja muissa lapsiperheiden palveluissa tulevat näkymään pitkällä viiveellä, arvioi lapsiasia­valtuutettu Elina Pekkarinen.

Poikkeusajan vaikutukset lapsiin ja perheisiin tulevat myös vaihtelemaan paljon alueittain.

Kuntaliiton sote-yksikön erityisasiantuntija Aila Puustinen-Korhonen sanoo, että pahimmilla epidemia-alueilla palveluita suljettiin huomattavasti, kun taas joillain alueilla epidemia ei erityisesti näkynyt lastensuojelussa.

”Vaikutukset noudattelevat pandemian kulkua. Uudellamaalla vaikutukset toimintaan olivat vakavampia kuin pohjoisemmassa.”

Keväällä Lastensuojelun keskusliiton sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kunnille teettämässä kyselyssä 47 prosenttia kunnista arvioi lastensuojelu­ilmoitusten määrän kasvaneen koronaepidemian aikana.

Nyt tilanne on tasaantunut eikä nähtävissä ole akuuttia hätätilannetta, Puustinen-Korhonen toteaa. Myös lapsiasiavaltuutettu Pekkarinen sanoo, ettei kovin radikaalia muutosta ole tapahtunut.

”Huostaanotot tai kiireelliset sijoitukset eivät ole viime vuonna lisääntyneet. Ongelmat tulevat ehkä ilmi tipoitellen tulevaisuudessa, kun lapsi kasvaa ja alkaa oireilla tai kun tulee siirtymiä elämässä.”

Kouluterveyskyselyiden mukaan myös kokemukset väkivallasta kotona ovat kasvaneet. Sitä lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen pitää erityisen huolestuttavana, sillä suunta oli laskeva koko 2010-luvun.

Jo nyt on kuitenkin selvästi nähtävissä joitain poikkeusajan mukanaan tuomia ongelmia. Pekkarisen mukaan erityisen nopeasti on kasvanut nuorten pahoinvointi ja tilannetta pahensi huomattavasti etäopetus.

”Teini-ikäisten ryhmä on kasvanut [lastensuojelussa] kaikkein voimakkaimmin.”

Myös Kuntaliiton Puustinen-Korhonen vahvistaa, että tällä hetkellä lastensuojelussa korostuu erityisesti nuorten, koululaisten ja opiskelijoiden tuentarve.

”Korona-aikaan korostuvat kotiin jämähtäneet 13–17-vuotiaat nuoret. Koulunkäynnistä tiputtiin, netti, sosiaalinen media ja pelimaailma koukuttivat.”

Sosiaalijohtaja Arja Heikkinen kertoo, että Oulussa lasten mielenterveysongelmat ovat johtaneet lastensuojeluilmoituksiin yhä useammin. Vuonna 2021 niiden määrä oli yli kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna: 257 tapausta.

”Huonosti voivien nuorten osuus on kasvava.”

Nuorten pahoinvoinnin lisäksi lastensuojeluilmoitusten taustalla näyttäisi epidemian aikana olevan yhä useammin perheväkivalta.

Hätäkeskusten tekemät ilmoitukset lisääntyivät Helsingissä alkuvuodesta 35 prosenttia verrattuna samaan aikaan vuonna 2020, kertoo kaupungin lastensuojelun sosiaalityön päällikkö Jonna Vanhanen.

”Hätäkeskusten tekemät ilmoitukset liittyvät vanhemman psyykkiseen pulmaan tai perheväkivaltaan. Tai siihen, että lapsi käyttäytyy kotona aggressiivisesti.”

Myös Tampereella lastensuojelussa näkyvät niin nuorten kuin aikuisten mielen­terveys­ongelmien vaikutus sekä perheväkivalta, kertoo lasten, nuorten ja perheiden palveluiden palvelujohtaja Maria Päivänen.

”Perheväkivalta-asiat ovat lisääntyneet ilmoitusten taustalla. Vanhemmista johtuvien syiden osuus lastensuojelu­ilmoituksissa ja perheristiriidat ovat vahvistuneet.”

Lastensuojelun tilannetta on Puustinen-Korhosen mukaan helpottanut se, että lapsille ja perheille suunnatut sosiaali- ja terveys­palvelut ovat pystyneet viime aikoina toimimaan paremmin kuin epidemian pahimmissa vaiheissa.

”Silloin ei päässyt edes akuuttiin psykiatriseen hoitoon. Moni asia on palannut lähemmäs normaalia.”

Silti ongelmat muualla terveydenhuollossa, kuten neuvoloissa ja erityisesti nuorten mielenterveyspalveluissa, näkynevät jatkossa lastensuojelun tarpeessa, arvioi Turun lastensuojelun johtaja Eira Virolainen.

”Perusterveydenhuollon tilanne on todella huono. Se heijastuu korjaaviin palveluihin”, hän kertoo.

”Keväällä oli hyvin vaikeita asiakkaita perhetukikeskuksissa. Päihteiden käyttö on lisääntynyt nuorten keskuudessa, ja se näkyy väkivaltaisuutena ja karkailuna. Myös nuorten psyykkinen huonovointisuus on lisääntynyt. Hoitoon pääseminen on ollut hankalaa.”

Perheiden jaksaminen on Virolaisen mukaan ollut pitkään koetuksella, kun lapset olivat etäkoulussa ja perheiden tilanteet saattoivat olla vaikeita.

Erityisesti koulua käymättömien lasten määrä on kasvanut: oppilaiden, joiden poissaoloista on ollut suuri huoli, määrä kaksinkertaistui syksystä 2020 kevääseen 2021, Virolainen kertoo.

Kuntaliiton Puustinen-Korhonen huomauttaa, että esimerkiksi täysin turvaverkkojen ulkopuolelle jääneet perheet eivät välttämättä näy vielä tilastoissa.

Palveluvelkaa on syntynyt koronaepidemian aikana myös tilanteista, joissa lastensuojelun välttely tahallaan tai tahattomasti tuli helpommaksi. Näiden perheiden ja lasten tilanteen purkamista jatketaan Puustinen-Korhosen mukaan pitkälle ensi vuoteen saakka.

Kokonaiskuvaa lasten ja perheiden tilanteesta on vaikea muodostaa myös siksi, että valtakunnalliset tilastot laahaavat kuukausia jäljessä. Se aiheuttaa Pekkarisen mukaan ongelmia lastensuojelun suunnittelussa.

”Kunnat eivät pysty reagoimaan ongelmiin tarpeeksi nopeasti.”