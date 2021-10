Tehohoidon tarve on kasvanut kahden viikon aikana. ”Kyllä tässä on aihetta pelätä”, sanoo tehohoidon valtakunnallisia tilanneraportteja kokoava Matti Reinikainen.

Poliittisissa päätöksissä on keskeistä varautua siihen, ettei koronavirus katoa maailmasta, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveys­turvallisuus­osaston johtaja Mika Salminen.

Myöskään sairaalahoidon resurssien pingottuminen äärimmilleen ei muutu itsestään.

”Jossain vaiheessa pitää alkaa pohtia sitä, onko meillä tarvittavasti resursseja sairaalahoidossa. Olemme kuitenkin nyt aika pienissä tapausmäärissä ja silti siinä tilanteessa, että pitää miettiä leikkausten lykkäämistä”, Salminen sanoo.

Hänen mukaansa on ymmärrettävää, että nykyresurssit eivät koronaepidemian koittaessa kohdanneet tartuntatauteihin varautumisen kanssa, sillä eihän Suomessa ole tarvinnut sellaisiin pitkään aikaan oikeastaan varautua.

Nyt kun tilanne on muuttunut, pitäisi resurssejakin arvioida tulevaisuutta ajatellen uudemman kerran, Salminen sanoo.

Koronapotilaiden tehohoidon tarve on kasvanut kahden viime viikon aikana selvästi.

”Viikolla 39 alkoi tehohoito­jaksoja 29, kun sitä edeltävällä viikolla luku oli 18”, sanoo Matti Reinikainen. Hän on anestesiologian ja teho­hoidon professori Itä-Suomen yliopistossa ja teho­hoito­lääkäri Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

” ”Kyllä tässä on aihetta pelätä.”

Reinikainen on ollut mukana kokoamassa valtakunnallisia raportteja korona­potilaiden teho­hoidon tilannekuvasta korona­virus­pandemian ajan.

”Vaikka elokuun alussa tehohoidossa olevia olikin noin 30, sen jälkeen määrä on keikkunut noin 20–25:ssä. Kun uusia potilaita on tullut, samalla hoitojaksoja on päättynyt. Nyt parin viime viikon aikana hoitojaksoja on alkanut selvästi enemmän kuin niitä on päättynyt”, Reinikainen sanoo.

”Kyllä tässä on aihetta pelätä.”

Huolensa asiasta ilmaisee myös THL:n Salminen.

”Tietty huolestuneisuuden aste on aina olemassa, kun tehohoidon luvut kasvavat”, hän sanoo.

”On selvää, että meillä on paljon rokottamatonta väkeä, jonka keskuudessa ilmaantuvuus on korkea, joten väistämättä osa päätyy myös sairaalaan. Ei tässä ole oikein muuta ulostuloa kuin se, että ihmiset ymmärtäisivät, että rokote kannattaa ottaa.”

Tällä hetkellä valtaosa Suomessa tehohoitoa saavista on rokottamattomia. Salmisen mukaan esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella rokottamattomien lisäksi saa tehohoitoa muutama ikääntynyt tai perustautia sairastava.

Tiistaina 34 ihmistä sai tehohoitoa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi.

Reinikaisen mukaan tehohoidon tarve on kasvanut tasaisesti kaikkialla Suomessa. Pahin kuormitus on kuitenkin Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) erityisvastuualueen sairaaloissa, joissa oli tiistaina tehohoidossa yhteensä 17 ihmistä. Tampereella Taysin erityisvastuu­alueella sai tiistaina hoitoa kolme ihmistä, Turun Tyksin alueella viisi, Kuopion Kysin alueella viisi ja Oulun Oysin alueella neljä.

Lue lisää: Teho-osastoilla olevien korona­potilaiden määrä lähti uuteen kasvuun – ”Aika vesi­rajassa aletaan taas olla”

Yliopistosairaaloissa teho-osastot ovat suurempia, mutta tyypillisesti keskus­sairaaloissa on tehohoito­paikkoja 5–8.

Reinikainen muistuttaa, että keskussairaalalle jo 2–3 raskashoitoista koronapotilasta muiden tehohoitoa vaativien lisänä voi olla enimmäismäärä – ellei haluta vähentää ei-kiireellistä leikkaustoimintaa. Koronapotilas sitoo tavallista enemmän henkilökuntaa ja aiheuttaa lisäyksiä henkilökunnalta vaadittaviin suojatoimiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) johtaja Pasi Pohjola kertoi epidemiatilanteesta tiedotustilaisuudessa 30. syyskuuta:

Ei-kiireellisten leikkausten laajamittaiseen supistukseen on ryhdytty viimeksi keväällä 2020. Seurauksena on Reinikaisen mukaan ”hyvin hankalaa hoitovelkaa”. Tänä syksynä on lähinnä tehty hetkittäisiä leikkausten lykkäämisiä.

”Supistamista on pyritty välttämään kaikin keinoin. Mieluummin pyydetään tehohoitoon apua naapurisairaalasta. Esimerkiksi viime talvena potilaita siirrettiin kuormittuneilta alueilta vähemmän kuormittuneille.”

Tällä hetkellä Hyksin teho-osaston paikoista on varattuna lähes 20 prosenttia. Tämä on Reinikaisen mielestä jo hyvin lähellä erityisjärjestelyvaatimusten rajaa.

”Tilanteesta huolestuttavan ja hankalan tekee se, ettei sairaaloiden kyky kasvattaa kapasiteettia ole parantunut. Joku maallikko saattaisi ajatella, että miksei sitä ole lisätty. Mutta fakta on, että monin paikoin pula hoitajista on pahentunut.”

Hoitotyön jättäneissä on myös kokeneita hoitajia.

Myös todettujen koronatapausten määrä on Suomessa kasvussa.

”Ongelma on se, että rokottamattomien kohdalla ilmaantuvuus on Suomessa suurempi kuin on koko koronaepidemian aikana Suomessa ollut”, Salminen sanoo.

Myös Reinikainen on huolissaan siitä, kuinka suuri osa aikuisista on yhä rokottamattomia.

”Tuntuu siltä, että yleinen tunnelma yhteiskunnassa on sellainen, että koronamurheet ovat menneen talveen lumia, voidaan vapautua ja kokoontua ja unohtaa rajoitukset. Se johtaa siihen, että lähikontaktit lisääntyvät.”

Samaa painottaa Salminen. Hänen mielestään esimerkiksi rokottamattomana yökerhoon lähteminen on tällä hetkellä isoissa kaupungeissa aikamoista uhkapeliä.

”Nyt olisi hyvä ymmärtää, että jos ei ole ottanut rokotetta ja liikkuu väestössä, tauti iskee ennemmin tai myöhemmin. Vaikka nuorten ja jopa aikuisten keskuudessa tauti ei ole tyypillisesti paha, on heidänkin joukossaan sairaalahoitoon joutuneita, ja jo 35 täyttäneistä turhan moni joutuu sairaalaan.”

Tilanteen kehittymistä on Reinikaisen mukaan vaikea ennustaa. Mallinnukset THL:n sairaalahoidon tarpeen kehityksestä ovat hänen mukaansa pitäneet koronaepidemian aikana hyvin paikkansa, mutta kuluneina viikkoina nekään eivät ole pysyneet tehohoidon tarpeen kehittymisen perässä.

”Mallinnus on liittynyt osin laajaan testaamiseen, ja voi olla niin, että nyt vähentyneen testaamisen vuoksi kaikkia tautitapauksia ei ole saatu kiinni. Toinen mahdollinen selitys on, että kontaktien määrä voi olla suhteellisesti voimakkaammin lisääntynyt rokottamattomien joukossa.”

Vaikka julkisessa keskustelussa nousee toisinaan esiin argumentti, että rokottamattomat ottavat tietoisen riskin ja sen takia veronmaksajilla ei ole velvoitetta maksaa heidän hoitokustannuksiaan, hoidon takaaminen kaikille on Reinikaisen mukaan itsestään selvää.

”Meille ihmisille on ominaista, ettei käyttäytymisemme ole aina fiksua. Mutta hoidon etiikan ytimessä, on että kaikki hoidon tarpeessa olevat hoidetaan. Se ei vaikuta, onko ihminen omalla käyttäytymisellä aiheuttanut hoidon tarpeen. Hoidamme muitakin tauteja, joiden syntyyn elintavat ovat voineet vaikuttaa.”

Samalla hän ymmärtää, että epidemian leviäminen rokottamattomien keskuudessa on myös rokotettujen päänsärky. Vaikutus voi näkyä muun muassa ei-kiireellisen hoidon lykkäämisenä.

Mutta tarkoittaako sairaala- ja tehohoidon kuormittuminen takapakkia yhteiskunnan vapautumiselle tilanteessa, jossa rajoitteita on vasta purettu? Tähän Salminen ei osaa antaa suoraa vastausta.

”Päättäjien puolella joudutaan varmaan punnitsemaan sitä, olisiko rajoitusten kiristyminen oikein niille, jotka ovat ottaneet rokotteen ja ovat täten taudilta suojassa. Kyseessä olisi tilanne, jonka rokottamattomat myös aiheuttavat. Tämä on vaikea eettinen kysymys, johon en osaa vastata.”

Rokottamattomat pitää hänen mukaansa hoitaa yhtä lailla.

Koronapassin mahdollisesta käyttöönotosta Salminen on yhä sitä mieltä, että passin valmistelu on hyvä asia, vaikkei hän sen käyttöönottoa toivokaan. Keino on kuitenkin Salmisen mukaan hyvä olla takataskussa.