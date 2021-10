Annika Grönholm-Kulmala ja Merja Kehä ovat vanhoja työkavereita. He toivovat, että yhteydenpito ystäviin palaa ennalleen korona-ajan jälkeen. ”Maailma on auki”, sanoo Kehä.

HS:n teettämässä kyselytutkimuksessa joka kolmas suomalainen ilmoitti ystävyyssuhteidensa kärsineen korona-aikana. Osa uskoo, ettei oma sosiaalinen elämä palaa enää ennalleen.

Viinilasin äärellä on käynnissä tärkeä hetki. Pitkäaikaiset ystävät Annika Grönholm-Kulmala ja Merja Kehä tapaavat kasvokkain ensimmäistä kertaa sitten pandemian alun.

Korona-aika ei heidän mukaansa ole vaikuttanut 30 vuotta kestävään ystävyyssuhteeseen mutta yhteydenpitoon on.

”Vähäinenkin yhteydenpito on uupunut pois. Kun ei voi nähdä, ei jaksa viestitelläkään sitten. Itsekin harmittelee, kuinka vähän on pitänyt yhteyttä”, sanoo Kehä.

Kehän mukaan tämä ei ole pätenyt vain heidän keskinäiseen ystävyyteensä vaan sosiaalisiin suhteisiin ylipäätään. Toisaalta Kehä sanoo, etteivät viestittely ja puhelimessa puhuminen korvaa kasvotusten olemista.

”Sitä halaamista ensimmäisen kerran pitkästä aikaa.”

Syyskuun lopussa HS teetti Kantar TNS:llä kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin, miten korona-aika on vaikuttanut suomalaisten arkeen. Useampi kuin joka kolmas vastaaja koki ystävyyssuhteidensa heikentyneen epidemian aikana.

Huomattavasti harvempi, noin joka kymmenes, koki korona-ajan vaikuttaneen negatiivisesti perhe-elämäänsä tai parisuhteeseensa.

Vaikuttaa siltä, että korona-aikana suomalaiset ovat määritelleet lähipiirinsä yllättävän konservatiivisesti, arvioi antropologi Miia Halme-Tuomisaari. Hän työskentelee ihmisoikeus­tutkimuksen lehtorina Lundin yliopistossa.

Antropologi, ihmisoikeustutkimuksen yliopistonlehtori Miia Halme-Tuomisaari on kirjoittanut kirjan siitä, miten korona-aika muutti arkeamme. Viime vuonna ilmestyneen teoksen nimi on Kaikki kotona – kun korona mullisti maailmamme.

”Olemme päätyneet riisumaan kaiken sen, mitä olemme normaaliarjessa rakentaneet. Ajatuksen, että koti voi olla monessa eri paikassa, että lähipiiriin voi kuulua kolme sukupolvea tai että ystävät voivat olla ihan yhtä tärkeitä kuin sukulaiset. Koronapandemiassa näistä on ajauduttu aika kauas”, Halme-Tuomisaari sanoo.

Esimerkiksi isovanhempien ja lastenlasten tapaamisiin on voinut tulla pitkiä taukoja, ja ystäväpiirien keskenään luomat koronakuplat näyttävät jääneen vähiin.

Valtaosalla suomalaisista on hyvät mahdollisuudet pitää yhteyttä toisiinsa. Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna sosiaalisen median palveluita käytti 69 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista.

Halme-Tuomisaaren mukaan nyt on hyvä aika pohtia, millaisia tarpeita sosiaalinen media kykenee täyttämään.

”Se, mitä suorassa vuorovaikutuksessa ihmiset sanallisesti vaihtavat keskenään, on vain murto-osa koko kohtaamisesta. Pois jäävät hajut, mahdollisuus koskettaa, kokemus siitä, miten toinen ihminen fyysisesti on tilanteessa.”

”Yksinäinenkään ei varmaan ole ihan hyvä sana. On tämä ollut sillä tavalla ahdasta”, sanoo viinilasin äärellä istuva Merja Kehä.

Grönholm-Kulmala myöntää kokeneensa yksinäisyyttäkin. Pandemiaa enemmän siihen on kuitenkin vaikuttanut eläkkeelle jääminen vuoden alussa.

”On tippunut ihan kokonaan sellaisesta sosiaalisesta elämästä pois. Kuitenkin työpaikka on hirveän tärkeä siinä.”

Kaksikon ystävien määrään koronaepidemia ei ole vaikuttanut. Eläkeläiset arvelevat kaveripiirien vaihtumisen kuuluvan pikemminkin nuorten elämään.

”Meidän on pidettävä kiinni näistä vähäisistä, mitä jäljellä on”, sanoo Kehä ja nauraa.

”Niiden kanssa sosialiseerataan sitten, kun on mahdollista”, jatkaa Grönholm-Kulmala.

Kaikista HS-gallupiin vastanneista jopa joka neljäs arvioi sosiaalisen elämänsä – ihmisten tapaamisen ja ravintoloissa sekä tapahtumissa käymisen – jäävän korona-ajan jälkeen vähäisemmäksi kuin se oli aikana ennen epidemiaa.

Näin uskoivat erityisesti 31–49-vuotiaat, ruuhkavuosi-ikäiset vastaajat. Tämä ei yllätä Halme-Tuomisaarta. Hän nostaa esiin norjalaisen antropologin Thomas Hylland Eriksenin ajatuksen ylikuumenemisesta.

”Eriksenin ajatus on, että kuluneina vuosikymmeninä ei ole ylikuumentunut vain ilmasto vaan myös meidän elämänmenomme.”

Ympärillä ilmiö näkyy esimerkiksi kasvaneina työelämän vaatimuksina ja lisääntyneenä kiireenä, Halme-Tuomisaari luettelee. Kiire valuu myös vapaa-aikaan: työajan ulkopuolella ihmisillä on tarve kehittää itseään, ja lisäksi vallalla on korostunut vaatimus siitä, että tasapainoiseen arkeen kuuluu myös aktiivinen sosiaalinen elämä.

”On kiintoisaa pohtia, onko epidemia antanut hetken hengähdystauon ylikuumentuneista vaatimusten ristipaineista. Jos näin olisi, voisi ymmärtää, että ihmiset kokisivat tämän ajan positiivisena niin, että siihen oravanpyörään ei enää haluta mennä.”

Pysyvien elämänmuutosten tekeminen on kuitenkin vaikeaa, sillä tottumus ohjaa vahvasti ihmisten arkielämää.

"Kun yhdistetään tottumuksen voimakas rooli ja yhteiskunnan kuten talouden meille asettamat vaatimukset, olen skeptinen siitä, että pandemia-aika muuttaisi pysyvästi valtavan paljon.”

Alle 30-vuotiaille oli kyselytutkimuksen mukaan muita tyypillisempää ajatella, että oma sosiaalinen elämä jopa vilkastuu korona-aikaa edeltäneestä ajasta, kunhan rajoituksia puretaan.

Samassa ikäryhmässä korostui myös kokemus siitä, että korona-aika on heikentänyt omaa mielenterveyttä ja onnellisuuden kokemusta. Kokemuksen jakoivat myös pienituloiset ja opiskelijat – joista tosin suuri osa on alle 30-vuotiaita.

Halme-Tuomisaari näkee, että nuorilla voi olla nyt tarve ottaa takaisin menetetty yhteinen aika kavereiden kanssa. Eli aika, joka on jouduttu viettämään yksin kotona. Nuoren aikuisen elinkaaresta 1,5 vuotta poikkeusaikaa on iso siivu. Nuoruusikä on tärkeää aikaa myös aikuisuuden ihmissuhteiden muodostumisessa.

Helsingissä silakkamarkkinoilla yhdessä vierailleet 25-vuotias Jonas Björkgård ja 24-vuotias Alex Helminen ajattelevat, että korona-aikana osa ystävyyssuhteista kuihtui.

”Arkinen näkeminen on vähentynyt”, Helminen sanoo.

”Viime vuonna piirit pienenivät huomattavasti. Mutta sitten oli muutama hyvä ystävä, joiden kanssa tuli lähennyttyä enemmän”, sanoo Björkgård.

Jonas Björkgård, Alex Helminen ja Camilla Nygård uskovat, että myös vähemmän läheiset sosiaaliset suhteet palaavat pandemian jälkeen ennalleen.

Björkgård on tavannut vähemmän esimerkiksi kavereita, joiden kanssa hän kävi aiemmin vaikkapa jääkiekkopeleissä.

Miltä se on tuntunut?

”Onhan tämä nyt ollut aika pitkä vuosi, sanotaanko näin”, Björkgård sanoo.

Kaverukset kuitenkin uskovat, että sosiaaliset suhteet palaavat koronaepidemian jälkeen ennalleen.

Vaikka rajoituksia ja suosituksia puretaan lokakuussa entisestään, aikoo moni pitäytyä korona-aikana opituissa tavoissa. Joka toinen aikoo pestä käsiään enemmän kuin ennen epidemiaa, ja lähes yhtä moni aikoo vähentää kättelyä tavatessa.

Joka kolmas aikoo pitää etäisyyttä muihin ihmisiin enemmän kuin ennen epidemiaa, ja lähes yhtä suuri osa aikoo halata toisia tavatessa vähemmän kuin ennen epidemiaa.

Viranomaiskuuliaisuuden näkökulmasta kaikki edellä mainitut voidaan nähdä hyveinä, mutta ne voidaan tulkita myös viitteiksi laajemmasta kehityskulusta, jota Halme-Tuomisaari kuvaa surulliseksi.

”Jos käy niin, että varauksellisuus ja pelko toisia ihmisiä kohtaan lisääntyy, silloin olemme menettäneet jotain hirveän tärkeää.”

”Yksi mittari sille, milloin olemme mentaalisesti jättäneet pandemian taaksemme, on se hetki, kun uskallamme spontaanisti halata ystävää tai sukulaista eikä tule hetkeksikään mieleen, että nyt teen jotain väärin. Tässä voi kestää yllättävän pitkään.”

Spontaanius ei ole kokonaan kadonnut edes harmaan sateisesta Helsingistä. Sen todistavat saksalainen vaihto-opiskelija Johanna Marx, 26, ja hänen vieraanaan oleva Sarah Scholl, 26.

Mukana on niin ikään saksalainen Nadine Spranger, jonka kaverukset tapasivat vasta kolme minuuttia sitten saunassa.

Marx muutti Suomeen elokuussa. Hänen mukaansa uusiin ihmisiin tutustuminen on ollut koronarajoituksista huolimatta helppoa – kuten nytkin.

”Ainakaan meidän ystävyydessämme mikään ei ole muuttunut, vaikka emme näe niin usein”, sanoo Marx ja katsoo Schollia.

Johanna Marx ja Sarah Scholl tapasivat uuden tuttavansa Nadine Sprangerin saunassa.

Merkittävä osa HS:n gallupiin vastanneista koki, ettei korona-aika ollut vaikuttanut heihin suuntaan tai toiseen juuri millään elämänalueella, oli sitten kyse parisuhteesta, työstä, ystävyyssuhteista, mielenterveydestä tai fyysisestä terveydestä.

Se kertoo siitä, että monen elinolot ovat melko vakaat, arvioi Halme-Tuomisaari.

”Nyt nähdään merkkejä siitä, miten koronaepidemia asettuu osaksi ihmisten aikajanaa. Tämä aika on lopulta hirvittävän lyhyt suhteessa ihmisen elinkaareen.”

Halme-Tuomisaari toivoo, että päätöksenteossa otettaisiin tosissaan tilanne niillä ihmisillä, joiden arkeen korona-ajan huonot puolet rajoituksineen ja lomautuksineen ovat iskeneet voimakkaimmin. Heitä ovat erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset.

”Toivon, että päätöksenteossa tämän ryhmän mielenterveyspalveluihin ohjataan riittävästi resursseja. Talous ei saa muodostua ainoaksi päätöksiä ohjaavaksi tekijäksi.”

