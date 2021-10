Wide ContentPlaceholder

Eila Tapiola ruokkii Pojua. Poju on noin kahdeksanvuotias härkä eli kuohittu urosporo. Se jäi vasana orvoksi ja jäi asumaan piha-aitaukseen. Haastattelu ja kuvaus tehtiin Inarissa lokakuun puolivälissä. Sittemmin Inariin on satanut lunta.

Kotimaa | Poronhoito

Poronainen

Poronhoitoa on pidetty perinteisesti miesten ammattina. Naisten osuus poronhoitajina on kuitenkin viime vuosina kasvanut. Etenkin nuoria naisia on tullut alalle.

Tilaajille

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Kun Utsjoelta kotoisin oleva Eila Tapiola, 31, oli kymmenen, hän oli isänsä mukana poroerotuksissa. Loka–marraskuussa järjestettävät poroerotukset ovat yksi tärkeimmistä porotalouden tapahtumista. Niissä erotellaan teuraaksi menevät ja takaisin tunturiin pääsevät porot.