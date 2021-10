Antti Iisko Länsman käy esikoulua Skalluvaaran erotuskoulussa. Hän on usein isänsä mukana poronhoidossa ja aikoo isona poromieheksi.

Utsjoen Skalluvaaran erotuskoulussa lasten päivä rakentuu porotöiden ehdoilla.

Buorre iđit! Huomenta! Mönkijä kaartaa Skalluvaaran erotuskoulun pihaan Utsjoella.

Anni-Siviä Länsman, 7, ja Antti Iisko Länsman, 6, saapuvat sinne äitinsä Anna Näkkäläjärvi-Länsmanin saattelemana.

Tavallisena arkipäivänä Antti Iisko käy esikoulua ja Anni-Siviä toista luokkaa Nuorgamin koulussa, jonne on Skalluvaarasta on noin 70 kilometriä. Poroerotusten aikaan perhe muuttaa kuitenkin asumaan porokämppään tunturiin.

Loka–marraskuussa järjestettävät poroerotukset ovat yksi tärkeimmistä porotalouden tapahtumista. Niissä erotellaan teuraaksi menevät ja takaisin tunturiin pääsevät porot.

Sisko Länsman opettaa Antti Iisko ja Anni-Siviä Länsmania Skalluvaaran erotuskoulun koulutuvassa. Koulun opetusohjelma noudattaa oman koulun saamenkielistä ohjelmaa.

Anni-Siviä ja Antti Iisko ovat tänään erotuskoulun liki ainoat oppilaat, sillä erotuspäivät ovat vasta alkaneet. Uusi tokka tuodaan tänään aitaan.

Edellisenä päivänä on ollut niin sanottu välipäivä. Tuntureilla on ollut niin paljon sumua, ettei helikopteri ole päässyt ilmaan. Porotaloudessakin moni asia on toisin kuin ennen: porojen paimentamiseen käytetään nykyään myös helikoptereita.

Tänään päivästä on tulossa kuitenkin kirkas. Varsinainen erotus alkaa iltapäivällä, ja osa lapsista tulee paikalle perheidensä kanssa vasta silloin.

Anni-Siviän ja Antti Iiskon isä Asko Länsman on Kaldoaivin paliskunnan työnjohtaja, joten perhe on tullut erotuspaikalle jo edellisenä iltana.

Osa Nuorgamin oppilaista on poroerotuksen ajan normaalisti koulussa, sillä heidän vanhempansa eivät ole poronhoitajia.

Vielä kymmenen vuotta sitten erotuskoulussa saattoi vuosittain opiskella parikymmentä koululaista erotusten aikaan. Nyt lapsia on enää kourallinen.

Antti Iisko näyttää värittämäänsä poroa.

Opettaja Sisko Länsman kirjoittaa taululle: Gaskavahkku 13. beaivi golggotmánu 2021, tänään on 13. lokakuuta 2021.

Ensimmäisenä tehtävänä on kirjoittaa päiväkirjaa erotuspäivien ajalta. Samalla harjoitellaan saamen kielen kirjoitusta. Anni-Siviä ja Antti Iisko puhuvat äidinkielenään pohjoissaamea.

”Saamen kielen kirjoittaminen on vaikeampaa kuin suomen kielen kirjoittaminen, ja siksi sitä harjoitellaan koko alakoulun ajan paljon”, Sisko Länsman kertoo.

Hän on opettanut Nuorgamin koulussa liki kolmekymmentä vuotta.

Antti Iisko on vasta esikoululainen eikä vielä osaa kirjoittaa, joten hän tekee päiväkirjansa piirtämällä. Hänen syntymäpäivänsä osuvat usein erotusten aikaan. Niin nytkin.

Hän täytti edellisenä viikonloppuna kuusi vuotta, ja syntymäpäiviä vietettiin Skalluvaarassa. Lahjoja toivat kaikki poromiehet.

”Yksi toi ruisleivän”, Anni-Siviä kertoo nauraen.

Skalluvaaran erotuskoulussa opetellaan myös poronhoitoa. Kuva koulutuvan seinällä kertoo, miten poro paloitellaan.

Liikuntaa ja musiikkia ei erotuskoulussa pidetä, mutta muuten opetusohjelma noudattaa oman koulun saamenkielistä ohjelmaa. Opetus tapahtuu saameksi, mutta osa oppikirjoista on suomeksi, kuten matematiikan kirjat.

”Saamenkielisistä oppikirjoista monet ovat vanhoja, eikä uusia ole vielä käännetty”, Sisko Länsman kertoo.

Siihen tarvittaisiin lisää määrärahoja. Sama koskee monia muitakin oppikirjoja. Oppikirjat olisivat tärkeitä, sillä saamenkielisiä lehtiä ei Suomessa paineta, ja myös nettitekstejä on saameksi vähän.

Oppitunnin välissä Sisko Länsman käy lämmittämässä lapsille lounasta. Opettajan tehtäviin erotuskoulussa kuuluu myös ruokahuolto, puiden hakkuu kamiinaan, astioiden tiskaaminen ja koulutuvan siivoaminen.

Myös Sisko Länsmanilla on poroja, ja hän osallistuu koulupäivän päätteeksi erotuksiin.

Erotuskoulussa ei anneta läksyjä, sillä niiden tekemiseen ei jäisi oppilailla aikaa. Lapset osallistuvat porotöihin aikuisten mukana, ja ne venyvät usein iltapäivään tai iltaan.

Erotus tapahtuu kirnussa, joka on pyöreä aitaus keskellä. Porot ohjataan kirnuun kujia pitkin. Kirnun vieressä olevia aitauksia kutsutaan konttoreiksi. Niihin ohjataan teuraaksi menevät porot.

Skalluvaara, saameksi Skallovárri, on Utsjoen kahdesta suuresta paliskunnasta toisen, Kaldoaivin paliskunnan, tärkein erotuspaikka.

Tunturi sijaitsee 23 kilometrin päässä Utsjoen kylältä, mutkaisen hiekkatien päässä. Koulu, jykevä hirsirakennus, erottuu tunturimaisemasta.

Kaldoaivin paliskunnassa on käyty erotusaikana koulua noin kolmekymmentä vuotta. Tiettävästi se on maailman ainoa erotuskoulu. Alkunsa erotuskoulu sai poromiesperheiden aloitteesta.

Perheillä on pitkä matka poroerotuspaikalle, eikä sieltä pääse aina yöksi kotiin. Oppilaat joutuivat olemaan erotusten aikaan pitkään pois koulusta, tai sitten lapset olivat yksin kotona vanhempien ollessa erotuksissa.

"Ennen monet, yleensä äidit, joutuivat joko itse jäämään kotiin tai ottamaan lapset pois koulusta”, kertoo Sisko Länsman.

Ensimmäisenä koulurakennuksena toimi asuntovaunu. Nastolan rotarit rakennuttivat sen tilalle hirsirakennuksen vuonna 1992.

Joukko nastolalaisia oli Utsjoella matkailemassa, kun erotuskoulun silloinen opettaja kysyi heiltä, voisivatko nämä auttaa. Rotarit aloittivat keräyksen ja saivat kokoon varat koulurakennuksen rakentamiseksi.

Tätä nykyä koulutuvan toiminnasta vastaa koulutupayhdistys, jolle Nastolan rotarit lahjoittivat tuvan. Opetuksesta vastaa Nuorgamin koulun opettaja.

Poromiehen kämpän seinää koristavat porontaljat.

Poron pää on nostettu valotolppaan.

Koulun ikkunasta näkyy upea tunturimaisema ja toisesta ikkunasta tunturin laella seisovat pienet mökit. Ne ovat poromiesten kämppiä, joissa perheet asuvat erotusten ajan.

Osa kämpistä on isompia ja niissä on modernit mukavuudet, osa vähän vanhempia ja askeettisempia. Joku on koristellut porokämppänsä porontaljoilla.

Kämppien vieressä säksättää aggregaatteja, joilla saadaan sähköä ja lämpöä. Sen sijaan kännykkäkenttä ei ulotu tänne asti.

Erkki Hämäläinen vietti kaksi viikkoa Skalluvaaran erotuskoulussa vapaaehtoisena apuopettajana. Hämäläinen on eläkkeellä oleva luokanopettaja.

Erotuksiin kokoontuu koko yhteisö, ja niillä on myös yhteisöä lujittava merkitys. Siksi perheet pitävät tärkeänä, että myös lapset voivat osallistua niihin.

"Koulu rakennettiin erotusaidalle, jotta perheet voisivat asua yhdessä myös poroerotuksen aikana", kertoo Erkki Hämäläinen.

Hämäläinen on nastolalainen eläkkeellä oleva opettaja ja rotareiden jäsen. Hän ei ollut koulua rakentamassa, mutta sittemmin hän on ollut joka syksy Kaldoaivissa vapaaehtoisena apuopettajana – ja pororenkinä erotuksissa.

Nastolan rotarit ovat käyneet vuosittain kunnostamassa koulurakennusta talkoilla, Hämäläinen kertoo. Nyt alkuperäisen koulurakennuksen rakentaneet alkavat olla jo iäkkäitä.

”Työlle tarvittaisiin jatkajaa. Yksi vaihtoehto olisi, että Utsjoen kunta, saamelaiskäräjät tai jokin muu taho huolehtisi koulurakennuksen ylläpidosta ja takaisi erotuskoulun jatkumisen koulutuvassa”, Hämäläinen sanoo.

Välitunnilla lapset juoksevat ulos katsomaan, joko poromiesten helikopteri on palannut.

Koulunkäynti keskeytyy, kun ulkoa alkaa kuulua helikopterin säksätys. Porot on paimennettu mönkijöiden ja helikopterin avulla erämaasta niin kutsuttuun isoon aitaan, ja erotukset voivat alkaa.

Lapset pukevat haalarinsa päälle ja syöksyvät ulos. Vaikka lunta ei ole vielä satanut, tunturilla käy kova viima.

Erotuskoulussa koulu käydään erotustöiden ehdoilla. Esimerkiksi koulun alkamisaika päätetään usein vasta edellisenä iltana, kun nähdään, kuinka pitkään erotukset illalla kestävät ja tiedetään seuraavan päivän erotusten ohjelma.

”On tärkeää, että lapset pääsevät osallistumaan mahdollisimman paljon myös itse erotukseen. Näin he kiinnittyvät perinteeseen”, Sisko Länsman sanoo.

Koulun yhtenä tavoitteena on myös poronhoidosta oppiminen. Seinällä riippuvaan kuvaan on kirjoitettu poron osat saameksi.

Itse erotusaidassa käy kova töminä. Jostain syystä porot juoksevat liki aina vastapäivään.

”Ainoastaan Norjan Altassa olen nähnyt, kun porot juoksevat myötäpäivään”, Asko Länsman kertoo.

Varsinainen erotus tapahtuu niin kutsutussa kirnussa, jossa porot käsitellään.

Eloporoille annetaan loishäätö, ja ne päästetään takaisin vapauteen. Jokaiselle paliskunnalle on määritetty suurin sallittu poroluku. Se määrää eloporoiksi päätyvien määrän.

Teurasporot ohjataan sivulla sijaitseviin ”konttoreihin”. Siellä ne saavat juoda ja rauhoittua ennen kuin ne teurastetaan. Kaldoaivin paliskunnalla on Skalluvaarassa oma teurastamo, joten poroja ei stressata kuljetuksilla.

”Ei kannata seistä liian lähellä aitaa, tai voi saada sarvesta”, Anni-Siviä opastaa.

Antti Iisko on kiivennyt poroaidan päälle. Siellä on sarvilta turvassa mutta näkee hyvin, mitä tapahtuu. Koulu on tältä päivältä päättynyt.

Isä on luvannut, että hieman pienemmän tokan kohdalla Antti Iisko saa mennä kirnuun.

”Siitä syntyy se kipinä tähän perinteeseen”, Asko Länsman sanoo. Länsmanin suvussa poromiehiä on monessa polvessa.

Asko Länsman osoittaa, mitkä porot siirretään konttoriin eli odottamaan teurastusta ja mitkä päästetään takaisin vapauteen.

Sisko Länsman auttaa eloporoksi vapauteen päästettävää poroa ulos kirnusta.

Antti Iisko pääsi isänsä mukana kirnuun erottelemaan poroja. Poroja pidellään aloillaan, kun eläinlääkäri kiertää antamassa poroille loishäätöpiikin.

Anni-Siviä ei tällä kertaa halua kirnuun vaan seuraa mieluummin sivusta ja osallistuu ajamalla eloporot kauemmaksi. Haluaisiko hän isona poronhoitajaksi?

”En tiedä, ehkä eläinlääkäriksi”, hän sanoo. Antti Iisko sen sijaan haluaa työskennellä poronhoidossa. Hän kulkee usein isänsä mukana tuntureilla porotöissä.

Erotuksiin osallistuu yleensä koko suku.

Kirnun ulkopuolella Anni-Siviän ja Antti Iiskon isoäiti, áhkku, Anni Länsman toimii erotuksen lukijana ja ukki, áddjá, Antti Niiles Länsman pitää listaa perhekunnan, siidan, vaatimista eli naarasporoista.

Vaatimet numeroidaan ylös. Keväällä syntyneet vasat kilkuroidaan, eli niiden kaulaan laitetaan numero. Ja ne päästetään aitaan, jossa ne etsivät emänsä.

Seuraavana päivänä seurataan, mikä vasa seuraa kenenkin emää, niin tiedetään kenelle syntynyt vasa kuuluu.

”Antti Iiskolle yksi”, huutaa Anna Näkkäläjärvi-Länsman pidellessään poroa sarvista, ja Antti Niiles Länsman kirjaa sen ylös.

Ukki Antti Niiles Länsman seurasi, kun Antti Iisko kantoi poronsarvia. ”Antti Iiskosta tulee vielä joskus poroisäntä. Hänellä on semmoiset otteet”, hän sanoo. Poroisäntä on paliskunnan johtaja, joka valitaan aina määräajaksi.

Anni Länsman toimi erotuksessa poron lukijana, eli hän merkitsee erotuksessa porot omistajilleen.

Länsmanin siidan poromerkkejä.

Porot tunnistetaan poromerkistä.

Kuten kaikilla poromiesperheiden lapsilla, myös Anni-Siviällä ja Antti Iiskolla on omat poromerkkinsä, jotka he ovat saaneet syntyessään.

Antti Iisko on antanut isolle härälleen nimen, Silba eli Hopea. Sillä hän on osallistunut porojen kilpa-ajoonkin. Anni-Siviä on antanut poronsa nimeksi Nástegallu, Tähtiotsa.

”Sillä on otsassa sellainen kuvio, joka näyttää ihan tähdeltä”, Anni-Siviä kertoo.

Ilta alkaa jo hämärtää ja aurinko laskea Skalluvaaran taakse, kun viimeinen tokka on saatu kirnuttua.

Viimeisten porojen joukossa myös Silba tulee aitaan. Silbaa ei vielä teurasteta, vaikka se onkin kuohittu eikä voi jatkaa sukua, sillä se on Antti Iiskolle tärkeä, kertoo äiti Anna Näkkäläjärvi-Länsman.

Vaikka Silba elää vapaana, se viettää aikaansa usein perheen pihapiirissä. ”Antti Iisko on sanonut, ettei Silbaa myöskään saa nylkeä”, hän kertoo.

Muuten lapset suhtautuvat porojen teurastamiseen luonnollisesti. ”Se on osa luonnonmukaista elämää ja poronhoitoa.”

Antti Iisko ei ole itse enää Silban aitaan saapumista näkemässä, sillä hän on jo vetäytynyt porokämppään kamiinan lämpöön.

Seuraavana aamuna on jälleen uusi koulupäivä ja erotuspäivä.