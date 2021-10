Kaupungeista kerrottiin tilanteista, joissa hoitokoti ei voi ottaa uusia asukkaita vastaan, koska lain edellyttämää hoitajamitoitusta ei saada täyteen.

Pula hoitajista vaikeuttaa vanhusten pääsyä pitkäaikaishoitoon useissa suurissa kaupungeissa, kertoo Uutissuomalainen.

Uutissuomalainen kysyi asiaa sähköpostitse 20 suurimmalta kaupungilta tai sote-kuntayhtymältä, johon kaupunki kuuluu. Kaikki vastasivat, ja 12:ssa oli ollut vaikeuksia hoitajapulan vuoksi.

Kaupungeista kerrottiin esimerkiksi tilanteista, joissa hoitokoti ei voi ottaa uusia asukkaita vastaan, koska lain edellyttämää hoitajamitoitusta ei saada täyteen.

Hoitajamitoitus on kirjattu vanhuspalvelulakiin. Tällä hetkellä hoitohenkilökuntaan kuuluvia tulee olla pitkäaikaishoidossa 0,55 yhtä vanhusta kohden. Ensi vuoden alusta vaatimus tiukentuu 0,6 hoitajaan per asukas ja huhtikuussa 2023 alkaen 0,7 hoitajaan per asukas.

Hoivakotiin pääsyn vaikeuksista kertoivat Uutissuomalaiselle muun muassa Espoo, Helsinki, Kuopio, Salo, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vantaa. Vaikeudet ovat koskeneet eri kaupungeissa vaihtelevasti sekä kaupungin omaa toimintaa että ostopalveluita.

Kaupungeista nostetaan esiin hoitajapulan mahdollisina ratkaisuina etenkin oppisopimuskoulutusta ja työperäistä maahanmuuttoa.