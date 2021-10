Arvioiden mukaan sähkölentokoneiden käyttö tulee paljon edullisemmaksi kuin kerosiinilla lentäminen, mikä parantaa nimenomaan lyhyiden reittien kannattavuutta.

Sähkölentokoneilla on paljon potentiaalia lentoliikenteen päästöjen vähentämisessä ja hankalilla reiteillä, arvioidaan Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Jyväskylän yliopiston tekemässä tutkimuksessa.

Tutkimuksen mukaan sähkölentokoneet voisivat tarjota nopean ja vähäpäästöisen vaihtoehdon etenkin reiteille Itämeren yli tai kotimaan poikittais­liikenteeseen Suomen pieniä lentokenttiä hyödyntäen. Samoin sähkölentokoneet voisivat olla vaihtoehto lauttaliikenteelle Ruotsiin.

VTT:ltä kerrotaan, että sähkölentokonevalmistajien suunnitelmien mukaan ensimmäisiä sähkölentokoneita nähdään kaupallisilla reiteillä jo viiden vuoden kuluessa. Ensimmäiset sähkölentokoneet ovat pieniä ja soveltuvat lyhyille reiteille.

”Esimerkiksi noin 400 kilometrin reiteille on tulossa suunnitelmien mukaan 2026 ruotsalaisen Heart Aerospacen ensimmäinen kone. Israelilainen Eviation on tuomassa heidän Alice-konettaan vielä aikaisemmin”, kertoo VTT:n tutkimustiimin päällikkö Marko Paakkinen.

”Ensin on tulossa sellaisia pieniä syöttöliikennekoneita. Mutta näitä projekteja on maailmalla käynnissä tosi paljon. Kehitys on todella nopeaa.”

Kotimaan reiteillä juna on edelleen yleensä vähäpäästöisin tapa liikkua. Nopeat ratayhteydet kulkevat kuitenkin pääosin Helsingistä suurimpiin kaupunkeihin ja etelästä pohjoiseen, kun taas Suomen poikki kulkevat yhteydet ovat nykyään hitaita.

”Esimerkiksi Vaasa–Kuopio-välillä matkustettaessa reitti kiertää käytännössä etelän kautta. Siinä on hyvin pieni ero matkan päästöissä, jos matka tehtäisiin junan sijaan sähkölentokoneella, mutta matka-aika on vain puolet”, Paakkinen kertoo.

Lisäksi sähkökoneet ovat perinteisiä matkustajakoneita pienempiä ja hiljaisempia, joten ne voisivat hyödyntää pienempiä ja asutuksen lähellä sijaitsevia lentokenttiä.

”Sähkölentokoneet pystyvät operoimaan hyvin pieniltä kentiltä, joten tässä voisi olla maakuntakenttien uuden nousun mahdollisuus”, Paakkinen arvioi.