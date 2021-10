HS lähti luontokartoittaja Ari Aallon matkaan Ylöjärvelle, missä Metsähallitus suunnittelee hakkaavansa suojelualueiden välissä sijaitsevan virkistysmetsän.

”Hyppikäähän. Hyllyy hyllyy!”

Luontokartoittaja ja diplomi-insinööri Ari Aalto kehottaa hytkymään ylös ja alas Pirkanmaalla sijaitsevassa metsässä.

Kirkkaanvihreiden sammalien peittämä metsänpohja joustaa kuin trampoliini.

”Turvetta siellä on alla. Luontotyyppi on puolukkakorpi. Uhanalainen luontotyyppi, niin kuin kaikki korvet.”

Aalto kiinnittää huomioita jykeviin mäntyihin. Paksukaarnaiset rungot ovat korkealle oksattomat, mikä kertoo pitkälti yli sadan vuoden iästä.

”Eikä tätä metsää ole ikinä avohakattu, vaikka metsätaloushistoria ulottuu varmaan sinne tervanpolton aikoihin asti.”

Tähtimäisestä latvuksesta tunnistettava korpirahkasammal on yleinen ja elinvoimainen korpien laji. Se muodostaa turvetta ja ylläpitää korpiekosysteemejä.

Olemme valtion mailla, Metsähallituksen omistamassa Riuttaskorven virkistysmetsässä Ylöjärvellä.

Haluamme ymmärtää, mitkä piirteet voivat tehdä metsästä suojelun arvoisen.

Samalla haemme vastausta isompaan kysymykseen: jos Suomen valtio tahtoo suojella aiempaa isomman osan metsistä, olisiko helpointa aloittaa niistä metsistä, jotka valtio omistaa?

Suomen uhanalaisista lajeista iso osa on metsissä. Etelä-Suomen metsistä on suojeltu eri laskentatapojen mukaan 2–5 prosenttia.

EU:n biodiversiteettistrategiassa jäsenmaat ovat sitoutuneet suojelemaan viimeiset jäljellä olevat iki- ja aarniometsät ja ylipäänsä 30 prosenttia maa- ja merialueista vuoteen 2030 mennessä.

Riuttaskorven 140 hehtaarin kokoiselle metsäalueelle Metsähallitus on laatinut useita tuoreita hakkuusuunnitelmia. Niiden alle jää valtaosa Riuttaskorven luontoarvoiltaan monipuolisimmista metsistä.

Riuttaskorvessa on lahopuuta, vaikka alue ei ikimetsää olekaan. Tuhannet Suomen metsälajit ovat lahopuusta riippuvaisia. Lajeihin kuuluu runsaasti kääpiä, sieniä, jäkäliä, orvakkaita ja hyönteisiä, varsinkin kovakuoriaisia.

Metsähallitus on maa- ja metsä­talous­ministeriön alaisuudessa toimiva valtion liikelaitos, jolle valtio asettaa vuosittaiset tuottotavoitteet. Sen yksi tehtävä on tuottaa valtiolle rahaa omistamistaan talousmetsistä.

Niin Metsähallitus suunnittelee tekevänsä myös täällä, vaikka metsä on merkitty virkistyskäyttöön. Luontoarvoa lisää alueen sijainti Seitsemisen ja Helvetinjärven kansallispuistojen välissä.

Juuri nyt hakkuut ovat osittain jäissä Luonnonsuojeluliiton ja ympäristöjärjestö Greenpeacen kanssa käytyjen keskusteluiden jäljiltä. Hakkuusuunnitelmat ovat silti yhä voimassa.

Oppaamme on saanut Suomen valtion talousmetsistä paremman yleiskuvan kuin ehkä kukaan muu.

Ari Aalto on yrittäjä, luontokartoittaja ja diplomi-insinööri, joka päätti työryhmänsä kanssa kaksi vuotta sitten selvittää, kuinka paljon niin sanottuja luonnonmetsiä Metsähallituksen metsissä on jäljellä.

Takana on tuhansia tunteja samoilua metsissä Hangosta Inariin. Toisessa kädessä on kulkenut luuppi, toisessa gps-laite. Askelmittari on jokaisen maastopäivän jälkeen näyttänyt yli 20 000:ta.

Rahoitusta tuli aluksi luontojärjestö WWF:ltä. Toiminta vakiintui, kun Koneen säätiö antoi isomman potin.

Luontokartoittaja Ari Aalto on nähnyt läpileikkauksen Suomen valtion talousmetsistä.

Aalto kollegoineen käyttää työssään useita aineistoja: karttoja, ilmakuvia ja avointa metsävaratietoa, kuten puuston ikätietoja. Niiden perusteella päätetään, mihin tehdään maastokäynti.

Metsän rakenteen ja avainlajien perusteella Aalto rajaa karttoihinsa suojeluarvoja sisältävät alueet. Metsän rakenteessa lisäarvoa tuovat esimerkiksi lehtipuut, runsas lahopuiden määrä ja moni-ikäisyys. Luonnontilaisessa metsässä latvuksia on useimmiten kaikilla korkeuksilla.

Kriteerit on otettu Etelä-Suomen metsiä suojelevasta Metso-ohjelmasta. Siinä valtio maksaa yksityisille metsänomistajille luontoarvoiltaan monipuolisten metsien vapaaehtoisesta suojelusta.

Aallon työ osoittaa, että valtio hakkaa mailtaan edelleen sellaisia metsiä, joiden suojelusta se olisi Metsossa toisille valmis maksamaan. Tällaisia kohteita on Aallon mukaan vähintään kymmeniä. Niin on asian laita myös täällä Riuttaskorvessa.

”Miksi ei olisi kustannustehokkainta suojella ensin valtion omat monimuotoisuuden kannalta arvokkaat metsät?” Aalto kysyy.

”Sitä on vaikea ymmärtää. Sen päätöksen valtio voisi tehdä vaikka heti.”

Yksityisihmisten omistamissa metsissä suojelu on aina usean mutkan takana.

Pallopäärahkasammal on luonnontilaisten ja luonnontilaisen kaltaisen korpimetsien laji, jota häviää korpien ojituksissa ja hakkuissa. Riuttaskorvesta sitä löytyi paikoin runsaasti.

Riuttaskorven koivunpökkelössä oli tikan tekemä kolo, joka kelpaisi luultavasti pesäkoloksi voimakkaasti vähentyneelle hömötiaiselle.

Aallon ryhmän kartta Lapin eteläpuolisten valtionmetsien jäljellä olevista luonnon­metsistä julkaistaan ensi vuonna. Lapin kartta on tarkoitus julkaista vuonna 2023. Kartat on tarkoitettu päätöksenteon avuksi.

Oman johtopäätöksensä valtion talousmetsien luontoarvoista Aalto uskaltaa sanoa jo nyt, pirkanmaalaisen puolukkakorven hyllyvällä kynnyksellä.

”Tilanne on niin huono, ettei kukaan ole uskaltanut edes ajatella, kuinka huono se on. Se on suorastaan katastrofaalinen.”

Aalto ottaa esimerkiksi edessä olevan metsän. Se kelpaisi Metso-ohjelmaan ainakin osittain, mutta ei se mikään ikimetsä ole. Lahopuuta ei ole kovin paljon, ja lehtipuita – varsinkin avainlaji haapaa – saisi olla enemmän.

Haapoja ja monia muitakin lehtipuita hakattiin Suomessa pitkään ”roskapuina”. Nyt niiden arvo ekosysteemille on ymmärretty ja haavan määrä talousmetsissä on esimerkiksi säästöpuiden vuoksi moninkertaistunut, vaikka onkin edelleen hyvin pieni.

Puutteistaan huolimatta Riuttaskorpi on Aallon mukaan Etelä-Suomen mittapuulla huippukohde.

”Tällaisia ei löydy Lapin eteläpuolelta valtion talousmetsistä kuin ehkä 50 000 hehtaaria. Se on aivan marginaalisen pieni luku. Ja nyt viimeisiä sitten hakkaillaan.”

Riuttaskorvesta löytyi kartoittajan luupin alle valtakunnallisesti vaarantunut kantoraippasammal, joka on hyvä esimerkki vanhan metsän lahopuusammalista. Säilyäkseen lajin täytyy siirtyä sopivassa lahovaiheessa oleville rungoille, joita luonnonmetsissä muodostuu säännöllisesti. Hoidetuista talousmetsistä nämä lajit häviävät.

Luupin läpi katsominen on vaikeaa.

Pitää asettaa linssi parin sentin päähän kohteesta ja sitten vielä silmä lähes kiinni luuppiin. On käytävä kontilleen ja painauduttava kiinni kaatuneen kuusen kosteaan juurakkoon.

Luupissa on valokin. Se saa vihreän minimaiseman näyttämään omalta mikrokosmokseltaan.

”Nuo neulanpään näköiset, ruskeapäiset”, Aalto opastaa.

”Nuo mikroskooppisen kokoiset?” kysyn.

”Eivät ne mikroskooppisen kokoisia ole suinkaan. Onhan niillä mittaa useita millimetrejä”, korjaa Suomen ympäristö­keskuksen biologi Kimmo Syrjänen.

Hän on retkellä mukana tarjoamassa osaamistaan ja vahvistaa Aallon tekemän lajinmäärityksen: hentoneulajäkälä.

”Hieno löytö!” Syrjänen iloitsee.

Myös Suomen ympäristökeskuksen biologi Kimmo Syrjänen oli ottanut Riuttaskorpeen luupin mukaan.

Pirkanmaalla se on hyvin harvinainen.

Lajien nimet ovat kuvaavia. Yhdeltä kuusen rungolta luupin alle päätyy vaarantuneeksi luokiteltu kissantassujäkälä. Siinä tosiaan on kissan polkuanturan näköisiä ulokkeita.

Jäkälät ovat omintakeinen eliöryhmä: ne eivät ole sieniä eivätkä kasveja vaan niiden kahden symbioottinen yhdistelmä. Ne ovat oikotie metsän suojeluarvon päättelyyn. Esimerkiksi kissantassujäkälä vaatii vanhoja kuusia ja kostean pienilmaston.

Astumme korpeen, jossa metsänpohjaa peittävät antennin ja pölyhuiskun risteymältä näyttävät kasvit: metsäkortteet. Ylhäällä ääntelevät ja välillä laulavatkin punertavat pikkukäpylinnut. Latvusten kävyissä riittää koukkunokkaisille linnuille syötävää.

Suomessa hälyttävän nopeasti vähentyneen metsälajin hömötiaisen ”tsää!”-huudahduksia kuuluu tämän tästä.

”Tämä on metsäkortekorpi. Ojittamaton ja puustoltaan luonnontilainen. Menisi suoraan Metson ykkösluokkaan”, biologi Syrjänen sanoo. Metso-ohjelmassa on priorisointia varten kolme tasoa, joista ykkönen on arvokkain.

Korvessa kasvoi metsäkortetta.

Syrjäsen mielestä iso osa Riuttaskorven metsistä kelpaisi suojeltaviksi Metson rahoilla. Osa taas on hänen mielestään mosaiikkia, jossa vuorottelevat suojeluarvoinen korpi ja tavallisempi päätöshakkuuikäinen talousmetsä.

Uskooko Syrjänen, että Etelä-Suomesta löytyisi helposti uusia, Riuttaskorpea parempia suojelukohteita?

”Ei varmasti. Näin laaja yhtenäinen alue on jotain, mitä ei yksityisillä mailla ole.”

Syrjänen haluaisi viedä keskustelun ylimmälle poliittiselle tasolle. Hänestä nyt pitäisi puhua Metsähallituksen ja sen omistamien talousmetsien roolista ylipäänsä.

”Halutaanko niistä muutakin kuin puuta, nyt kun biodiversiteetin tiedetään heikkenevän? Maailma ympärillä on muuttunut aika paljon.”

Tässä metsässä luontoarvoista kielivät myös oksista roikkuvat naavat ja lupot.

Riuttaskorven luontoarvoiltaan parhaissa osissa roikkui oksista korpiluppoa. Suuressa osassa Etelä-Suomea se on voimakkaasti taantunut ja alueellisesti uhanalainen. Se viihtyy iäkkäissä metsissä, joissa on kostea pienilmasto.

Olemme valtion omistaman metsäalan laidalla. Samaa luontotyyppiä on myös rajan toisella puolella yksityismetsässä.

Etelä-Suomen suojelualan kasvattaminen on hidasta, koska suuri osa metsistä on pieninä pirstaleina eri yksityishenkilöiden omistuksessa.

Edestäpäin, valtion mailta, kuuluu kartoittaja Aallon parahdus.

”Aika törkeä juttu!”

Luonnontilainen korpi on muutaman aarin alalta hakattu, ja sitä puhkovat metsäkoneen jäljet.

Metsäkone oli käynyt Riuttaskorven korvessa korjaamassa pois tuulen kaatamia puita. Samalla oli hakattu muutakin.

Kyseisen metsän Aalto on kartoittanut aiemmin ja rajannut kartalla luonnon­metsäksi. Tiedot on välitetty Metsä­hallitukselle, ja hakkuita on pantukin jäihin.

Greenpeacen metsävastaavan Matti Liimataisen mukaan Metsähallituksen, Luonnonsuojeluliiton ja Greenpeacen väliset keskustelut ovat olleet välillä työläitä mutta hedelmällisiä.

”Se on sellaista kaupankäyntiä. Saatamme sanoa, että ’hakatkaa vain tuolta, jos tuon säästätte’.”

Tästäkin korvesta oli Liimataisen mukaan puhuttu, jotta se jäisi hakkuiden ulkopuolelle. Nyt kuuset on kuitenkin kaadettu.

”Rajauksen arvokkain kohde on sotkettu”, Aalto toteaa.

Hän mittailee paksun kannon vuosirenkaita sydänpuusta ulospäin.

”Sata vuotta on tullut täyteen jo tuossa 15 sentin kohdalla.”

Kaadettujen korpikuusten kannoissa oli tiheät vuosirenkaat varsinkin lähellä ydintä. Ensimmäiset sata vuotta puu on kasvanut todella hitaasti.

Paikalta on käyty hakemassa tuulen kaatamia puita. Niin kuuluukin lain mukaan tehdä, jos kaatunutta puuta on kuusikossa yli kymmenen kiintokuutiometriä hehtaarilla. Lain kirjaus liittyy huoleen siitä, että tuholaiset leviäisivät kuolleista puista rahanarvoisiin puihin.

Suojelualueilta kaatuneita puita ei tarvitse korjata.

Nyt kohteessa on hakattu samalla myös terveitä puita. Luultavasti siksi, että koneet saisivat tilaa liikkua.

Biologi Syrjänen pohtii, onko tuulenkaatoja voinut olla lain mainitsema kuutiomäärä. Kymmenen kuutiota olisi joka tapauksessa saanut jättää metsään, mikä olisi ollut luonnon monimuotoisuuden kannalta parempi ratkaisu. Lahopuu on monimuotoisen metsäluonnon peruspilari.

Samasta syystä Metsähallitus muutti kolme vuotta sitten ohjeistustaan niin, että kuollutta puuta ei korjata pois, jos laki ei sitä vaadi. Lahopuun määrä Etelä-Suomen talousmetsissä onkin hieman kasvanut.

Nyt kaikki on viety pois. Tuulenkaatoja ei näy lähimaastossa yhtäkään.

”Näin se luontokato etenee. Pieni pala kerrallaan. Vaikka tämä onkin pieni pala”, Aalto sanoo.

Riuttaskorven läpi virtaava puro pitää yllä erittäin monipuolista elämää.

Retki päättyy iloisemmissa merkeissä. Vihreyden läpi solisee puro. Puroon on kaatunut muutama järeä puu, jotka ovat nyt lahoamassa.

Purojen äärillä lajisto on erityisen kirjavaa. Syrjänen alkaa arvioida, kuinka paljon jalkojemme juuressa on kasvilajeja.

”Pelkästään sammallajeja on varmaankin noin viisikymmentä”, hän sanoo.

”Tuossa puron palteessa ja kivillä on ihan oma lajistonsa. Sitten on mustikkaa, sanikkaisia, metsäalvejuurta, vanamoa ja käenkaali. Tuossa kasvaa raita.”

Pajuihin kuuluvaa raitaakin on pitkään kohdeltu roskapuuna menneissä hakkuissa. Täysin ”kirveen koskemattomia” metsiä on Suomessa häviävän vähän. Metsästä on eletty niin kauan.

Tämä raita kurottelee taivaalle suoraan puron penkereeltä. Syrjänen näyttää pohdiskelevalta.

”Taitaa olla reissun ensimmäinen.”

Metsätalous oy:n toimitusjohtaja: ”Suojelu ei ole missään ilmaista”

Suomen valtion talousmetsiä hallinnoi Metsähallituksen alainen Metsätalous oy. Toimitusjohtaja Jussi Kumpulalle kartoittaja Ari Aallon luonnonmetsäryhmän työ on tuttua.

”Se on tervetullutta ja ihan positiivista, vaikka usein olemmekin tuloksista ja varsinkin tulkinnoista eri mieltä.”

Kumpula muistuttaa, että Metsähallitus on tehnyt 1990-luvulta asti omia kartoituksiaan luodessaan alue-ekologista verkostoaan. Verkostoon otetuissa kohteissa hakkuita tehdään varovaisemmin. Joskus alueita myös siirretään hakkuiden ulkopuolelle.

Verkostoa on tarkennettu viime vuosina omien kartoitusten ja vinkkien perusteella. Silti Kumpula myöntää, että löydettävää riittää. Osin myös siksi, että metsä elää ja muuttuu.

”Koko ajan tulee uutta tietoa sekä meiltä että ulkopuolisilta sidosryhmiltä. Haluamme ottaa parhaan tiedon huomioon.”

Kumpulan mukaan erimielisyys koskee usein määritelmiä. Ympäristöjärjestöt saattavat kutsua luonnon­metsäksi metsää, joka Metsähallituksen mielestä on käyttö­historiansa vuoksi edelleen talousmetsää.

Siitä Kumpula on kartoittaja Aallon kanssa samaa mieltä, että talouskäytössä olleista valtionmetsistä ei löydy Suomessa juuri lainkaan täysin luonnontilaisia. Se mitä on saatu hakata, on joskus hakattu, jos tämä on ollut teknisesti mahdollista.

Johtopäätökset vain ovat erilaisia. Eniten luonnontilaisia muistuttavat metsät pitäisi kartoittajien mielestä suojella, Metsä­hallitus taas usein pitäisi ne mieluusti talouskäytössä.

Metsähallituksen hakkuita ohjaa tulostavoite, jonka valtio asettaa yhdessä Metsähallituksen kanssa. Vuosina 2017 ja 2018 se oli runsaat sata miljoonaa euroa, josta sitä kasvatettiin vuodeksi 2019 jopa 149 miljoonaan euroon. Tälle vuodelle palattiin sadan miljoonan euron tasoon.

Kumpula myöntää, että valtionmetsistä tosiaan kaadetaan metsiä, jotka voisivat kelvata Metso-ohjelmassa suojeluun. Hän lisää, että Metso-ohjelman kriteerit on tehty helpottamaan yksityismetsien vapaaehtoisten suojelukohteiden priorisointia eikä niitä ole tarkoitettu tiukoiksi suojelukriteereiksi.

Kumpulan mielestä ei pidä ajatella, että valtionmetsän suojelu ei maksaisi mitään.

”Metsän arvo on täsmälleen sama sielläkin. Suojelu ei ole missään ilmaista.”

Hän uskoo, että niin kauan kuin puun tarve pysyy maailmassa nykyisellään, yhdessä paikassa suojeltava puumäärä hakataan jostakin muualta.

”Jos ei meillä, niin sitten ulkomailla.”