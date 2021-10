THL:n Hanna Nohynek arvioi Ruotsin tehneen päätöksen varovaisuusperiaatteen pohjalta.

Ruotsin kansanterveysviranomainen päätti keskiviikkona keskeyttää Modernan koronavirusrokotteen antamisen vuonna 1991 tai sen jälkeen syntyneille rokotteeseen mahdollisesti liittyvän kohonneen sydänlihas- tai sydänpussintulehduksen riskin vuoksi.

Myös Suomessa on kerrottu lievästi kohonneesta sydänlihastulehdusten määrästä koronarokotusten jälkeen. HS kertoi sydänlihastulehduksen takia sairaalahoitoon joutuneiden määrän kasvaneen hieman viime viikkoina.

Myös Tanska keskeyttää Modernan koronarokotteiden käytön alle 18-vuotiailla, kertovat maan terveysviranomaiset.

Tanskan viranomaisten mukaan kyseessä on varotoimenpide.

Tulehduksia on havaittu erityisesti nuorilla, yli 16-vuotiailla miehillä, sekä koronavirusrokotteen saaneilla että rokottamattomilla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek arvioi Ruotsin tehneen päätöksen varovaisuusperiaatteen pohjalta.

”Ruotsi on tehnyt tämän varovaisuusperiaatteeseen pohjaavan suosituksen tilanteessa, jossa heillä on riittävästi erilaisia mrna-koronarokotteita käytettävissä”, Nohynek sanoo.

Ruotsin terveysviranomaisen linjaama tauko Modernan rokotteelle on voimassa joulukuun alkuun.

Nohynek muistuttaa myös Ruotsin erilaisesta tilanteesta väestön koronasairastavuuden suhteen verrattuna Suomeen.

”Tärkeää on myös ottaa huomioon, että Ruotsissa on hyvin erilainen tilanne kuin meillä sen suhteen, kuinka iso osa väestöstä on jo infektoitunut koronaviruksella tai sairastanut koronataudin”, Nohynek sanoo.

Ruotsin terveysviranomainen muistuttaa päätöksensä yhteydessä kuitenkin, että riski sydänlihastulehdukselle on hyvin pieni.

Ruotsissa suositellaan tästedes nuorille ja nuorille aikuisille Pfizerin ja Biontechin rokotetta.

Ruotsin terveysviranomaisen keräämä potilastieto pohjoismaisista lähteistä osoittaa, että kohonnut sydänlihastulehduksen riski koskee nimenomaan Modernan rokotetta ja erityisesti toista rokotekertaa.

Kohonnut riski näkyy viranomaisen mukaan neljän viikon sisällä rokotuksesta, useimmiten ensimmäisten kahden viikon aikana.

Niille nuorille ja nuorille aikuisille Ruotsissa, jotka ovat jo saaneet ensimmäisen annoksen Modernan rokotetta, ei ainakaan toistaiseksi suositella toista koronarokoteannosta.

Tanskan terveysviranomaisten keskiviikkona julkaisemassa tiedotteessa muistutetaan, että maassa käytössä olevat Pfizerin ja Modernan rokotteet ovat molemmat tehokkaita, ja että niillä on tärkeä rooli Tanskan rokotusohjelmassa.

Tiedotteessa kerrotaan myös, että Tanskan päätös rajoittaa Modernan rokotteen käyttöä perustuu Suomen, Tanskan, Norjan ja Ruotsin terveysviranomaisten keräämään yhteiseen aineistoon.

Tanskan terveysviraston infektiotaudeista vastaava johtaja Bolette Søborgin mukaan maassa ei olla havaittu suuria eroja kahden käytössä olevan rokotteen välillä.

”Samalla on todettava, että meillä Tanskassa ollaan [rokotteiden osalta] hieman eri tilanteessa kuin naapurimaissa”, Søborg sanoo tiedotteessa.

Modernasta luopumisella tietyssä ikäluokassa ei ole suurta vaikutusta Tanskan rokottamisiin, koska se on jo aikaisemmin käyttänyt 12–17-vuotiaiden rokottamisessa ensisijaisesti Pfizerin koronarokotetta.

Suomessa viranomaiset ovat tietoisia siitä, että sydänlihastulehduksen takia sairaalahoidossa olevien määrä on kasvanut hieman. Tulehdukset ovat liittyneet koronarokotuksen jälkeisiin viikkoihin.

Viranomaiset ovat Nohynekin mukaan pohtineet tilannetta Suomen osalta ja käyneet läpi sekä suomalaista että kansainvälistä potilasaineistoa.

Mahdollisesta rokotesuositusten muuttamisesta ei keskiviikkona ollut kerrottavaa. Nohynekin mukaan asian selvittäminen on vielä kesken.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea arvioi sydänlihastulehdusten määrän kasvaneen hieman koronarokotteen haittavaikutusilmoituksissa.

Sydänlihastulehduksia oli Fimean haittavaikutusilmoituksiin kirjattu 21. syyskuuta mennessä 35 tapausta Pfizerin ja Biontechin rokotteen osalta ja kuusi tapausta Modernan rokotteen osalta. Tuolloin Suomessa oli annettu noin 4,11 miljoonaa ensimmäistä rokoteannosta ja 3,33 miljoonaa toista rokoteannosta.

THL:n aiemmin tänä vuonna tekemässä tarkastelussa sydänlihastulehdusten yleisyyttä seurattiin terveydenhuollon rekistereistä neljän viikon ajan sekä ensimmäisen että toisen rokoteannoksen jälkeen.

Alle 30-vuotiailla rokotetuilla miehillä ja pojilla todettiin noin neljä sydänlihastulehdusta enemmän verrattuna rokottamattomiin 100 000:ta mrna-rokotteen saanutta kohti.