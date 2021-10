Niin sanottua brexit-lupaa haki syyskuun loppuun mennessä noin 4 200 Suomessa asuvaa Britannian kansalaista.

Kyse on Britannian tammikuussa lopullisesti toteutuneen EU-eron vaikutuksista. Suomessa asuvien Britannian kansalaisten tuli hakea niin sanottua brexit-lupaa, jotta he voivat jatkaa oleskeluaan laillisesti Suomessa.

Näin teki määräaikaan eli syyskuun loppuun mennessä noin 4 200 ihmistä, kertoo ylitarkastaja Mika Walldén Maahanmuuttovirastosta. Suomessa arvioidaan olevan hieman alle 5 000 Britannian kansalaista.

”Sehän tarkoittaisi sitä, että on useampi sata sellaisia, jotka eivät ole hakeneet”, Walldén sanoo.

Walldén kuitenkin huomauttaa, että arvio on brittien määrästä on nimenomaan arvio.

”Mikä se oikea määrä on, on mahdotonta sanoa. En osaa sanoa, kuinka paljon ihmisiä on lähtenyt Suomesta pois ja onko Suomessa olevien brittien määrä vähentynyt.”

Esimerkiksi koronavirustilanne on Walldénin mukaan saattanut vaikuttaa Suomessa olevien Britannian kansalaisten määrään. Osa on saattanut palata kotimaahansa.

Perustelluista syistä Brexit-lupaa voi hakea vielä myöhässäkin.

Walldénin mukaan syiden ei tarvitse olla painavia, vaan lievemmin muotoiltuna perusteltuja. Esimerkiksi lääkärintodistus voi auttaa asiaa.

”Perustellut syyt harkitaan tapauskohtaisesti, mutta unohtaminen ei kuulosta perustellulta syyltä.”

Tietyt ryhmät, kuten Suomessa syntyvät lapset ja adoptiolapset, voivat hakea brexit-lupaa myöhemminkin ilman määräaikaa.

Jos Suomessa asuva britti ei ole hakenut brexit-lupaa ajoissa eikä myöhästymiseen ole perusteltuja syitä, seuraava askel on oleskeluluvan hakeminen.

”Tietysti sitten pitäisi olla jokin edellytys oleskella maassa eli täyttää myös oleskeluluvan perusteet”, Walldén sanoo.

Heidän, jotka ovat tehneet hakemuksen määräaikaan mennessä, ei Walldénin mukaan tarvitse tehdä enää mitään. Elämää voi jatkaa normaalisti Suomessa.

”Ei tarvitse tehdä muuta kuin odottaa sitä päätöstä.”

Maahanmuuttovirasto on arvioinut, että hakemusten käsittelyssä voi kestää jopa 10–14 kuukautta. Walldénin mukaan ratkaisuja on voitu tehdä nopeamminkin, jos hakemukseen ei ole liittynyt mitään erityistä selvitettävää.