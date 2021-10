Erittäin uhanalaisen meritaimenen kutu alkaa loka–marraskuussa vesien viiletessä.

Luonnonsuojelujärjestö WWF on avannut syksyn luontolivensä, jossa seurataan uhanalaisten meritaimenten kutua suorana lähetyksenä.

Vedenalainen kamera on asennettu Etelä-Pohjanmaalle Lapväärtinjoelle, jossa meritaimenen kanta on alkanut elpyä. Järjestön mukaan kyseessä on Selkämeren ainoa jäljellä oleva alkuperäisen meritaimenen luonnonkanta.

”Muun muassa jokien patoaminen ja liiallinen kalastus ovat karsineet taimenkantoja jo pitkään”, sanoo WWF:n ohjelmajohtaja Sampsa Vilhunen tiedotteessa.

”Toivomme kameran lisäävän tietoisuutta meritaimenen esiintymisestä vesistössä ja lisäävän suojeluhalukkuutta alueen väestön keskuudessa.”

Erittäin uhanalaisen lohikalan kutu alkaa loka–marraskuussa vesien viiletessä. WWF:n lähetys kestää lokakuun loppuun saakka. Kalakamera on järjestön neljäs laatuaan.

WWF:n luontolivessä on seurattu aiemmin tänä vuonna muun muassa saimaannorppia, rupiliskoja, sääksiä ja kyykäärmeitä. Luontolive on kerännyt tänä vuonna yhteensä yli 2 900 000 katselukertaa.