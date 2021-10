Rikollisilta on alkanut löytyä 3d-tulostettuja ampuma-aseita – ”On erittäin huolestuttavaa, että ilmiö on rantautunut Suomeen”

Yksi aseista takavarikoitiin United Brotherhood -jengiin kuuluneelta henkilöltä.

Poliisi takavarikoi Jyväskylän seudulla United Brotherhood -jengin jäseneltä kuvan ampuma-aseen, joka on valmistettu suurelta osin 3d-tulostimella.

Suomalaisilta rikollisilta on tänä vuonna alkanut löytyä 3d-tulostimilla valmistettuja ampuma-aseen osia. Kyse on ainakin toistaiseksi varsin pienestä ilmiöstä, mutta asiantuntijoiden arvioiden mukaan 3d-tulostetut aseiden osat voivat yleistyä tulevina vuosina.

”On erittäin huolestuttavaa, että tällainen ilmiö on rantautunut nyt myös Suomeen. Tänä vuonna on löytynyt useammastakin paikasta aseen toiminnan kannalta olennaisia osia, jotka on valmistettu 3d-tulostimella. Aiempina vuosina vastaavanlaisia osia ei ole tietääkseni löytynyt Suomesta”, sanoo Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.

Viranomaisten mukaan 3d-tulostimella valmistettuihin aseen osiin liittyy monenlaisia huolenaiheita.

Ensinnäkin rekisteröimättömien aseiden olemassaolo on jo itsessään huono asia. Toiseksi tulostetut aseen osat voivat toimia epäluotettavasti ja aiheuttaa siten turvallisuusriskin niiden käyttäjällekin.

Sinkkonen kuitenkin huomauttaa, ettei ilmiötä kannata paisutella. 3d-tulostimilla valmistettuja ampuma-aseiden osia on löytynyt edelleen suhteellisen vähän.

”Tilanne voi olla toisenlainen kolmen tai viiden vuoden kuluttua. 3d-tulostaminen tekniikka on kehittynyt nopeasti, ja se kehittyy varmaan myös tulevaisuudessa”, Sinkkonen sanoo.

Tulli tiedotti kesäkuussa paljastaneensa Tampereelta varastotilan, jossa valmistettiin useilla 3d-tulostimilla ampuma-aseiden osia.

”Kaksi tulostinta oli parhaillaan valmistamassa niitä, kun menimme sinne sisään”, Sinkkonen sanoo.

Tullin käsityksen mukaan aseita tai niiden osia on ollut tarkoitus myydä eteenpäin. Varastotilasta löytyi kaksi toimivaa konetuliasetta, joissa oli tulostimella valmistettuja osia. Lisäksi siellä oli suuri määrä muita tulostettuja aseen osia.

Tilaan oli rakennettu myös ampumarata aseiden kokeilemista varten.

Tamperelaisessa varastotilassa valmistettiin tullin mukaan ampuma-aseiden osia useilla 3d-tulostimilla.

Myös poliisi tiedotti viime viikolla löytäneensä huumetutkinnan yhteydessä suurelta osin 3d-tulostimella valmistetun ampuma-aseen Jyväskylän seudulta. Ase oli United Brotherhood -jengiin kuuluneen henkilön hallussa, kertoo keskusrikospoliisin rikoskomisario Hans Fagerström.

Viranomaiset ovat löytäneet ampuma-aseisiin liittyviä ”3d-osia” Tampereen ja Jyväskylän seudun lisäksi muualtakin Suomesta tänä vuonna.

Jyväskylän seudulta löytyneen ampuma-aseen alkuperä ei ole selvinnyt esitutkinnassa. Poliisin mukaan ase osoittautui toimivaksi mutta heikkolaatuiseksi.

”Asetta voi kutsua kansankielellä konepistooliksi. Pelottavaa on se, että ase on ennalta-arvaamaton. Se ei ole sarjatuliase, mutta etukäteen ei kuitenkaan voi tietää, lähteekö piipusta yksi vai useampi luoti. Ase on silti täysin toimiva, ja sillä voi saada tuhoa aikaan”, Fagerström sanoo.

Myös Tullin löytämien aseiden toimintavarmuudessa on ollut ongelmia.

Sinkkonen sanoo yleisellä tasolla, että kun osittain tulostimella valmistettuja aseita ja aseen osia myydään eteenpäin, ostajat ovat todennäköisesti järjestäytyneen rikollisuuden toimijoita.

”Kenellä muulla olisi käyttöä niille aseille”, hän kysyy.

” ”Riskinä on aina myös se, että heikkolaatuinen ase voi räjähtää käyttäjän silmille.”

3d-tulostimilla ei juurikaan valmisteta kokonaisia ampuma-aseita, vaan aseet kootaan osittain tulostetuista muoviosista ja osittain muista osista. Syynä on se, että ainakaan edullisimmilla 3d-tulostimilla ei saada valmistettua esimerkiksi riittävän laadukasta laukaisukoneistoa tai piippua.

”Jos tällaiset osat olisivat tulostimella valmistettuja muoviosia, ne eivät välttämättä kestäisi painetta, joka ampumisesta seuraa”, Tullin Sinkkonen sanoo.

3d-tulostimella voidaan valmistaa osia myös olemassa oleviin aseisiin. Jos aseesta on esimerkiksi mennyt jokin osa rikki, tulostimella on mahdollista valmistaa korvaava osa.

Sinkkonen uskoo, ettei kaikkia rikollisten hallussa olevia 3d-tulostimilla valmistettuja ampuma-aseen osia ole löydetty. Suomessa voi liikkua myös ulkomailla 3d-tulostimella valmistettuja osia.

Aseen osien valmistaminen 3d-tulostimella on muuttunut viime vuosien aikana aiempaa edullisemmaksi. Lisäksi valmistusohjeita on ainakin aiemmin löytynyt netistä runsaasti, kertoo Aalto-yliopiston tutkimusjohtaja Mika Salmi.

Salmen mukaan 3d-tulostimet maksavat edullisimmillaan noin sata euroa. Aseen osien valmistamiseen tarvittavat materiaalit maksavat mahdollisesti joitakin kymppejä.

”Aseen osien valmistaminen tulostamalla on jo yleistynyt maailmalla. Nyt tällaisia aseita on löytynyt myös Suomesta. Voisi olettaa, että ne yleistyvät jossain määrin täälläkin tulevaisuudessa”, Salmi sanoo.

Toimivan aseen kokoaminen tulostettujen osien avulla ei ole kuitenkaan Salmen mukaan yksinkertaista, koska se vaatii perehtyneisyyttä ja muualta hankittuja osia. Sen vuoksi kovin monet tuskin alkavat valmistaa laittomasti ampuma-aseita 3d-tulostimien avulla.

”Riskinä on aina myös se, että heikkolaatuinen ase voi räjähtää käyttäjän silmille”, hän sanoo.

