Huumeita toimitti Suomeen kolmelle eri joukkiolle Ruotsista kaksi miestä, joista toinen on kuulunut Bats-jengiin. Yksi vastaanottajista ja levittäjistä oli espoolaislähtöinen Mantaqa-jengi. Avunannosta epäillään juristia, joka on avustanut huumejutuissa.

Poliisi siirtää syyteharkintaan huumejutun, jossa huumeita on poliisin arvion mukaan liikuteltu katukauppa-arvoltaan yli kuuden miljoonan euron edestä. Aineita tuli Suomeen kahdelle täysin tunnuksettomalle joukkiolle ja espoolaislähtöiselle Mantaqa-jengille.

Poliisi sai ratkaisevaa näyttöä tutkimuksiinsa Skyecc- ja Anom-viestisovelluksista, joita rikolliset ovat pitäneet virheellisesti murtamattomina.

Anom-sovellus oli Yhdysvaltojen keskusrikospoliisin FBI:n salajuoni. Sen tarkoituksena oli päästä käsiksi rikollisten keskinäiseen yhteydenpitoon.

Huumeita toimitti Ruotsista Suomeen kaksi miestä, joista toinen on kuulunut lepakkoliigaksikin kutsuttuun Bats-jengiin. Huumejutusta on jo jaettu tuomio Ruotsissa.

Batsiin meni aikoinaan muun muassa skinitaustaista väkeä. Mantaqa puolestaan on monikansallinen jengi, jonka ytimessä on muun muassa kurditaustaisia miehiä.

Avunannosta törkeään huumausainerikokseen on epäiltynä suomalainen juristi, joka on toiminut pitkään avustajana rikosasioissa muun muassa useissa huumerikoksiin liittyvissä jutuissa.

”Hänen epäillään vieneen huumausaineilla hankittua rahaa Ruotsiin”, rikoskomisario Kimmo Sainio keskusrikospoliisista (krp) kertoo.

Kaikkiaan poliisi epäilee Suomeen tuodun muun muassa 40 kiloa kokaiinia, 100 kiloa amfetamiinia ja useita kiloja ketamiinia.

Poliisi sai osan epäillyistä huumeista takavarikkoon. Haaviin jäi muun muassa kilo kokaiinia.

Sainio kertoo HS:lle, että Mantaqa sekä vastaanotti aineita että levitti niitä eteenpäin. Suomessa on ollut kaikkiaan yli 20 epäiltyä, joista kolme on kuulunut Mantaqaan.

”Mantaqalle tuli yhdeksän kiloa kokaiinia, kilo amfetamiinia ja 5 000 subutex-tablettia. Osa aineista jäi takavarikkoon”, Sainio kertoo.

Krp pitää Mantaqaa järjestäytyneenä rikollisryhmänä.

Jengiä on jo aiemmin epäilty mittavasta huumekaupasta, ja mukana on nytkin samoja henkilöitä, krp kertoo. Mantaqa on poliisin tarkassa seurannassa, koska osa alamaailman vakiintuneemmista toimijoista on heikentynyt poliisin toistuvien suuroperaatioiden seurauksena.

Poliisi takavarikoi nyt valmistuneen esitutkinnan aikana noin 25 kiloa amfetamiinia, kilon kokaiinia ja 3 500 subutex-tablettia. Poliisi arvioi takavarikoitujen huumeiden katukauppa-arvoksi yli 750 000 euroa.

Takavarikkoon jäi myös useita ampuma-aseita, joista osa oli sarjatuliaseita.

Keskusrikospoliisi on tutkinut juttua yhdessä Länsi-Uudenmaan, Sisä-Suomen ja Helsingin poliisilaitosten kanssa.